日本代表は2026年北中米ワールドカップ(W杯)の初戦、グループF第1節でオランダ代表と対戦する。

本記事では、オランダvs日本の日本時間での開始時間を紹介する。

オランダvs日本は日本時間の何時から？

日本のワールドカップ初戦、オランダとのグループF第1節は日本時間で2026年6月15日(月)午前5:00にキックオフを予定している。

中継予定は、ネット『DAZN』がライブ配信。地上波テレビ『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』でも生中継が行われる。なお、『DAZN』のライブ配信は無料で視聴することが可能だ。

対戦カード：オランダ代表 vs 日本代表

節：グループF 第1節

開催日：2026年6月15日(月)

キックオフ：午前5:00

テレビ放送：NHK総合、NHK BSプレミアム4K

ネット配信：DAZN、NHK ONE

※すべて日本時間。

オランダvs日本は現地時間でどの時間帯？天気・気温は？

オランダvs日本は、アメリカのダラススタジアムで開催。日本とアメリカのダラスは時差が15時間あり、現地時間のキックオフ日時は6月14日(日)の15:00となっている。

『ウェザーニュース(KO24時間前時点)』によれば、キックオフ時のダラスの天気は曇りで気温は32度。16時ごろから晴れとなるが、17時ごろから雨の予報となっているため、高温多湿の過酷な気候の中で試合をすることになる可能性が高い。

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