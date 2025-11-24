このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【イオンスタイルオンライン】ブラックフライデーネット限定先行セールが開催中！オトクな20%オフクーポン配布
イオンブラックフライデー2025のおもちゃセール対象品は？Switch2・ゲーム関連商品も安くなる？

【イオンブラックフライデー2025】おもちゃセール対象商品まとめ｜Switch2やゲーム関連グッズは割引対象になる？開催スケジュール・注目キャンペーン

イオン ブラックフライデー2025は11月1日から30日までの「予約販売」、「オンライン先行」、「店頭セール」での三段階で展開

イオンスタイルオンラインの「イオン ブラックフライデー」では、日用品から家電、レジャーグッズまで様々なジャンルの商品がお得に購入できる。

本記事では、イオンブラックフライデー2025のおもちゃセール商品について紹介する。

イオンブラックフライデー2025の開催期間は？

2025年も年末商戦の幕開けを告げる恒例イベント「イオンブラックフライデー」が、全国のイオンおよびイオンスタイル各店、そしてオンラインストアで大規模に開催される。今年は予約販売からオンライン先行、店頭セールまでの三段階で展開され、例年以上に長期かつお得なセール期間となる見込みだ。

まず第一弾として、11月1日(土)10:00から11月10日(月)まで「ブラックフライデー予約販売会」がスタート。イオン店頭およびイオンスタイルオンラインにて、純金セットやブランド牛といった予約限定の豪華アイテムが登場する。

続いて、11月11日(火)10:00から11月20日(木)8:59まで「オンライン先行セール」を実施。イオンスタイルオンライン限定で、衣料品や日用品などほぼ全品を対象とした20％OFFクーポンが配布される。セール価格の商品にも適用可能なため、オンライン派のユーザーには見逃せない先行キャンペーンとなっている。

そして本番となる「店頭セール(メインセール)」は、11月20日(木)から最大11日間にわたって開催。全国約600店舗の「イオン」「イオンスタイル」などで実施され、特に関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの約380店舗では、地域限定の目玉企画も予定されている。2025年のブラックフライデー当日は、アメリカの感謝祭翌日にあたる11月28日(金)。また、毎月恒例の「お客様感謝デー」(20日・30日)では、5％OFF特典も併用可能となっているため、この期間を狙ってのまとめ買いが最もお得といえる。

開催ステージ日程内容/特典対象店舗・場所
予約販売会(先行イベント)2025年11月1日(土)10:00～11月10日(月)純金セット・電気自動車・旅行など予約限定商品。BYD車予約で30,000 WAON POINT進呈店頭・イオンスタイルオンライン
オンライン先行セール2025年11月11日(火)10:00～11月20日(木)8:59衣料品・日用品などが対象のほぼ全品20％OFFクーポン配布イオンスタイルオンライン限定
店頭セール(メインセール)2025年11月20日(木)～11月30日(日)全国約600店舗で開催。お客様感謝デー(20日・30日)は5％OFF併用可全国のイオン・イオンスタイル店舗

イオンブラックフライデー2025で安くなるSwitch2関連の商品は？

2025年の「イオンブラックフライデー」では、例年どおりゲーム機本体や人気ソフト、アクセサリー関連の割引が期待されているが、現時点ではNintendo Switch 2関連の具体的な割引情報はまだ発表されていない。

とはいえ、これまでの傾向から見ても、ブラックフライデー期間中はキャンペーンや特典を活用することで実質的にお得に購入できる可能性が高い。

1 eaon blackfriday switch2 2025予約 2026年2月5日発売 Nintendo Switch２ ドラゴンクエストVII Reimagined お一人さま3点限り 4988601012089 5 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 ドンキーコング バナンザ お一人さま１点限り 4902370553413 6 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition お一人さま１点限り
4 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition＋ジャンボリーTV お一人さま１点限り 4902370553352 2 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch2 Edition＋スターリーワールド お一人さま１点限り 4902370553383 3 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition お一人さま3点限り
7 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム　抗菌 お一人さま１点限り 4969123261827 14 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 ブラック お一人さま１点限り 4969123261957 15 eaon blackfriday switch2 2025【BEE-A-JRKCA】 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 (R) ライトレッド お一人さま１点限り 4902370552720
13 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 アクアブルー お一人さま１点限り 4969123261964 8 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用スマートポーチPU　ブラック×グレー お一人さま１点限り 4969123261919 9 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 キャリングケース（画面保護シート付き） お一人さま１点限り 4902370552768
7 eaon blackfriday toy 2025イオン限定 ドライブタウン ドライブタウン イオンバス 4902923148141 車のおもちゃ 2 eaon blackfriday toy 2025おさるのジョージ ラーニングキューブ 0ヶ月～ おもちゃ 3 eaon blackfriday toy 2025レゴ(LEGO) デュプロ 10914 デュプロのコンテナ スーパーデラックス 5702016617757
1 eaon blackfriday toy 2025絵本のつみき 単品 ふとっちょあおむし はらぺこあおむし 1.5歳～ おもちゃ ベビー 8 eaon blackfriday toy 2025360°知育ベビードーム 4977489026400 知育玩具 6ヶ月から 9 eaon blackfriday toy 2025レゴ(LEGO) どうぶつの森 77046 ジュリー の バースデーパーティ 5702017590929 6歳から
4 eaon blackfriday toy 2025それいけ！アンパンマン タッチでPi！アンパンマン ミニレジスター 4979750800825 知育玩具 おもちゃ 3歳から 11 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム　9H×ブルーライトカット お一人さま１点限り 4969123261858 12 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA　ブラック×グレー お一人さま１点限り 4969123261889
10 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム　防指紋 お一人さま１点限り 4969123261810 5 eaon blackfriday toy 2025トミカ No.32 堺市消防局 特別高度救助工作車 箱 お一人さま１点限り 4904810173311 おもちゃ 6 eaon blackfriday toy 2025それいけ！アンパンマン アンパンマン ばいきんまんとだだんだんドキドキアンパンチ！ 4971404315006 幼児玩具 知育玩具 3歳から

イオンブラックフライデー2025の実施キャンペーン・期間

2025年の「イオン 超！ブラックフライデー」は、これまで以上にスケールアップしたキャンペーン内容で実施される。先行予約やオンライン割引、店頭セール、さらには10周年記念企画まで、多層的に展開される今年のブラックフライデーは、期間・内容ともに過去最大級のボリュームとなる。

まず、11月1日(土)～20日(木)の「先行・予約販売フェーズ」では、オンラインを中心に豪華な商品の予約販売がスタート。11月1日～10日の「ブラックフライデー予約販売会」では、純金セットやブランド牛といった商品が登場。続く11月11日～20日8:59までは「イオンスタイルオンライン先行セール」が実施され、セール価格商品を含む“ほとんど全品20％OFFクーポン”が配布される。家電やブランドバッグ、宝飾品などのオンライン限定商品も多数登場し、自宅でもお得にブラックフライデーを楽しめる。

そして、11月20日(木)～30日(日)にかけて行われる「店頭メインセール」では、イオンらしい大規模キャンペーンが集中開催。WAON POINTが最大30倍になるポイントアップ企画をはじめ、過去最大級の「半額祭り」、食料品の「増量企画」や「アプリクーポン祭り」など、家計にうれしい企画が揃う。特に、衣料品・寝具・調理家電・トップバリュ製品が半額になるラインナップは、例年以上の充実度を誇る。

さらに、2025年はブラックフライデー10周年を記念した特別イベントも実施。レシート応募で豪華景品が当たる「イオンドリームキャンペーン」や、人気ブランド「グラニフ」とのコラボによる限定ノベルティ配布(トートバッグ・ぬいぐるみブランケット)が注目を集めている。

その他にも、iAEONアプリ利用者を対象にした「オンライン/店舗連動ポイント還元キャンペーン」や、「#イオンブラックフライデー」TikTokダンスチャレンジなど、SNS連動型の参加型企画も充実。

  • 予約販売会(11/1～11/10): 純金セット、クルーズ旅行、電気自動車などの限定予約企画。
  • オンライン先行セール(11/11～11/20): ほぼ全品20％OFFクーポン配布、オンライン限定商品登場。
  • 店頭メインセール(11/20～11/30): WAON POINT最大30倍、半額祭り、アプリクーポン祭りなど。
  • 10周年記念企画: イオンドリームキャンペーン、グラニフコラボノベルティ配布、築地銀だこ食べ放題など特別企画多数。

今年の「イオン 超！ブラックフライデー」は、ショッピング・体験・参加型イベントが融合した過去最大規模の総合セール。11月1日から始まる先行フェーズを皮切りに、年末商戦をお得にスタートさせよう。

イオンブラックフライデー2025｜関連情報

