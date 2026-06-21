北中米ワールドカップ(W杯)2026では、グループステージ3位でも決勝トーナメントに進出できる可能性がある。
本記事では、日本代表が万が一グループ3位からの通過となった場合の試合日程をパターン別に紹介する。
グループ3位から決勝トーナメント進出はあり得る？
ワールドカップ2026では、グループステージの1位・2位のみが決勝トーナメントに進出できた従来のレギュレーションから変更。3位となった場合でも、全12組の3位の中で成績上位8チームに入ることができれば、ラウンド32に駒を進めることができる。
また、決勝トーナメントの対戦カードは、3位からの進出チームの組み合わせ次第で決定。グループFで3位となった場合、入る可能性のあるカードは5通りとなっている。
日本代表がグループ3位となった場合の日程は？
日本はグループ首位、あるいは2位での決勝トーナメント進出を目指しているが、同組のオランダ、チュニジア、スウェーデンもそれぞれ決死の戦いを繰り広げている。
他チームの奮闘によって日本が3位からのグループ通過に回った場合の日程、対戦する可能性のある相手は以下の通り。なお、3位通過の場合のパターンは他グループの組み合わせによって複雑に変動する。
【パターン①】A/B/C/D/F3位
試合日程
|ラウンド
|開始日時
|対戦相手
|会場
|前試合からの間隔
|ラウンド32
|2026/6/30(火)
5:30
|グループE1位(ドイツ)
|ボストンスタジアム
|中3日
|ラウンド16
|2026/7/5(日)
6:00
|グループI1位
C/D/G/H3位
|フィラデルフィアスタジアム
|中4日
|準々決勝
|2026/7/10(金)
5:00
|グループA2位
グループB2位
グループF1位
グループC2位
|ボストンスタジアム
|中4日
|準決勝
|2026/7/15(水)
4:00
|グループK2位
グループL2位
グループH1位
グループJ2位
グループD1位
B/E/I/J3位
グループG1位
A/E/H/I/J3位
|ダラススタジアム
|中4日
|決勝
|2026/7/20(月)
4:00
|グループC1位
グループF2位
グループE2位
グループI2位
グループA1位
C/E/H/I3位
グループL1位
E/H/I/J/K3位
グループJ1位
グループH2位
グループD2位
グループG2位
グループB1位
E/G/I/J3位
グループK1位
D/E/I/J/L3位
|ニューヨークニュージャージースタジアム
|中4日
ラウンド32で対戦する可能性のある相手
- ドイツ ★グループE首位決定
- コートジボワール
- エクアドル
- キュラソー
【パターン②】C/E/F/H/I3位
試合日程
|ラウンド
|開始日時
|対戦相手
|会場
|前試合からの間隔
|ラウンド32
|2026/7/1(水)
10:00
|グループA1位(メキシコ)
|メキシコシティスタジアム
|中4日
|ラウンド16
|2026/7/6(月)
9:00
|グループL1位
E/H/I/J/K3位
|メキシコシティスタジアム
|中4日
|準々決勝
|2026/7/12(日)
6:00
|グループC1位
グループF2位
グループE2位
グループI2位
|マイアミスタジアム
|中5日
|準決勝
|2026/7/16(木)
4:00
|グループJ1位
グループH2位
グループD2位
グループG2位
グループB1位
E/G/I/J3位
グループK1位
D/E/I/J/L3位
|アトランタスタジアム
|中3日
|決勝
|2026/7/20(月)
4:00
|グループE1位
A/B/C/D3位
グループI1位
C/D/G/H3位
グループA2位
グループB2位
グループF1位
グループC2位
グループK2位
グループL2位
グループH1位
グループJ2位
グループD1位
B/E/I/J3位
グループG1位
A/E/H/I/J3位
|ニューヨークニュージャージースタジアム
|中3日
ラウンド32で対戦する可能性のある相手
- メキシコ ★グループA首位決定
- 韓国
- チェコ
- 南アフリカ
【パターン③】C/D/F/G/H3位
試合日程
|ラウンド
|開始日時
|対戦相手
|会場
|前試合からの間隔
|ラウンド32
|2026/7/1(水)
6:00
|グループI1位
|ニューヨークニュージャージースタジアム
|中4日
|ラウンド16
|2026/7/5(日)
6:00
|グループE1位
A/B/C/D3位
|フィラデルフィアスタジアム
|中3日
|準々決勝
|2026/7/10(金)
5:00
|グループA2位
グループB2位
グループF1位
グループC2位
|ボストンスタジアム
|中4日
|準決勝
|2026/7/15(水)
4:00
|グループK2位
グループL2位
グループH1位
グループJ2位
グループD1位
B/E/I/J3位
グループG1位
A/E/H/I/J3位
|ダラススタジアム
|中4日
|決勝
|2026/7/20(月)
4:00
|グループC1位
グループF2位
グループE2位
グループI2位
グループA1位
C/E/H/I3位
グループL1位
E/H/I/J/K3位
グループJ1位
グループH2位
グループD2位
グループG2位
グループB1位
E/G/I/J3位
グループK1位
D/E/I/J/L3位
|ニューヨークニュージャージースタジアム
|中4日
ラウンド32で対戦する可能性のある相手
- フランス
- ノルウェー
- セネガル
- イラク
【パターン④】B/E/F/I/J3位
試合日程
|ラウンド
|開始日時
|対戦相手
|会場
|前試合からの間隔
|ラウンド32
|2026/7/2(木)
9:00
|グループD1位(アメリカ)
|サンフランシスコベイエリアスタジアム
|中5日
|ラウンド16
|2026/7/7(火)
9:00
|グループG1位
A/E/H/I/J3位
|シアトルスタジアム
|中4日
|準々決勝
|2026/7/11(土)
4:00
|グループK2位
グループL2位
グループH1位
グループJ2位
|ロサンゼルススタジアム
|中3日
|準決勝
|2026/7/15(水)
4:00
|グループE1位
A/B/C/D3位
グループI1位
C/D/G/H3位
グループA2位
グループB2位
グループF1位
グループC2位
|ダラススタジアム
|中3日
|決勝
|2026/7/20(月)
4:00
|グループC1位
グループF2位
グループE2位
グループI2位
グループA1位
C/E/H/I3位
グループL1位
E/H/I/J/K3位
グループJ1位
グループH2位
グループD2位
グループG2位
グループB1位
E/G/I/J3位
グループK1位
D/E/I/J/L3位
|ニューヨークニュージャージースタジアム
|中4日
ラウンド32で対戦する可能性のある相手
- アメリカ ★グループD首位決定
- オーストラリア
- パラグアイ
- トルコ
【パターン⑤】E/F/G/I/J3位
試合日程
|ラウンド
|開始日時
|対戦相手
|会場
|前試合からの間隔
|ラウンド32
|2026/7/3(金)
12:00
|グループB1位
|BCプレイスバンクーバー
|中6日
|ラウンド16
|2026/7/8(水)
5:00
|グループK1位
D/E/I/J/L3位
|BCプレイスバンクーバー
|中4日
|準々決勝
|2026/7/12(日)
10:00
|グループJ1位
グループH2位
グループD2位
グループG2位
|カンザスシティスタジアム
|中3日
|準決勝
|2026/7/16(木)
4:00
|グループC1位
グループF2位
グループE2位
グループI2位
グループA1位
C/E/H/I3位
グループL1位
E/H/I/J/K3位
|アトランタスタジアム
|中3日
|決勝
|2026/7/20(月)
4:00
|グループE1位
A/B/C/D3位
グループI1位
C/D/G/H3位
グループA2位
グループB2位
グループF1位
グループC2位
グループK2位
グループL2位
グループH1位
グループJ2位
グループD1位
B/E/I/J3位
グループG1位
A/E/H/I/J3位
|ニューヨークニュージャージースタジアム
|中3日
ラウンド32で対戦する可能性のある相手
- カナダ
- スイス
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- カタール
※すべて日本時間。
FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
ワールドカップ2026｜最新情報
【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？
- 日本代表の最新市場価値ランキング 1位は70億円超え｜2026年最新
- 日本代表の若手注目株は誰？W杯で飛躍が期待される新スター候補まとめ
- 日本代表アウェイユニフォームはどこで買える？背番号付きユニフォームの在庫状況・購入方法まとめ
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- 北中米ワールドカップの優勝候補は？最新予想ランキング
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
- FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？