MLBオープン戦2026日本人選手の試合予定は？放送・配信情報と無料視聴方法まとめ

MLBのオープン戦が開幕し、レギュラーシーズンに向けたサバイバルが本格化する。投手はローテ争い、野手は定位置確保へ向けて結果が求められる時期であり、日本人選手の出場機会や起用法にも注目が集まる。
本記事では、MLBオープン戦の日本人選手の試合予定・放送/配信・無料視聴について紹介する。
MLBオープン戦の日本人選手の試合予定は？
2026年のMLBオープン戦(スプリングトレーニング・ゲーム)は、日本時間2月21日(現地20日)に開幕する。今季は3月開催のWBCの影響もあり、日本代表クラスの選手は2月下旬に実戦出場が集中し、3月上旬には代表合流でチームを離れる可能性がある変則スケジュールとなる。
メジャー移籍1年目の選手を含め、日本人同士の対戦カードも数多く組まれており、開幕前から注目度は高い。ここでは、日本時間ベースで主な試合予定を整理する。
2026年MLBオープン戦 日本人選手関連日程(日本時間)
|日程(日本時間)
|対戦カード
|2月21日(土)
|カブス(鈴木誠也・今永昇太) vs ホワイトソックス(村上宗隆)
|2月21日(土)
|マリナーズ vs パドレス(松井裕樹)
|2月22日(日)
|ドジャース(大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希) vs エンゼルス(菊池雄星)
|2月22日(日)
|アストロズ(今井達也) vs ナショナルズ(小笠原慎之介)
|2月23日(月)
|パドレス(松井裕樹) vs ドジャース(大谷・山本・佐々木)
|2月23日(月)
|ブルージェイズ(岡本和真) vs レッドソックス(吉田正尚)
|2月24日(火)
|メッツ(千賀滉大) vs ブルージェイズ(岡本和真)
|2月24日(火)
|ドジャース(大谷・山本・佐々木) vs マリナーズ
|2月25日(水)
|アストロズ(今井達也) vs メッツ(千賀滉大)
|2月25日(水)
|パドレス(松井裕樹) vs カブス(鈴木誠也・今永昇太)
|2月26日(木)
|エンゼルス(菊池雄星) vs パドレス(松井裕樹)
|2月27日(金)
|ホワイトソックス(村上宗隆) vs ドジャース(大谷・山本・佐々木)
|2月27日(金)
|エンゼルス(菊池雄星) vs カブス(鈴木誠也・今永昇太)
|2月28日(土)
|ナショナルズ(小笠原慎之介) vs アストロズ(今井達也)
|2月28日(土)
|ジャイアンツ vs ドジャース(大谷・山本・佐々木)
MLBオープン戦の放送/配信予定は？
2026年のMLBオープン戦(スプリングトレーニング)は、日本時間2月21日(土)に開幕する。視聴方法はネット配信とテレビ放送の両軸。日本人選手所属チームを中心に中継するサービスも多く、自分の視聴スタイルに合わせた選択が重要となる。ここでは主な配信プラットフォームとテレビ放送の概要を整理する。
視聴方法はネット配信とテレビ放送の両軸。日本人選手所属チームを中心に中継するサービスも多く、自分の視聴スタイルに合わせた選択が重要となる。ここでは主な配信プラットフォームとテレビ放送の概要を整理する。
主要なネット配信サービス
|サービス名
|配信内容
|料金目安
|特徴
|MLB.TV
|全30球団ほぼ全試合(映像制作分)
|月額4,220円＋Prime会費(Prime経由)
|英語実況のみ。試合数は最多。7日間無料体験ありの場合も
|SPOTV NOW
|日本人所属チーム中心に配信
|月額2,000円〜
|日本語実況・解説あり。無料登録はハイライトのみ
MLBオープン戦の無料配信はある？
2026年のMLBオープン戦(スプリングトレーニング)では、一部試合を無料で視聴できる手段が用意されている。
主な無料視聴方法
- 「有料サービスの無料体験」 MLB.TV(Amazon経由)の7日間無料体験などを活用する方法もある。期間内であれば対象試合を追加料金なしで視聴できる場合がある。
MLBオープン戦｜おすすめ視聴方法
Amazon
Amazon『MLB.tv』なら無料トライアルで視聴可能！
まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。