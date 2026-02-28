2025-26シーズンのプレミアリーグ第28節が日本時間3月1日(日)に開催。遠藤航の所属するリヴァプールと、ウェストハム・ユナイテッドが対戦する。
本記事では、リヴァプールvsウェストハムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
リヴァプール対ウェストハムの試合日程・キックオフ時間
リヴァプールvsウェストハム・ユナイテッドは、日本時間2026年3月1日(日)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。
- 大会：2025-26プレミアリーグ第28節
- 日時：2026年3月1日(日) 0:00キックオフ／日本時間
- 対戦：リヴァプール vs ウェストハム・ユナイテッド
- 会場：アンフィールド
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
リヴァプール対ウェストハムのテレビ放送・ネット配信予定
|U-NEXT
|特設ページから視聴登録
(特典あり)
リヴァプール対ウェストハムのU-NEXT視聴方法U-NEXT
2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
【5月11日まで限定】U-NEXT MOBILE加入でスマホ代10カ月相当分のポイントをプレゼント！
U-NEXT
2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59の期間に『U-NEXT MOBILE(20GBプラン)』の開通手続きを完了した方を対象に、3,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。
プレゼントされた3,000ポイントは、『U-NEXT MOBILE』や『U-NEXT』、『NHKまるごと見放題パック』、『DOWNTOWN+ 月額パック』の支払い、音楽・お笑い・舞台など様々なライブ配信のチケット購入、さらには映画館で使える割引クーポンとの交換など様々な用途に活用することができる。
キャンペーンで得られるポイント数をスマホ代に換算すると、『U-NEXT(月額プラン)』と『U-NEXT MOBILE』のセットで加入した際、月額基本料を実質月々300円と見なした場合の10カ月分相当となる。ただし、U-NEXTポイントは自動付与(月額プラン・無料トライアル)分が90日間、チャージ分が180日間の有効期限があるため、キャンペーン参加で得られるポイントによって実際に10カ月先までのスマホ代支払いが無料になるわけではない点には注意が必要だ。
キャンペーンへの参加手順は、期間中に専用ページのエントリーフォームからエントリーするだけ。エントリー後の申し込みURLからサービスへ申し込み、対象プランの開通手続きを完了させたすべての方に、3,000ポイントが付与される。
U-NEXT MOBILEキャンペーン参加方法
- 有効なU-NEXTでログインできるかを確認。アカウントはU-NEXT31日間無料トライアルでも作成可能
- キャンペーン期間中(2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59)に専用ページからエントリー
- エントリー後に知らされる申し込みURLから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」へと申し込む
- 案内に従って手続きを進め、対象プランの開通手続きが完了すればもれなく3,000ポイント獲得！
※対象プラン(U-NEXT MOBILE 20GBプラン)の完了手続きはキャンペーン期間とは別に、U-NEXTが定める完了期限があります。
※利用いただいているU-NEXT アカウントによっては、U-NEXT MOBILEに申し込めない場合があります。
※U-NEXT MOBILEに関連する他のキャンペーンとの併用はできません。
※キャンペーン内容はU-NEXT判断により、予告なく変更、終了となる場合があります。
※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。