日本代表は6月21日(日)、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。

本記事では、チュニジア戦のNHK中継有無、視聴方法を紹介する。

グループFの最新順位は？

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 オランダ 1 1 0 7 3 4 4 2 スウェーデン 1 0 1 6 6 0 3 3 日本 0 1 0 2 2 0 1 4 チュニジア 0 0 1 1 5 -4 0

チュニジア戦の日時・会場

チュニジアと日本による第2節は、日本時間6月21日(日)に開催。キックオフ時刻は13:00予定となっている。

会場はメキシコ・モンテレイのモンテレイスタジアム。チュニジアはモンテレイをベースキャンプ地としており、第1節スウェーデン戦も同会場で戦っていた。

ラウンド：グループF 第2節

試合日時：6月21日(日)13:00 (日本時間)

対戦カード：チュニジア代表 vs 日本代表

会場：モンテレイスタジアム(モンテレイ／メキシコ)

チュニジア戦はどこで見られる？NHK中継はある？

チュニジア戦は、地上波『NHK総合』による生中継は行われない。テレビ放送は地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継を実施予定。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送が行われる。

また、ネット『DAZN』では無料ライブ配信を予定。『DAZN』ではワールドカップ全104試合のライブ＆見逃し配信を実施しており、日本戦についてはすべて無料ライブ配信となる。

その他、『フジテレビ』や『TVer』での中継は行われない。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN(通常配信) ネット ライブ＆見逃し配信

[6/21(日)12:00-] DAZN(PARTY LIVE) ネット ライブ＆見逃し配信

[6/21(日)12:00-] 日本テレビ 地上波 生中継

[6/21(日)12:30-] NHK BS 衛星放送 生中継

[6/21(日)12:30-] NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画放送

[6/21(日)21:00-] フジテレビ 地上波 × NHK総合 地上波 × NHK ONE ネット × TVer ネット ×

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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