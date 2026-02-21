MLBのオープン戦にあたる「MLBスプリングトレーニング2026」が、日本時間2月21日(土)～3月25日(水)まで行われる。

本記事では、大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースのオープン戦日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

MLBオープン戦 ドジャース戦の開催日程

ドジャースのオープン戦日程は以下の通り。新シーズン初戦は2月22日(日)で、午前5:10からロサンゼルス・エンゼルスと対戦する。

試合日 開始時刻 対戦カード 2/22(日) 5:10 エンゼルス vs ドジャース 2/23(月) 5:10 パドレス vs ドジャース 2/24(火) 5:05 ドジャース vs マリナーズ 2/25(水) 5:05 ドジャース vs ガーディアンズ 2/26(木) 5:10 Dバックス vs ドジャース 2/27(金) 5:05 ドジャース vs ホワイトソックス 2/28(土) 5:05 ジャイアンツ vs ドジャース 3/1(日) 5:05 レンジャーズ vs ドジャース 3/1(日) 5:05 ドジャース vs カブス 3/2(月) 5:05 ドジャース vs エンゼルス 3/3(火) 5:10 ロッキーズ vs ドジャース 3/4(水) 5:05 ガーディアンズ vs ドジャース 3/5(木) 5:05 ドジャース vs メキシコ 3/6(金) 5:05 レッズ vs ドジャース 3/7(土) 10:05 ドジャース vs ロイヤルズ 3/8(日) 10:05 ドジャース vs ロッキーズ 3/9(月) 5:05 アスレチックス vs ドジャース 3/10(火) 5:10 ブルワーズ vs ドジャース 3/11(水) 5:05 ドジャース vs Dバックス 3/13(金) 10:05 ドジャース vs レッズ 3/14(土) 10:10 マリナーズ vs ドジャース 3/15(日) 5:05 ホワイトソックス vs ドジャース 3/16(月) 5:05 ドジャース vs レンジャーズ 3/16(月) 5:05 カブス vs ドジャース 3/17(火) 5:05 ドジャース vs ブルワーズ 3/18(水) 10:05 ロイヤルズ vs ドジャース 3/19(木) 5:05 ドジャース vs ジャイアンツ 3/21(土) 10:05 ドジャース vs パドレス 3/22(日) 4:05 ドジャース vs アスレチックス 3/23(月) 10:07 エンゼルス vs ドジャース 3/24(火) 10:10 ドジャース vs エンゼルス 3/25(水) 9:10 ドジャース vs エンゼルス

※すべて日本時間。

MLBオープン戦 ドジャース戦のテレビ放送・ネット配信予定

MLBオープン戦は、ネット『MLB.tv』が英語音声で全試合ライブ配信を予定。『MLB.tv』はAmazonプライムビデオにもチャンネルがあり、無料トライアルで視聴可能だ。

また、ネット『SPOTV NOW』でも注目試合を配信している。

MLBドジャース戦の視聴方法(レギュラーシーズン)

【MLB.tv(Amazon)】MLB全試合を無料トライアルで視聴可能！

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能となっている。

無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

