MLBオープン戦2026はいつから？スプリングトレーニングのスケジュールまとめ

2026シーズンのMLB（メジャーリーグベースボール）は、レギュラーシーズン開幕に先駆けてスプリングトレーニングが行われる。
ここではMLBスプリングトレーニングの日程を紹介する。
MLBオープン戦2026はいつからいつまで？
2026年のMLBオープン戦(スプリングトレーニング・ゲーム)は、日本時間2月21日(現地20日)に開幕し、3月25日(現地24日)まで開催される。今季は3月開催のWBCの影響もあり、各国代表に招集されている選手は2月下旬に実戦出場が集中し、3月上旬には代表合流でチームを離れる予定だ。なお、2026シーズンのMLB公式戦は日本時間3月26日(木)、サンフランシスコのオラクル・パークで行われるサンフランシスコ・ジャイアンツvsニューヨーク・ヤンキースで開幕。同日に行われる公式戦は、この1試合のみとなっている。
▶【大谷・山本・佐々木所属】ドジャースのスプリングトレーニング全試合予定はこちら
MLBオープン戦2026のおすすめ視聴方法
Amazon
Amazon『MLB.tv』なら無料トライアルで視聴可能！
まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
MLBオープン戦2026｜関連情報
- MLBオープン戦2026日本人選手の試合予定は？放送・配信情報と無料視聴方法まとめ
- MLBオープン戦2026ドジャース戦のテレビ放送/ネット配信予定
- MLB.tvはAmazonプライムビデオで見られる？料金・登録方法・視聴手順
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。