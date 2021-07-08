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サッカーU-24ニュージーランド代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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【U24ニュージーランド代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24ニュージーランド代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24ニュージーランド代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24ニュージーランド代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24ニュージーランド代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24ニュージーランド代表｜東京五輪メンバー

GK

マイケル・ウート（アルメレ・シティ／オランダ）
ジェイミー・サール（スウォンジー・シティU-23／ウェールズ）
アレックス・パウルセン（ローワーハットシティAFC）

DF

マイケル・ボクスオール（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）※オーバーエイジ
リベラト・カカーチェ（シント＝トロイデン／ベルギー）
カラン・エリオット（クサンチ／ギリシャ）
ダン・インガム（パース・グローリー／オーストラリア）
ナンド・パイナケル（リオ・アヴェ／ポルトガル）
ウィンストン・リード（カンザスシティ／アメリカ）※オーバーエイジ
ジョージ・スタンガー（ハミルトン・アカデミカル／スコットランド）

MF

ジョー・ベル（バイキングFK／ノルウェー）
クレイトン・ルイス（ウェリントン・フェニックス／オーストラリア）
マルコ・スタメニック（コペンハーゲン／デンマーク）
ジャンニ・ステンスネス（セントラルコースト・マリナーズFC／オーストラリア）
ベン・オールド（ウェリントン・フェニックス／オーストラリア）
サム・サットン（ウェリントン・フェニックス／オーストラリア）

FW

ジョー・チャンプネス（ニューカッスル・ジェッツ／オーストラリア）
イライジャ・ジャスト（FCヘルシンゲル／デンマーク）
カルム・マッコワット（FCヘルシンゲル／デンマーク）
ベン・ウェイン（ウェリントン・フェニックス／オーストラリア）
クリス・ウッド（バーンリー／イングランド）※オーバーエイジ
マシュー・ガーベット（ファルケンベリFF／スウェーデン）

※所属クラブ・招集メンバーは2021年6月25日時点のもの

サッカーU-24ニュージーランド代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 17:00 B組第1節 ニュージーランド vs 韓国 茨城カシマスタジアム
7/25(日) 17:00 B組第2節 ニュージーランド vs ホンジュラス 茨城カシマスタジアム
7/28(水) 17:30 B組第3節 ルーマニア vs ニュージーランド 札幌ドーム

東京五輪サッカー競技｜最新情報

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