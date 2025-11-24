イオンブラックフライデー2025のおもちゃセール対象品は？Switch2・ゲーム関連商品も安くなる？

イオンスタイルオンラインの「イオン ブラックフライデー」では、日用品から家電、レジャーグッズまで様々なジャンルの商品がお得に購入できる。

本記事では、イオンブラックフライデー2025のおもちゃセール商品について紹介する。

イオンブラックフライデー2025の開催期間は？

2025年も年末商戦の幕開けを告げる恒例イベント「イオンブラックフライデー」が、全国のイオンおよびイオンスタイル各店、そしてオンラインストアで大規模に開催される。今年は予約販売からオンライン先行、店頭セールまでの三段階で展開され、例年以上に長期かつお得なセール期間となる見込みだ。

まず第一弾として、11月1日(土)10:00から11月10日(月)まで「ブラックフライデー予約販売会」がスタート。イオン店頭およびイオンスタイルオンラインにて、純金セットやブランド牛といった予約限定の豪華アイテムが登場する。

続いて、11月11日(火)10:00から11月20日(木)8:59まで「オンライン先行セール」を実施。イオンスタイルオンライン限定で、衣料品や日用品などほぼ全品を対象とした20％OFFクーポンが配布される。セール価格の商品にも適用可能なため、オンライン派のユーザーには見逃せない先行キャンペーンとなっている。

そして本番となる「店頭セール(メインセール)」は、11月20日(木)から最大11日間にわたって開催。全国約600店舗の「イオン」「イオンスタイル」などで実施され、特に関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの約380店舗では、地域限定の目玉企画も予定されている。2025年のブラックフライデー当日は、アメリカの感謝祭翌日にあたる11月28日(金)。また、毎月恒例の「お客様感謝デー」(20日・30日)では、5％OFF特典も併用可能となっているため、この期間を狙ってのまとめ買いが最もお得といえる。

イオンブラックフライデー2025で安くなるSwitch2関連の商品は？

2025年の「イオンブラックフライデー」では、例年どおりゲーム機本体や人気ソフト、アクセサリー関連の割引が期待されているが、現時点ではNintendo Switch 2関連の具体的な割引情報はまだ発表されていない。

とはいえ、これまでの傾向から見ても、ブラックフライデー期間中はキャンペーンや特典を活用することで実質的にお得に購入できる可能性が高い。

イオンブラックフライデー2025の実施キャンペーン・期間

2025年の「イオン 超！ブラックフライデー」は、これまで以上にスケールアップしたキャンペーン内容で実施される。先行予約やオンライン割引、店頭セール、さらには10周年記念企画まで、多層的に展開される今年のブラックフライデーは、期間・内容ともに過去最大級のボリュームとなる。

まず、11月1日(土)～20日(木)の「先行・予約販売フェーズ」では、オンラインを中心に豪華な商品の予約販売がスタート。11月1日～10日の「ブラックフライデー予約販売会」では、純金セットやブランド牛といった商品が登場。続く11月11日～20日8:59までは「イオンスタイルオンライン先行セール」が実施され、セール価格商品を含む“ほとんど全品20％OFFクーポン”が配布される。家電やブランドバッグ、宝飾品などのオンライン限定商品も多数登場し、自宅でもお得にブラックフライデーを楽しめる。

そして、11月20日(木)～30日(日)にかけて行われる「店頭メインセール」では、イオンらしい大規模キャンペーンが集中開催。WAON POINTが最大30倍になるポイントアップ企画をはじめ、過去最大級の「半額祭り」、食料品の「増量企画」や「アプリクーポン祭り」など、家計にうれしい企画が揃う。特に、衣料品・寝具・調理家電・トップバリュ製品が半額になるラインナップは、例年以上の充実度を誇る。

さらに、2025年はブラックフライデー10周年を記念した特別イベントも実施。レシート応募で豪華景品が当たる「イオンドリームキャンペーン」や、人気ブランド「グラニフ」とのコラボによる限定ノベルティ配布(トートバッグ・ぬいぐるみブランケット)が注目を集めている。

その他にも、iAEONアプリ利用者を対象にした「オンライン/店舗連動ポイント還元キャンペーン」や、「#イオンブラックフライデー」TikTokダンスチャレンジなど、SNS連動型の参加型企画も充実。

今年の「イオン 超！ブラックフライデー」は、ショッピング・体験・参加型イベントが融合した過去最大規模の総合セール。11月1日から始まる先行フェーズを皮切りに、年末商戦をお得にスタートさせよう。

