Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
Old Trafford
team-logoトッテナム
マン・UvsトッテナムはU-NEXTで独占配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

【2月7日】マンチェスター・ユナイテッド対トッテナムのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第25節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第25節、マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナム・ホットスパーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第25節が日本時間2月7日(土)に開催。マンチェスター・ユナイテッドとトッテナム・ホットスパーが対戦する。

マン・UvsトッテナムはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料体験に登録

本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ユナイテッド対トッテナムの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsトッテナム・ホットスパーは、日本時間2026年2月7日(土)にマン・Uのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第25節
  • 日時：2026年2月7日(土) 21:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッド vs トッテナム・ホットスパー
  • 会場：オールド・トラッフォード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

マン・UvsトッテナムはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・ユナイテッド対トッテナムのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・ユナイテッド対トッテナムのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

U-NEXTモバイルの登録方法まとめ

U-next mbile cpU-NEXT

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。
  2. 特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー
  3. エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む
  4. サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代実質300円！サッカーパックも700円引きで視聴可能！詳しくはこちら

マンチェスター・ユナイテッド対トッテナムの予想スタメンは？

マンチェスター・ユナイテッド vs トッテナム 予想スタメン

マンチェスター・ユナイテッドHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestTOT
31
センヌ・ラメンス
23
ルーク・ショー
6
リサンドロ・マルティネス
5
ハリー・マグワイア
2
ディオゴ・ダロト
37
コビー・メイヌー
8
ブルーノ・フェルナンデス
10
マテウス・クーニャ
16
アマド・ディアロ
18
カゼミーロ
19
ブライアン・エンベウモ
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
17
クリスティアン・ロメロ
3
ラドゥ・ドラグシン
6
ジョアン・パリーニャ
13
イエノマ・ウドジェ
14
アーチー・グレイ
39
ランダル・コロ・ムアニ
8
イヴ・ビスマ
7
シャビ・シモンズ
22
コナー・ギャラガー
19
ドミニク・ソランケ

3-4-2-1

TOTAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マイケル・キャリック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • トーマス・フランク

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MUN
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

TOT
-直近成績

ゴールを許す
9/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MUN

直近の 5 試合

TOT

0

勝利

1

Draw

4

勝利

5

得点

11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0