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Tsutomu Maeda

サッカー日本代表 3位になった場合の日程は？対戦相手はどうなる？｜ワールドカップ2026・グループF

ワールドカップ
日本
日本 対 スウェーデン
チュニジア 対 日本
オランダ 対 日本
スウェーデン
チュニジア
オランダ

サッカー日本代表が2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループFで3位になった場合、決勝トーナメントの試合日程はどうなる？対戦相手はどこが候補？

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北中米ワールドカップ(W杯)2026では、グループステージ3位でも決勝トーナメントに進出できる可能性がある。

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本記事では、日本代表が万が一グループ3位からの通過となった場合の試合日程をパターン別に紹介する。

グループ3位から決勝トーナメント進出はあり得る？

ワールドカップ2026では、グループステージの1位・2位のみが決勝トーナメントに進出できた従来のレギュレーションから変更。3位となった場合でも、全12組の3位の中で成績上位8チームに入ることができれば、ラウンド32に駒を進めることができる。

また、決勝トーナメントの対戦カードは、3位からの進出チームの組み合わせ次第で決定。グループFで3位となった場合、入る可能性のあるカードは5通りとなっている。

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日本代表がグループ3位となった場合の日程は？

日本はグループ首位、あるいは2位での決勝トーナメント進出を目指しているが、同組のオランダ、チュニジア、スウェーデンもそれぞれ決死の戦いを繰り広げている。

他チームの奮闘によって日本が3位からのグループ通過に回った場合の日程、対戦する可能性のある相手は以下の通り。なお、3位通過の場合のパターンは他グループの組み合わせによって複雑に変動する。

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【パターン①】A/B/C/D/F3位

試合日程

ラウンド開始日時対戦相手会場前試合からの間隔
ラウンド322026/6/30(火)
5:30		グループE1位(ドイツ)ボストンスタジアム中3日
ラウンド162026/7/5(日)
6:00		グループI1位
C/D/G/H3位		フィラデルフィアスタジアム中4日
準々決勝2026/7/10(金)
5:00		グループA2位
グループB2位
グループF1位
グループC2位		ボストンスタジアム中4日
準決勝2026/7/15(水)
4:00		グループK2位
グループL2位
グループH1位
グループJ2位
グループD1位
B/E/I/J3位
グループG1位
A/E/H/I/J3位		ダラススタジアム中4日
決勝2026/7/20(月)
4:00		グループC1位
グループF2位
グループE2位
グループI2位
グループA1位
C/E/H/I3位
グループL1位
E/H/I/J/K3位
グループJ1位
グループH2位
グループD2位
グループG2位
グループB1位
E/G/I/J3位
グループK1位
D/E/I/J/L3位		ニューヨークニュージャージースタジアム中4日

ラウンド32で対戦する可能性のある相手

  • ドイツ ★グループE首位決定
  • コートジボワール
  • エクアドル
  • キュラソー

【パターン②】C/E/F/H/I3位

試合日程

ラウンド開始日時対戦相手会場前試合からの間隔
ラウンド322026/7/1(水)
10:00		グループA1位(メキシコ)メキシコシティスタジアム中4日
ラウンド162026/7/6(月)
9:00		グループL1位
E/H/I/J/K3位		メキシコシティスタジアム中4日
準々決勝2026/7/12(日)
6:00		グループC1位
グループF2位
グループE2位
グループI2位		マイアミスタジアム中5日
準決勝2026/7/16(木)
4:00		グループJ1位
グループH2位
グループD2位
グループG2位
グループB1位
E/G/I/J3位
グループK1位
D/E/I/J/L3位		アトランタスタジアム中3日
決勝2026/7/20(月)
4:00		グループE1位
A/B/C/D3位
グループI1位
C/D/G/H3位
グループA2位
グループB2位
グループF1位
グループC2位
グループK2位
グループL2位
グループH1位
グループJ2位
グループD1位
B/E/I/J3位
グループG1位
A/E/H/I/J3位		ニューヨークニュージャージースタジアム中3日

ラウンド32で対戦する可能性のある相手

  • メキシコ ★グループA首位決定
  • 韓国
  • チェコ
  • 南アフリカ

【パターン③】C/D/F/G/H3位

試合日程

ラウンド開始日時対戦相手会場前試合からの間隔
ラウンド322026/7/1(水)
6:00		グループI1位ニューヨークニュージャージースタジアム中4日
ラウンド162026/7/5(日)
6:00		グループE1位
A/B/C/D3位		フィラデルフィアスタジアム中3日
準々決勝2026/7/10(金)
5:00		グループA2位
グループB2位
グループF1位
グループC2位		ボストンスタジアム中4日
準決勝2026/7/15(水)
4:00		グループK2位
グループL2位
グループH1位
グループJ2位
グループD1位
B/E/I/J3位
グループG1位
A/E/H/I/J3位		ダラススタジアム中4日
決勝2026/7/20(月)
4:00		グループC1位
グループF2位
グループE2位
グループI2位
グループA1位
C/E/H/I3位
グループL1位
E/H/I/J/K3位
グループJ1位
グループH2位
グループD2位
グループG2位
グループB1位
E/G/I/J3位
グループK1位
D/E/I/J/L3位		ニューヨークニュージャージースタジアム中4日

ラウンド32で対戦する可能性のある相手

  • フランス
  • ノルウェー
  • セネガル
  • イラク

【パターン④】B/E/F/I/J3位

試合日程

ラウンド開始日時対戦相手会場前試合からの間隔
ラウンド322026/7/2(木)
9:00		グループD1位(アメリカ)サンフランシスコベイエリアスタジアム中5日
ラウンド162026/7/7(火)
9:00		グループG1位
A/E/H/I/J3位		シアトルスタジアム中4日
準々決勝2026/7/11(土)
4:00		グループK2位
グループL2位
グループH1位
グループJ2位		ロサンゼルススタジアム中3日
準決勝2026/7/15(水)
4:00		グループE1位
A/B/C/D3位
グループI1位
C/D/G/H3位
グループA2位
グループB2位
グループF1位
グループC2位		ダラススタジアム中3日
決勝2026/7/20(月)
4:00		グループC1位
グループF2位
グループE2位
グループI2位
グループA1位
C/E/H/I3位
グループL1位
E/H/I/J/K3位
グループJ1位
グループH2位
グループD2位
グループG2位
グループB1位
E/G/I/J3位
グループK1位
D/E/I/J/L3位		ニューヨークニュージャージースタジアム中4日

ラウンド32で対戦する可能性のある相手

  • アメリカ ★グループD首位決定
  • オーストラリア
  • パラグアイ
  • トルコ

【パターン⑤】E/F/G/I/J3位

試合日程

ラウンド開始日時対戦相手会場前試合からの間隔
ラウンド322026/7/3(金)
12:00		グループB1位BCプレイスバンクーバー中6日
ラウンド162026/7/8(水)
5:00		グループK1位
D/E/I/J/L3位		BCプレイスバンクーバー中4日
準々決勝2026/7/12(日)
10:00		グループJ1位
グループH2位
グループD2位
グループG2位		カンザスシティスタジアム中3日
準決勝2026/7/16(木)
4:00		グループC1位
グループF2位
グループE2位
グループI2位
グループA1位
C/E/H/I3位
グループL1位
E/H/I/J/K3位		アトランタスタジアム中3日
決勝2026/7/20(月)
4:00		グループE1位
A/B/C/D3位
グループI1位
C/D/G/H3位
グループA2位
グループB2位
グループF1位
グループC2位
グループK2位
グループL2位
グループH1位
グループJ2位
グループD1位
B/E/I/J3位
グループG1位
A/E/H/I/J3位		ニューヨークニュージャージースタジアム中3日

ラウンド32で対戦する可能性のある相手

  • カナダ
  • スイス
  • ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • カタール

※すべて日本時間。

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