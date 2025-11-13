2026年に北中米で開催されるFIFAワールドカップ(W杯)に向けた欧州予選は、終盤戦に突入している。

本記事では、W杯欧州予選の現状を整理し、注目国の順位を紹介する。

W杯欧州予選の突破条件・順位は？

■突破条件

欧州予選および2次予選(プレーオフ)を通じて2026年W杯出場権を獲得できるのは、全16カ国。予選出場54カ国が各組4～5カ国の12グループに振り分けられ、全10節までの総当たり戦で順位を決める。各組1位の12カ国が、W杯本大会の出場権を得られる。

なお、残り4カ国は2次予選を通じて決定。2次予選には、各グループ2位と各グループ3位以下のUEFAネーションズリーググループ勝者の計16カ国が出場する。

■順位表(第8節終了時点)

第8節終了時点での欧州予選における各グループの順位一覧は以下の通り。

【グループA】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 ドイツ 3 0 1 8 3 5 9 2 スロバキア 3 0 1 5 2 3 9 3 北アイルランド 2 0 2 6 5 1 6 4 ルクセンブルク 0 0 4 1 10 -9 0

【グループB】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 スイス 3 1 0 9 0 9 10 2 コソボ 2 1 1 3 4 -1 7 3 スロベニア 0 3 1 2 5 -3 3 4 スウェーデン 0 1 3 2 7 -5 1

【グループC】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 デンマーク 3 1 0 12 1 11 10 2 スコットランド 3 1 0 7 2 5 10 3 ギリシャ 1 0 3 7 10 -3 3 4 ベラルーシ 0 0 4 2 15 -13 0

【グループD｜順位表】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 フランス 3 1 0 9 3 6 10 2 ウクライナ 2 1 1 8 7 1 7 3 アイスランド 1 1 2 11 9 2 4 4 アゼルバイジャン 0 1 3 2 11 -9 1

【グループE】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 スペイン 4 0 0 15 0 15 12 2 トルコ 3 0 1 13 10 3 9 3 ジョージア 1 0 3 6 9 -3 3 4 ブルガリア 0 0 4 1 16 -15 0

【グループF】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 ポルトガル 3 1 0 11 4 7 10 2 ハンガリー 1 2 1 8 7 1 5 3 アイルランド 1 1 2 4 5 -1 4 4 アルメニア 1 0 3 2 9 -7 3

【グループG】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 オランダ 5 1 0 22 3 19 16 2 ポーランド 4 1 1 10 4 6 13 3 フィンランド 3 1 3 8 13 -5 10 4 リトアニア 0 3 4 6 11 -5 3 5 マルタ 0 2 4 1 16 -15 2

【グループH】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 オーストリア 5 0 1 19 3 16 15 2 ボスニア・ヘルツェゴビナ 4 1 1 13 5 8 13 3 ルーマニア 3 1 2 11 6 5 10 4 キプロス 2 2 3 11 9 2 8 5 サンマリノ 0 0 7 1 32 -31 0

【グループI】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 ノルウェー 6 0 0 29 3 26 18 2 イタリア 5 0 1 18 8 10 15 3 イスラエル 3 0 4 15 19 -4 9 4 エストニア 1 1 5 7 17 -10 4 5 モルドバ 0 1 5 4 26 -22 1

【グループJ】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 ベルギー 4 2 0 21 6 15 14 2 北マケドニア 3 4 0 12 3 9 13 3 ウェールズ 3 1 2 13 10 3 10 4 カザフスタン 2 1 4 8 12 -4 7 5 リヒテンシュタイン 0 0 6 0 23 -23 0

【グループK】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1☆ イングランド 6 0 0 18 0 18 18 2 アルバニア 3 2 1 6 3 3 11 3 セルビア 3 1 2 7 7 0 10 4 ラトビア 1 2 4 4 13 -9 5 5 アンドラ 0 1 6 3 15 -12 1

☆ワールドカップ出場決定

【グループL】

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 クロアチア 5 1 0 20 1 19 16 2 チェコ 4 1 2 12 8 4 13 3 フェロー諸島 4 0 3 10 6 4 12 4 モンテネグロ 2 0 4 4 13 -9 6 5 ジブラルタル 0 0 6 2 20 -18 0

W杯欧州予選 注目国の状況｜ドイツ、イタリアは？

欧州予選第8節終了時点では、イングランドのみがW杯出場を決めている。その他にも、スイス、フランス、スペイン、ポルトガル、オランダ、ノルウェー、クロアチアなどが王手をかけている。

反対に、伝統国ではグループAのドイツ、グループIのイタリアが困難な状況となっている。

【グループA】ドイツの状況は？

ドイツは、グループA第8節終了時点で3勝1敗で首位に君臨。しかし、2位・スロバキアが同じく3勝1敗と勝ち点9で並んでいる。第9節でW杯出場権の行方が決定することはないが、日本時間11月18日(火)4:45キックオフ予定の第10節では、ドイツとスロバキアによる直接対決が開催予定だ。

第8節終了時点での得失点差はドイツの「5」に対してスロバキアが「3」とそれほど離れておらず。また、第5節で行われた前回の直接対決ではスロバキアが2-0でドイツに完勝。第9節の結果も大きく影響するが、ドイツにとっては芳しくない状況となっている。

【グループI】イタリアの状況は？

イタリアは、グループI第8節終了時点で5勝1敗として勝ち点15を積み上げてきたが、6勝無敗で勝ち点18の首位・ノルウェーの後塵を拝し、2位となっている。残る2試合、第9節ではエストニア戦、そして第10節ではノルウェー戦が控えている。

得失点差もノルウェーの「26」に対してイタリアが「10」と、少なくともノルウェーとの直接対決に勝利しなければW杯出場が現実的ではない状況にまで追い込まれているイタリア。前回の直接対決では、ノルウェーが3-0で勝利したが、イタリアはリベンジを果たすことができるのだろうか。グループI第10節のイタリアvsノルウェーは、日本時間11月17日(月)4:45キックオフ予定となっている。

W杯欧州予選のテレビ放送・ネット配信予定

W杯欧州予選は、ネット『DAZN』が独占ライブ配信。このため、地上波テレビ中継やその他のプラットフォームでの配信は行われない。

W杯欧州予選のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！1,270円お得＆最大1,650ポイント付与

W杯欧州予選は、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴できる。

2つのプランを別々に登録すると通常4,750円(税込)だが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月額3,480円で利用可能。DAZNの月額プランでは最安値となる。

さらにDMMポイントが最大1,650pt還元されるほか、いつでも解約が可能。DAZN会員からの切り替えも一部を除いて可能となっている。

