Shohei ohtani(C)Getty images
Tsutomu Maeda

MLBオープン戦2026ドジャース戦のテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法

大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの2026年シーズンMLBオープン戦(スプリングトレーニング)のテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介。

MLBのオープン戦にあたる「MLBスプリングトレーニング2026」が、日本時間2月21日(土)～3月25日(水)まで行われる。

本記事では、大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースのオープン戦日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

MLBオープン戦 ドジャース戦の開催日程

ドジャースのオープン戦日程は以下の通り。新シーズン初戦は2月22日(日)で、午前5:10からロサンゼルス・エンゼルスと対戦する。

試合日開始時刻対戦カード
2/22(日)5:10エンゼルス vs ドジャース
2/23(月)5:10パドレス vs ドジャース
2/24(火)5:05ドジャース vs マリナーズ
2/25(水)5:05ドジャース vs ガーディアンズ
2/26(木)5:10Dバックス vs ドジャース
2/27(金)5:05ドジャース vs ホワイトソックス
2/28(土)5:05ジャイアンツ vs ドジャース
3/1(日)5:05レンジャーズ vs ドジャース
3/1(日)5:05ドジャース vs カブス
3/2(月)5:05ドジャース vs エンゼルス
3/3(火)5:10ロッキーズ vs ドジャース
3/4(水)5:05ガーディアンズ vs ドジャース
3/5(木)5:05ドジャース vs メキシコ
3/6(金)5:05レッズ vs ドジャース
3/7(土)10:05ドジャース vs ロイヤルズ
3/8(日)10:05ドジャース vs ロッキーズ
3/9(月)5:05アスレチックス vs ドジャース
3/10(火)5:10ブルワーズ vs ドジャース
3/11(水)5:05ドジャース vs Dバックス
3/13(金)10:05ドジャース vs レッズ
3/14(土)10:10マリナーズ vs ドジャース
3/15(日)5:05ホワイトソックス vs ドジャース
3/16(月)5:05ドジャース vs レンジャーズ
3/16(月)5:05カブス vs ドジャース
3/17(火)5:05ドジャース vs ブルワーズ
3/18(水)10:05ロイヤルズ vs ドジャース
3/19(木)5:05ドジャース vs ジャイアンツ
3/21(土)10:05ドジャース vs パドレス
3/22(日)4:05ドジャース vs アスレチックス
3/23(月)10:07エンゼルス vs ドジャース
3/24(火)10:10ドジャース vs エンゼルス
3/25(水)9:10ドジャース vs エンゼルス

※すべて日本時間。

MLBオープン戦 ドジャース戦のテレビ放送・ネット配信予定

MLBオープン戦は、ネット『MLB.tv』が英語音声で全試合ライブ配信を予定。『MLB.tv』はAmazonプライムビデオにもチャンネルがあり、無料トライアルで視聴可能だ。

また、ネット『SPOTV NOW』でも注目試合を配信している。

MLBドジャース戦の視聴方法(レギュラーシーズン)

【MLB.tv(Amazon)】MLB全試合を無料トライアルで視聴可能！

mlb tv amazon

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能となっている。

無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

