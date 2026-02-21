MLBのオープン戦にあたる「MLBスプリングトレーニング2026」が、日本時間2月21日(土)～3月25日(水)まで行われる。
本記事では、大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースのオープン戦日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
MLBオープン戦 ドジャース戦の開催日程
ドジャースのオープン戦日程は以下の通り。新シーズン初戦は2月22日(日)で、午前5:10からロサンゼルス・エンゼルスと対戦する。
|試合日
|開始時刻
|対戦カード
|2/22(日)
|5:10
|エンゼルス vs ドジャース
|2/23(月)
|5:10
|パドレス vs ドジャース
|2/24(火)
|5:05
|ドジャース vs マリナーズ
|2/25(水)
|5:05
|ドジャース vs ガーディアンズ
|2/26(木)
|5:10
|Dバックス vs ドジャース
|2/27(金)
|5:05
|ドジャース vs ホワイトソックス
|2/28(土)
|5:05
|ジャイアンツ vs ドジャース
|3/1(日)
|5:05
|レンジャーズ vs ドジャース
|3/1(日)
|5:05
|ドジャース vs カブス
|3/2(月)
|5:05
|ドジャース vs エンゼルス
|3/3(火)
|5:10
|ロッキーズ vs ドジャース
|3/4(水)
|5:05
|ガーディアンズ vs ドジャース
|3/5(木)
|5:05
|ドジャース vs メキシコ
|3/6(金)
|5:05
|レッズ vs ドジャース
|3/7(土)
|10:05
|ドジャース vs ロイヤルズ
|3/8(日)
|10:05
|ドジャース vs ロッキーズ
|3/9(月)
|5:05
|アスレチックス vs ドジャース
|3/10(火)
|5:10
|ブルワーズ vs ドジャース
|3/11(水)
|5:05
|ドジャース vs Dバックス
|3/13(金)
|10:05
|ドジャース vs レッズ
|3/14(土)
|10:10
|マリナーズ vs ドジャース
|3/15(日)
|5:05
|ホワイトソックス vs ドジャース
|3/16(月)
|5:05
|ドジャース vs レンジャーズ
|3/16(月)
|5:05
|カブス vs ドジャース
|3/17(火)
|5:05
|ドジャース vs ブルワーズ
|3/18(水)
|10:05
|ロイヤルズ vs ドジャース
|3/19(木)
|5:05
|ドジャース vs ジャイアンツ
|3/21(土)
|10:05
|ドジャース vs パドレス
|3/22(日)
|4:05
|ドジャース vs アスレチックス
|3/23(月)
|10:07
|エンゼルス vs ドジャース
|3/24(火)
|10:10
|ドジャース vs エンゼルス
|3/25(水)
|9:10
|ドジャース vs エンゼルス
※すべて日本時間。
MLBオープン戦 ドジャース戦のテレビ放送・ネット配信予定
MLBオープン戦は、ネット『MLB.tv』が英語音声で全試合ライブ配信を予定。『MLB.tv』はAmazonプライムビデオにもチャンネルがあり、無料トライアルで視聴可能だ。
また、ネット『SPOTV NOW』でも注目試合を配信している。
MLBドジャース戦の視聴方法(レギュラーシーズン)
【MLB.tv(Amazon)】MLB全試合を無料トライアルで視聴可能！
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能となっている。
無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。