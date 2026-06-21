北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第2節で、日本代表がチュニジア代表と対戦している。

本記事では、チュニジアvs日本を映像・音声の乱れなく視聴する方法を紹介する。

チュニジア戦 日テレ中継で映像の乱れが発生

日本とチュニジアによるグループF第2節は、日本時間6月21日(日)13:00にキックオフ。日本にとっては格下相手の一戦であり、今大会初勝利が懸かるほか、ゴールラッシュも期待される。

この試合の地上波テレビ放送は『日本テレビ』で行われているが、前半中に映像および音声の乱れが発生。国際映像を中継する関係で問題が生じていることがテロップで表示された。同中継番組内で改善に向かう可能性は高いが、重要なシーンを見逃さないためにも万全の視聴環境を整えておきたい。

チュニジア戦 日テレ以外の無料視聴方法は？

チュニジア戦は、地上波『日本テレビ』以外にも視聴する方法がある。

特に、ネット『DAZN』では大会全104試合をライブ・見逃し配信しており、日本代表戦については全試合無料。チュニジア戦についても無料登録するだけでライブ配信が視聴可能だ。さらに、『DAZN』では追っかけ視聴も可能なため、不足な事態があった場合でも重要なシーンをじっくりと見返すことができる。

その他、衛星放送『NHK BS』でもチュニジア戦を生放送している。厳密には無料ではなく、視聴するためには地上波とは別に衛星契約の受信料を支払っている必要があるが、すでに視聴環境がある方にとっては手軽な選択肢となる。反対にBS放送の視聴環境が揃っていない場合、急きょ視聴することは困難なため、『DAZN』のネット視聴をおすすめする。

チュニジア戦 生中継チャンネル

チャンネル/th> 特徴 DAZN ・ネット(スマホ・PC・タブレットなど)で視聴可能

・日本代表戦は無料ライブ配信

・追っかけ視聴可能

・大会全試合ライブ＆見逃し配信 日本テレビ ・チュニジア戦前半に映像、音声の乱れが発生

・地上波テレビで無料視聴可能 NHK BS ・BS放送の視聴環境が必要

・衛星契約の受信料を支払う必要あり

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

ワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】