プレミアリーグ
team-logoリヴァプール
Anfield
team-logoマンチェスター・シティ
Yuta Tokuma

【2月9日】遠藤航出場予定！リヴァプール対マンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第25節

【遠藤航出場予定】2025-26プレミアリーグ第25節、リヴァプールvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグ第25節
リヴァプールvsマンチェスター・シティ
2026年2月9日(月)午前1時30分キックオフ／日本時間

2025-26シーズンのプレミアリーグ第25節が日本時間2月9日(月)に開催。遠藤航の所属するリヴァプールと、マンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、リヴァプールvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプール対マンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsマンチェスター・シティは、日本時間2026年2月9日(月)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第25節
  • 日時：2026年2月9日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヴァプール vs マンチェスター・シティ
  • 会場：アンフィールド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

リヴァプール対マンチェスター・シティのテレビ放送・ネット配信予定

リヴァプール対マンチェスター・シティのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

リヴァプール対マンチェスター・シティの予想スタメンは？

リヴァプール vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

リヴァプールHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
アリソン・ベッカー
5
イブラヒマ・コナテ
4
フィルジル・ファン・ダイク
6
ミロシュ・ケルケズ
8
ドミニク・ソボスライ
10
アレクシス・マクアリスター
38
ライアン・フラーフェンベルフ
18
コーディ・ガクポ
7
フロリアン・ヴィルツ
11
モハメド・サラー
22
ウーゴ・エキティケ
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
15
マーク・グエイ
45
アブドゥコディル・フサノフ
21
ライアン・アイト・ヌーリ
27
マテウス・ルイス
4
タイアニ・ラインデルス
33
ニコ・オライリー
10
ラヤン・シェルキ
16
ロドリ
42
アントワーヌ・セメンヨ
9
アーリング・ハーランド

4-1-4-1

MCIAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LIV
-直近成績

ゴールを許す
16/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

MCI
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

LIV

直近の 5 試合

MCI

2

勝利

2

引分け

1

Win

6

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0