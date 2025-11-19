【2025年最新版】ブラックフライデーセール一覧｜Amazon・楽天・Yahoo!・イオンなど主要ストアの日程・特徴は？

年に一度の大規模セール「ブラックフライデー」が、2025年も各ECサイトで開催される。

本記事では、2025年のブラックフライデーセール一覧を紹介する。

ブラックフライデーセールとは？なぜ安くなる？

ブラックフライデーセールとは、アメリカの感謝祭(11月第4木曜日)の翌日にあたる金曜日から始まる、年に一度の大規模セールイベントのこと。感謝祭の翌日を境に、アメリカではクリスマス商戦が本格的にスタートすることから、多くの小売店が一斉に値下げを行い、街中が買い物客で賑わう。その光景から、店の売上が“黒字(Black)”になることに由来して「ブラックフライデー」と呼ばれるようになった。

日本では2010年代半ばから本格的に広がりを見せ、2016年にイオンが国内で大規模に導入したことで一気に浸透。現在ではAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングといったECモールをはじめ、家電量販店やアパレルブランド、スーパーマーケットなど幅広い業種が参入する、年末商戦の定番イベントとなっている。

セール期間中は、家電・日用品・ファッション・グルメ・旅行といった幅広いジャンルの商品が大幅に値下げされるほか、ポイント還元や限定クーポンの配布などが行われる。日本独自のキャンペーンやタイムセール、抽選特典なども加わり、ブラックフライデーは今や「年末の買い物シーズンを象徴する一大イベント」として定着している。

2025年ブラックフライデーセール一覧

Amazon

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催。11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。家電、ガジェット、日用品、ファッションまで幅広いジャンルで特価が登場。プライム会員限定割引やタイムセール合戦など、年末商戦の幕開けを告げる目玉イベントとして注目される。

楽天市場

楽天市場の冬の恒例イベント「楽天ブラックフライデー2025」は、11月20日(木)20:00から11月27日(木)01:59までの約7日間にわたって開催される。期間中は楽天ならではの多層的な還元施策が一気に展開され、ショップ買いまわりやポイントアップ企画を組み合わせることで“実質還元率が跳ね上がる”のが最大の特徴だ。とくに複数店舗での買いまわりを活用すれば、最大47倍の楽天ポイントが獲得可能で、日用品から家電、食品まで幅広いジャンルをまとめ買いする絶好のタイミングとなる。

さらに、初日の11月20日(木)20:00からは2時間限定の「最大50％OFFクーポン」が登場すると予想されており、事前取得しておけば開幕直後から大幅値引きを受けられる。このクーポンは11月12日(水)10:00〜11月20日(木)21:59の期間に先行配布される見込みで、セール序盤のスタートダッシュを決める重要な要素となりそうだ。

開催期間中の11月25日(火)は「5と0のつく日」に該当し、楽天カードでの決済時にポイント倍率が上がる注目日となるため、購入タイミングによっては還元率の最適化も狙える。複数のキャンペーンを重ねることで、通常以上のポイントや割引を得られるのが楽天ブラックフライデーの醍醐味だ。

最大限お得に買い物するためには、セール開始前のエントリーとクーポン取得が必須。とくに「初日20:00」と「25日」の2つの山場を押さえることで、還元と値引きを同時に引き出すことができる。楽天経済圏を利用するユーザーにとって、この時期は年間でも屈指のお得チャンスになる。

Yahoo!ショッピング

Yahoo!ショッピングのブラックフライデーも、例年11月下旬〜月末に開催されるのが通例。2025年も11月25日(火)〜11月30日(日)に開催される。PayPayポイント還元率が大幅に上がる「倍！倍！ストア」キャンペーンや、プレミアム会員限定のストアクーポン配布など、ポイントと割引を重ねがけできるのが特徴。また、ソフトバンクユーザー・LYPプレミアム会員は特に高い還元を受けられるため、事前エントリーとクーポン確保が攻略の鍵となる。

イオン(AEON)

イオンのブラックフライデーセールは、2025年に10周年を迎える節目の年。開催日程は11月20日(木)〜11月30日(日)にかけて開催される。「予約販売会」「オンライン先行セール」「店頭セール(本番)」の3ステージ制が特徴で、食品・日用品・家電・ファッションまで幅広い商品が対象となる。特にWAON POINT最大30倍キャンペーン、半額祭り、アプリ限定クーポンなど、店舗とオンラインを連動させた大規模施策が展開される予定。2025年は「イオン超！ブラックフライデーセール」として過去最大規模の実施が予想されている。

Netflix×セブン‐イレブン／イトーヨーカドー

セブン‐イレブンとイトーヨーカドーでは、2025年11月15日(土)からNetflixと初の共同キャンペーンを実施。Netflix監修による限定デザインパッケージの食品・飲料・雑貨が全国店舗で順次発売される。国内で展開されるNetflixコラボとしては過去最大級のスケールで、セブンプレミアムの品質基準を活かした“味・安全・信頼性”の高いラインナップが揃う点が特徴。Netflixの世界観を取り入れた特別仕様パッケージも注目ポイントとなっている。

コストコ

コストコでは、2025年11月1日(土)〜16日(日)にかけてブラックフライデーのオンライン先行セールを開催。大型家電やガジェットを中心に、テレビ・冷蔵庫・イヤホン・ヒーターなど人気製品が大幅値引き対象となる。特に家電カテゴリーの割引率が高く、冬支度や買い替えを検討しているユーザーに最適。会員限定価格のため、オンラインストアの事前チェックが攻略のカギとなる。

ドン・キホーテ

ドン・キホーテのブラックフライデーは2025年11月14日(金)から2段階で展開。第1弾は全国49店舗でスタートし、第2弾では195店舗へと拡大する。毎日入れ替わる“驚安”特価商品や均一セールなど、ドンキらしいユニークな価格演出が魅力。食品や家電、衣料品、香水などジャンルを問わず幅広く対象となり、クリスマス商戦の前哨戦として例年以上の盛り上がりが期待される。対象店舗は特設サイトで確認可能だ。

ウエルシア

ウエルシアグループでは、2025年10月6日(月)〜11月30日(日)までポイントキャンペーンを実施。対象店舗で税込2,500円以上または5,000円以上の買い物をすると、それぞれ250ポイント・1,000ポイントが進呈される。参加にはウエルシアグループアプリからの事前エントリーが必要。対象はウエルシア薬局、ハックドラッグ、コクミン、ダックスなど全国系列店で、期間中の最大付与ポイントは5,000ptまで。年末前のまとめ買いに適した企画だ。

ダイソン

ダイソン公式オンラインストアでは、2025年10月31日(金)〜12月1日(月)10:00までブラックフライデーセールを実施。掃除機やヘアドライヤー、空気清浄機、照明、ヘッドホンなど計36製品が対象。下取りクーポンで最大10,000円OFF、さらにAmazon Pay決済でギフトカード5,000円分がもらえる特典もあり、買い替え需要を強く後押しする内容となっている。新製品を含む割引リストは公式サイトで公開中。

Yogibo（ヨギボー）

Yogiboのブラックフライデーは、店舗・オンライン双方で2025年11月14日(金)から展開。店舗ではサイコロチャレンジで最大30%OFFクーポンが当たるほか、“持てる分だけ無料”になる特賞企画も実施。オンラインでは誰でも使える割引クーポンに加え、抽選で“全品無料クーポン”が当たるチャンスも。定番ビーズソファをはじめとする人気アイテムが最大20％OFFで購入できる期間限定セールとなっている。

アカチャンホンポ（赤ちゃん本舗）

アカチャンホンポでは、“レッドフライデー”と題した独自のセールを2025年10月31日(金)から4週連続で開催。出産準備や育児グッズを中心に、週替わりでセール対象商品が切り替わる。期間中はベビーカーやおむつ、おもちゃなどが特価で登場し、各週で限定セットや数量限定アイテムも展開される。全国のアカチャンホンポ店舗で実施され、家族向けの年末セールとして定着しつつある。

2025年のブラックフライデーは、Amazon・楽天・Yahoo!・イオンの各社がそれぞれ独自の戦略で展開する年末最大のセールイベント。まだ未発表の部分も多いため、公式サイトやアプリでの最新情報チェックが必須だ。

サンワダイレクト

サンワダイレクトでは、2025年11月14日(金)10:00～11月29日(土)01:59までブラックフライデーを開催。お得が詰まったブラックフライデーSALE、先着500個限定の福袋、削って当たるスクラッチクーポン、期間中のポイントUP、そして富士ホーローとのコラボキャンペーンなど、例年以上に盛り上がる内容となっている。人気のデスク、マウス、バッグなどがセール価格で登場し、福袋にはBluetoothスピーカーや電源タップなど計10点を詰め込み5,000円で販売。毎日チャレンジできるクーポン企画も実施される。

じぶんまくら

じぶんまくら公式オンラインショップでは、2025年11月15日(土)～12月2日(火)の期間、年に一度のブラックフライデーセールを実施。MADE IN JAPANの羽毛布団をはじめ、眠圧マットレス、あったか毛布、ムーミンシリーズなどの人気商品を最大50%OFFで販売する。睡眠の質を高めるアイテムを特価で購入できる絶好の機会だ。

ピザハット

ピザハットでは、2025年11月12日(水)～11月30日(日)にブラックフライデーセールを実施。目玉は新規会員限定で「ピザハット・マルゲリータ」Mサイズが590円(税込)となる特別企画。通常価格1,860円(税込)の約3分の1という破格設定で、SNSでも大きな話題を呼んでいる。キャンペーンは新規登録者向けのほか、既存会員にも特典が用意され、全国の対象店舗で利用可能。

対象者：新規会員(HUT REWARDS登録者)／注文方法：持ち帰り限定・公式サイトまたはアプリ経由

主要ブランド・ストアのブラックフライデー2025一覧

ブランド・店舗 開催期間 実施場所 特徴 楽天市場 2025年11月下旬(例年は11月第3〜4週) 楽天市場(オンライン) ショップ買いまわりでポイント最大10倍。数量限定クーポン併用で還元率が大幅アップ。 Yahoo!ショッピング 2025年11月25日(火)〜11月30日(日) Yahoo!ショッピング(オンライン) PayPayポイント還元率がUP。「倍!倍!ストア」やLYPプレミアム限定特典も充実。 イオン(AEON) 2025年11月20日(木)〜11月30日(日) 全国のイオン店舗／イオンスタイルオンライン 10周年記念の「超!ブラックフライデー」。WAON POINT最大30倍や半額祭りなどを実施。 Netflix×セブン‐イレブン／イトーヨーカドー 2025年11月15日(土)〜 全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー Netflix監修の限定デザイン商品を数量限定販売。食品や雑貨など多彩なコラボ商品が登場。 コストコ 2025年11月1日(土)〜11月16日(日) コストコオンラインストア 大型家電・ガジェットが中心の先行セール。テレビ、冷蔵庫、ヒーターなどを特価販売。 ドン・キホーテ 第1弾 11月14日(金)〜／第2弾 11月21日(金)〜 全国のドン・キホーテ系列(第1弾49店舗／第2弾195店舗) 日替わり“驚安”セールを展開。家電、衣料、香水など多ジャンルがブラックフライデー特価。 ウエルシア 2025年10月6日(月)〜11月30日(日) ウエルシア薬局、ハックドラッグ、コクミンなど全国系列店 対象商品3点以上購入で最大1,000ポイント付与。アプリ事前エントリーが必須。 ダイソン 2025年10月31日(金)〜12月1日(月)10:00 ダイソン公式オンラインストア 掃除機・ヘアケア・空調家電など36製品が対象。下取り＋Amazon Pay特典で実質15,000円引き。 Yogibo(ヨギボー) 店舗 11月14日(金)〜11月30日(日)

オンライン 11月14日(金)〜12月1日(月)8:59 全国のYogibo Store／公式オンラインストア サイコロチャレンジで最大30%OFF。抽選で“全品無料”クーポンも当たるチャンス。 アカチャンホンポ(赤ちゃん本舗) 第1弾 10月31日(金)〜／第2弾 11月7日(金)〜／第3弾 11月14日(金)〜／第4弾 11月21日(金)〜 全国のアカチャンホンポ店舗 “レッドフライデー”として4週連続で開催。育児・出産用品が週替わりで特価に。 サンワダイレクト 2025年11月14日(金)10:00〜11月29日(土)01:59 サンワダイレクト公式オンラインストア 福袋、スクラッチクーポン、ポイントUP、富士ホーローとのコラボ企画など多彩なイベントを実施。 じぶんまくら 2025年11月15日(土)〜12月2日(火) じぶんまくら公式オンラインショップ 羽毛布団やマットレスなどMADE IN JAPANの睡眠グッズを最大50%OFFで販売。 ピザハット 2025年11月12日(水)〜11月30日(日) 全国のピザハット店舗(一部除く) 新規会員限定でマルゲリータMサイズが590円(税込)。既存会員向け特典も展開。

ブラックフライデーに向けた準備は何をすべき？

2025年のブラックフライデーは、11月下旬から各社で一斉にスタートする見込み。セール本番を最大限に活用するには、事前準備がカギを握る。ここでは、買い逃しを防ぎ、効率的にお得を手に入れるためのポイントをまとめる。

① 各サイトの会員登録・アプリインストールを済ませる

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、イオンスタイルオンラインなど、各セールに参加するには事前の会員登録が必須。アプリ限定クーポンやプッシュ通知でお得情報が配信されるケースも多く、アプリを入れておくことで先行セール情報を逃さずキャッチできる。

② ポイントアップキャンペーンのエントリーを忘れずに

楽天市場やYahoo!ショッピングでは、ポイント還元率を上げるための「エントリー制」キャンペーンが定番。セール開始前にエントリーしておくことで、購入金額に応じたポイントが後日還元される。イオンでもWAON POINTアップキャンペーンが実施されるため、アカウント連携を済ませておくのがベストだ。

③ 欲しい商品のリスト化と価格チェック

セール開始と同時に人気商品は即完売するため、事前にほしい商品をリスト化しておくのが鉄則。Amazonなら「ほしい物リスト」、楽天市場なら「お気に入り登録」機能を使うことで、値下げ通知を受け取れる。例年、家電・日用品・ファッションなどの人気カテゴリーは価格変動が激しいため、通常価格を把握しておくとセール時の“本当のお得”を見極めやすい。

④ 支払い方法とポイント還元の最適化

クレジットカードやスマホ決済ごとに還元率が異なるため、セール期間中は最もお得な支払い方法を選ぶことも重要。Amazonではプライム会員+Amazon Mastercardで最大還元、楽天は楽天カードとSPU(スーパーポイントアッププログラム)併用で高還元が狙える。イオンではAEON Pay利用によるWAON POINT最大30倍も見逃せない。

