MLBオープン戦2026はいつから？スプリングトレーニングのスケジュールまとめ

2026シーズンのMLB（メジャーリーグベースボール）は、レギュラーシーズン開幕に先駆けてスプリングトレーニングが行われる。

ここではMLBスプリングトレーニングの日程を紹介する。

MLBオープン戦2026はいつからいつまで？

2026年のMLBオープン戦(スプリングトレーニング・ゲーム)は、日本時間2月21日(現地20日)に開幕し、3月25日(現地24日)まで開催される。今季は3月開催のWBCの影響もあり、各国代表に招集されている選手は2月下旬に実戦出場が集中し、3月上旬には代表合流でチームを離れる予定だ。

なお、2026シーズンのMLB公式戦は日本時間3月26日(木)、サンフランシスコのオラクル・パークで行われるサンフランシスコ・ジャイアンツvsニューヨーク・ヤンキースで開幕。同日に行われる公式戦は、この1試合のみとなっている。

MLBオープン戦2026のおすすめ視聴方法

Amazon

Amazon『MLB.tv』なら無料トライアルで視聴可能！

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

