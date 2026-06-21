北中米ワールドカップ(W杯)2026では、グループステージ3位でも決勝トーナメントに進出できる可能性がある。

本記事では、日本代表が万が一グループ3位からの通過となった場合の試合日程をパターン別に紹介する。

グループ3位から決勝トーナメント進出はあり得る？

ワールドカップ2026では、グループステージの1位・2位のみが決勝トーナメントに進出できた従来のレギュレーションから変更。3位となった場合でも、全12組の3位の中で成績上位8チームに入ることができれば、ラウンド32に駒を進めることができる。

また、決勝トーナメントの対戦カードは、3位からの進出チームの組み合わせ次第で決定。グループFで3位となった場合、入る可能性のあるカードは5通りとなっている。

日本代表がグループ3位となった場合の日程は？

日本はグループ首位、あるいは2位での決勝トーナメント進出を目指しているが、同組のオランダ、チュニジア、スウェーデンもそれぞれ決死の戦いを繰り広げている。

他チームの奮闘によって日本が3位からのグループ通過に回った場合の日程、対戦する可能性のある相手は以下の通り。なお、3位通過の場合のパターンは他グループの組み合わせによって複雑に変動する。

【パターン①】A/B/C/D/F3位

試合日程

ラウンド 開始日時 対戦相手 会場 前試合からの間隔 ラウンド32 2026/6/30(火)

5:30 グループE1位(ドイツ) ボストンスタジアム 中3日 ラウンド16 2026/7/5(日)

6:00 グループI1位

C/D/G/H3位 フィラデルフィアスタジアム 中4日 準々決勝 2026/7/10(金)

5:00 グループA2位

グループB2位

グループF1位

グループC2位 ボストンスタジアム 中4日 準決勝 2026/7/15(水)

4:00 グループK2位

グループL2位

グループH1位

グループJ2位

グループD1位

B/E/I/J3位

グループG1位

A/E/H/I/J3位 ダラススタジアム 中4日 決勝 2026/7/20(月)

4:00 グループC1位

グループF2位

グループE2位

グループI2位

グループA1位

C/E/H/I3位

グループL1位

E/H/I/J/K3位

グループJ1位

グループH2位

グループD2位

グループG2位

グループB1位

E/G/I/J3位

グループK1位

D/E/I/J/L3位 ニューヨークニュージャージースタジアム 中4日

ラウンド32で対戦する可能性のある相手

ドイツ ★グループE首位決定

コートジボワール

エクアドル

キュラソー

【パターン②】C/E/F/H/I3位

試合日程

ラウンド 開始日時 対戦相手 会場 前試合からの間隔 ラウンド32 2026/7/1(水)

10:00 グループA1位(メキシコ) メキシコシティスタジアム 中4日 ラウンド16 2026/7/6(月)

9:00 グループL1位

E/H/I/J/K3位 メキシコシティスタジアム 中4日 準々決勝 2026/7/12(日)

6:00 グループC1位

グループF2位

グループE2位

グループI2位 マイアミスタジアム 中5日 準決勝 2026/7/16(木)

4:00 グループJ1位

グループH2位

グループD2位

グループG2位

グループB1位

E/G/I/J3位

グループK1位

D/E/I/J/L3位 アトランタスタジアム 中3日 決勝 2026/7/20(月)

4:00 グループE1位

A/B/C/D3位

グループI1位

C/D/G/H3位

グループA2位

グループB2位

グループF1位

グループC2位

グループK2位

グループL2位

グループH1位

グループJ2位

グループD1位

B/E/I/J3位

グループG1位

A/E/H/I/J3位 ニューヨークニュージャージースタジアム 中3日

ラウンド32で対戦する可能性のある相手

メキシコ ★グループA首位決定

韓国

チェコ

南アフリカ

【パターン③】C/D/F/G/H3位

試合日程

ラウンド 開始日時 対戦相手 会場 前試合からの間隔 ラウンド32 2026/7/1(水)

6:00 グループI1位 ニューヨークニュージャージースタジアム 中4日 ラウンド16 2026/7/5(日)

6:00 グループE1位

A/B/C/D3位 フィラデルフィアスタジアム 中3日 準々決勝 2026/7/10(金)

5:00 グループA2位

グループB2位

グループF1位

グループC2位 ボストンスタジアム 中4日 準決勝 2026/7/15(水)

4:00 グループK2位

グループL2位

グループH1位

グループJ2位

グループD1位

B/E/I/J3位

グループG1位

A/E/H/I/J3位 ダラススタジアム 中4日 決勝 2026/7/20(月)

4:00 グループC1位

グループF2位

グループE2位

グループI2位

グループA1位

C/E/H/I3位

グループL1位

E/H/I/J/K3位

グループJ1位

グループH2位

グループD2位

グループG2位

グループB1位

E/G/I/J3位

グループK1位

D/E/I/J/L3位 ニューヨークニュージャージースタジアム 中4日

ラウンド32で対戦する可能性のある相手

フランス

ノルウェー

セネガル

イラク

【パターン④】B/E/F/I/J3位

試合日程

ラウンド 開始日時 対戦相手 会場 前試合からの間隔 ラウンド32 2026/7/2(木)

9:00 グループD1位(アメリカ) サンフランシスコベイエリアスタジアム 中5日 ラウンド16 2026/7/7(火)

9:00 グループG1位

A/E/H/I/J3位 シアトルスタジアム 中4日 準々決勝 2026/7/11(土)

4:00 グループK2位

グループL2位

グループH1位

グループJ2位 ロサンゼルススタジアム 中3日 準決勝 2026/7/15(水)

4:00 グループE1位

A/B/C/D3位

グループI1位

C/D/G/H3位

グループA2位

グループB2位

グループF1位

グループC2位 ダラススタジアム 中3日 決勝 2026/7/20(月)

4:00 グループC1位

グループF2位

グループE2位

グループI2位

グループA1位

C/E/H/I3位

グループL1位

E/H/I/J/K3位

グループJ1位

グループH2位

グループD2位

グループG2位

グループB1位

E/G/I/J3位

グループK1位

D/E/I/J/L3位 ニューヨークニュージャージースタジアム 中4日

ラウンド32で対戦する可能性のある相手

アメリカ ★グループD首位決定

オーストラリア

パラグアイ

トルコ

【パターン⑤】E/F/G/I/J3位

試合日程

ラウンド 開始日時 対戦相手 会場 前試合からの間隔 ラウンド32 2026/7/3(金)

12:00 グループB1位 BCプレイスバンクーバー 中6日 ラウンド16 2026/7/8(水)

5:00 グループK1位

D/E/I/J/L3位 BCプレイスバンクーバー 中4日 準々決勝 2026/7/12(日)

10:00 グループJ1位

グループH2位

グループD2位

グループG2位 カンザスシティスタジアム 中3日 準決勝 2026/7/16(木)

4:00 グループC1位

グループF2位

グループE2位

グループI2位

グループA1位

C/E/H/I3位

グループL1位

E/H/I/J/K3位 アトランタスタジアム 中3日 決勝 2026/7/20(月)

4:00 グループE1位

A/B/C/D3位

グループI1位

C/D/G/H3位

グループA2位

グループB2位

グループF1位

グループC2位

グループK2位

グループL2位

グループH1位

グループJ2位

グループD1位

B/E/I/J3位

グループG1位

A/E/H/I/J3位 ニューヨークニュージャージースタジアム 中3日

ラウンド32で対戦する可能性のある相手

カナダ

スイス

ボスニア・ヘルツェゴビナ

カタール

※すべて日本時間。

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