Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FAカップ
team-logoニューカッスル
St James' Park
team-logoマンチェスター・シティ
ニューカッスルvsマン・CはU-NEXTで独占配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

【3月8日】ニューカッスル対マンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜FAカップ5回戦

【FAカップ放送予定】2025-26FAカップ5回戦、ニューカッスル・ユナイテッドvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミア、ラ・リーガなどを配信！

U-NEXT

U-NEXTサッカーパックを特設ページからお得に登録！

プレミアリーグ、ラ・リーガ、エールディヴィジ、FAカップ

コパ・デル・レイ、スーペルコパが視聴可能！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録で特典が利用可能

今すぐ登録

2025-26シーズンのFAカップ5回戦が日本時間3月8日(日)に開催。ニューカッスル・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦する。

ニューカッスルvsマン・CはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

本記事では、ニューカッスルvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ニューカッスル対マンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

ニューカッスル・ユナイテッドvsマンチェスター・シティは、日本時間2026年3月8日(日)にニューカッスルのホーム、セント・ジェームズ・パークで開催される。

  • 大会：2025-26 FAカップ 5回戦
  • 日時：2026年3月8日(日) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ニューカッスル・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ
  • 会場：セント・ジェームズ・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ニューカッスルvsマン・CはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ニューカッスル対マンチェスター・シティのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

FAカップはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ニューカッスル対マンチェスター・シティのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのFAカップは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。FAカップの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでFAカップ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

FAカップ2025-26はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【5月11日まで限定】U-NEXT MOBILE加入でスマホ代10カ月相当分のポイントをプレゼント！

u-next mobile 3000point campaignU-NEXT

2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59の期間に『U-NEXT MOBILE(20GBプラン)』の開通手続きを完了した方を対象に、3,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

プレゼントされた3,000ポイントは、『U-NEXT MOBILE』や『U-NEXT』、『NHKまるごと見放題パック』、『DOWNTOWN+ 月額パック』の支払い、音楽・お笑い・舞台など様々なライブ配信のチケット購入、さらには映画館で使える割引クーポンとの交換など様々な用途に活用することができる。

キャンペーンで得られるポイント数をスマホ代に換算すると、『U-NEXT(月額プラン)』と『U-NEXT MOBILE』のセットで加入した際、月額基本料を実質月々300円と見なした場合の10カ月分相当となる。ただし、U-NEXTポイントは自動付与(月額プラン・無料トライアル)分が90日間、チャージ分が180日間の有効期限があるため、キャンペーン参加で得られるポイントによって実際に10カ月先までのスマホ代支払いが無料になるわけではない点には注意が必要だ。

キャンペーンへの参加手順は、期間中に専用ページのエントリーフォームからエントリーするだけ。エントリー後の申し込みURLからサービスへ申し込み、対象プランの開通手続きを完了させたすべての方に、3,000ポイントが付与される。

【5/11まで】U-NEXT MOBILEキャンペーン実施！スマホ代10カ月分相当を付与今だけお得に加入

U-NEXT MOBILEキャンペーン参加方法

  1. 有効なU-NEXTでログインできるかを確認。アカウントはU-NEXT31日間無料トライアルでも作成可能
  2. キャンペーン期間中(2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59)に専用ページからエントリー
  3. エントリー後に知らされる申し込みURLから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」へと申し込む
  4. 案内に従って手続きを進め、対象プランの開通手続きが完了すればもれなく3,000ポイント獲得！

※対象プラン(U-NEXT MOBILE 20GBプラン)の完了手続きはキャンペーン期間とは別に、U-NEXTが定める完了期限があります。
※利用いただいているU-NEXT アカウントによっては、U-NEXT MOBILEに申し込めない場合があります。
※U-NEXT MOBILEに関連する他のキャンペーンとの併用はできません。
※キャンペーン内容はU-NEXT判断により、予告なく変更、終了となる場合があります。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ニューカッスル対マンチェスター・シティの予想スタメンは？

ニューカッスル vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

ニューカッスルHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-1-3-2

Home team crestMCI
1
ニック・ポープ
3
ルイス・ホール
33
ダニエル・バーン
12
マリック・チャウ
2
キーラン・トリッピアー
28
ジョセフ・ウィロック
7
ジョエリントン
8
サンドロ・トナーリ
18
ウィリアム・オスラ
10
アンソニー・ゴードン
20
アントニー・エランガ
1
ジェームズ・トラフォード
27
マテウス・ルイス
3
ルベン・ディアス
15
マーク・グエイ
21
ライアン・アイト・ヌーリ
11
ジェレミー・ドク
47
フィル・フォーデン
16
ロドリ
20
ベルナルド・シウヴァ
7
オマル・マーモウシュ
42
アントワーヌ・セメンヨ

4-1-3-2

MCIAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エディ・ハウ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

NEW
-直近成績

ゴールを許す
14/9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

MCI
-直近成績

ゴールを許す
10/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

NEW

直近の 5 試合

MCI

1

Win

0

引分け

4

勝利

4

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0