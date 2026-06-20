日本代表は6月21日(日)、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。
本記事では、チュニジア戦のNHK中継有無、視聴方法を紹介する。
グループFの最新順位は？
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|オランダ
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|スウェーデン
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|3
|日本
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|チュニジア
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
チュニジア戦の日時・会場
チュニジアと日本による第2節は、日本時間6月21日(日)に開催。キックオフ時刻は13:00予定となっている。
会場はメキシコ・モンテレイのモンテレイスタジアム。チュニジアはモンテレイをベースキャンプ地としており、第1節スウェーデン戦も同会場で戦っていた。
- ラウンド：グループF 第2節
- 試合日時：6月21日(日)13:00 (日本時間)
- 対戦カード：チュニジア代表 vs 日本代表
- 会場：モンテレイスタジアム(モンテレイ／メキシコ)
チュニジア戦はどこで見られる？NHK中継はある？
チュニジア戦は、地上波『NHK総合』による生中継は行われない。テレビ放送は地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継を実施予定。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送が行われる。
また、ネット『DAZN』では無料ライブ配信を予定。『DAZN』ではワールドカップ全104試合のライブ＆見逃し配信を実施しており、日本戦についてはすべて無料ライブ配信となる。
その他、『フジテレビ』や『TVer』での中継は行われない。
|チャンネル
|形態
|中継予定
|DAZN(通常配信)
|ネット
|ライブ＆見逃し配信
[6/21(日)12:00-]
|DAZN(PARTY LIVE)
|ネット
|ライブ＆見逃し配信
[6/21(日)12:00-]
|日本テレビ
|地上波
|生中継
[6/21(日)12:30-]
|NHK BS
|衛星放送
|生中継
[6/21(日)12:30-]
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|録画放送
[6/21(日)21:00-]
|フジテレビ
|地上波
|×
|NHK総合
|地上波
|×
|NHK ONE
|ネット
|×
|TVer
|ネット
|×
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
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