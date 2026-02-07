2025-26シーズンのプレミアリーグ第25節が日本時間2月9日(月)に開催。遠藤航の所属するリヴァプールと、マンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、リヴァプールvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプール対マンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsマンチェスター・シティは、日本時間2026年2月9日(月)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

大会：2025-26プレミアリーグ第25節

日時：2026年2月9日(月) 1:30キックオフ／日本時間

対戦：リヴァプール vs マンチェスター・シティ

会場：アンフィールド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

リヴァプール対マンチェスター・シティのテレビ放送・ネット配信予定

リヴァプール対マンチェスター・シティのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。