サッカーU-24ニュージーランド代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24ニュージーランド代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24ニュージーランド代表｜東京五輪メンバー
GK
マイケル・ウート（アルメレ・シティ／オランダ）
ジェイミー・サール（スウォンジー・シティU-23／ウェールズ）
アレックス・パウルセン（ローワーハットシティAFC）
DF
マイケル・ボクスオール（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）※オーバーエイジ
リベラト・カカーチェ（シント＝トロイデン／ベルギー）
カラン・エリオット（クサンチ／ギリシャ）
ダン・インガム（パース・グローリー／オーストラリア）
ナンド・パイナケル（リオ・アヴェ／ポルトガル）
ウィンストン・リード（カンザスシティ／アメリカ）※オーバーエイジ
ジョージ・スタンガー（ハミルトン・アカデミカル／スコットランド）
MF
ジョー・ベル（バイキングFK／ノルウェー）
クレイトン・ルイス（ウェリントン・フェニックス／オーストラリア）
マルコ・スタメニック（コペンハーゲン／デンマーク）
ジャンニ・ステンスネス（セントラルコースト・マリナーズFC／オーストラリア）
ベン・オールド（ウェリントン・フェニックス／オーストラリア）
サム・サットン（ウェリントン・フェニックス／オーストラリア）
FW
ジョー・チャンプネス（ニューカッスル・ジェッツ／オーストラリア）
イライジャ・ジャスト（FCヘルシンゲル／デンマーク）
カルム・マッコワット（FCヘルシンゲル／デンマーク）
ベン・ウェイン（ウェリントン・フェニックス／オーストラリア）
クリス・ウッド（バーンリー／イングランド）※オーバーエイジ
マシュー・ガーベット（ファルケンベリFF／スウェーデン）
※所属クラブ・招集メンバーは2021年6月25日時点のもの
サッカーU-24ニュージーランド代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|17:00
|B組第1節
|ニュージーランド vs 韓国
|茨城カシマスタジアム
|7/25(日)
|17:00
|B組第2節
|ニュージーランド vs ホンジュラス
|茨城カシマスタジアム
|7/28(水)
|17:30
|B組第3節
|ルーマニア vs ニュージーランド
|札幌ドーム
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