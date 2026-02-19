2025-26シーズンのラ・リーガは、2月21日(土)に第25節が開催され、久保建英の所属するレアル・ソシエダと、レアル・オビエドが対戦する。

本記事では、レアル・ソシエダvsオビエドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・ソシエダvsオビエドの試合日程・キックオフ時間

レアル・ソシエダvsレアル・オビエドは、日本時間2026年2月21日(土)にソシエダのホーム、レアレ・アレーナで開催される。

大会：ラ・リーガ2025-26 第25節

日時：2026年2月21日(土) 22:00キックオフ／日本時間

対戦：レアル・ソシエダ vs レアル・オビエド

会場：レアレ・アレーナ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

レアル・ソシエダvsオビエドの放送・配信予定

