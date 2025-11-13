2026年に北中米で開催されるFIFAワールドカップ(W杯)に向けた欧州予選は、終盤戦に突入している。
本記事では、W杯欧州予選の現状を整理し、注目国の順位を紹介する。
W杯欧州予選の突破条件・順位は？
■突破条件
欧州予選および2次予選(プレーオフ)を通じて2026年W杯出場権を獲得できるのは、全16カ国。予選出場54カ国が各組4～5カ国の12グループに振り分けられ、全10節までの総当たり戦で順位を決める。各組1位の12カ国が、W杯本大会の出場権を得られる。
なお、残り4カ国は2次予選を通じて決定。2次予選には、各グループ2位と各グループ3位以下のUEFAネーションズリーググループ勝者の計16カ国が出場する。
■順位表(第8節終了時点)
第8節終了時点での欧州予選における各グループの順位一覧は以下の通り。
【グループA】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|ドイツ
|3
|0
|1
|8
|3
|5
|9
|2
|スロバキア
|3
|0
|1
|5
|2
|3
|9
|3
|北アイルランド
|2
|0
|2
|6
|5
|1
|6
|4
|ルクセンブルク
|0
|0
|4
|1
|10
|-9
|0
【グループB】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|スイス
|3
|1
|0
|9
|0
|9
|10
|2
|コソボ
|2
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|スロベニア
|0
|3
|1
|2
|5
|-3
|3
|4
|スウェーデン
|0
|1
|3
|2
|7
|-5
|1
【グループC】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|デンマーク
|3
|1
|0
|12
|1
|11
|10
|2
|スコットランド
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|3
|ギリシャ
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|3
|4
|ベラルーシ
|0
|0
|4
|2
|15
|-13
|0
【グループD｜順位表】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|フランス
|3
|1
|0
|9
|3
|6
|10
|2
|ウクライナ
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|7
|3
|アイスランド
|1
|1
|2
|11
|9
|2
|4
|4
|アゼルバイジャン
|0
|1
|3
|2
|11
|-9
|1
【グループE】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|スペイン
|4
|0
|0
|15
|0
|15
|12
|2
|トルコ
|3
|0
|1
|13
|10
|3
|9
|3
|ジョージア
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
|4
|ブルガリア
|0
|0
|4
|1
|16
|-15
|0
【グループF】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|ポルトガル
|3
|1
|0
|11
|4
|7
|10
|2
|ハンガリー
|1
|2
|1
|8
|7
|1
|5
|3
|アイルランド
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|アルメニア
|1
|0
|3
|2
|9
|-7
|3
【グループG】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|オランダ
|5
|1
|0
|22
|3
|19
|16
|2
|ポーランド
|4
|1
|1
|10
|4
|6
|13
|3
|フィンランド
|3
|1
|3
|8
|13
|-5
|10
|4
|リトアニア
|0
|3
|4
|6
|11
|-5
|3
|5
|マルタ
|0
|2
|4
|1
|16
|-15
|2
【グループH】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|オーストリア
|5
|0
|1
|19
|3
|16
|15
|2
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|4
|1
|1
|13
|5
|8
|13
|3
|ルーマニア
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|10
|4
|キプロス
|2
|2
|3
|11
|9
|2
|8
|5
|サンマリノ
|0
|0
|7
|1
|32
|-31
|0
【グループI】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|ノルウェー
|6
|0
|0
|29
|3
|26
|18
|2
|イタリア
|5
|0
|1
|18
|8
|10
|15
|3
|イスラエル
|3
|0
|4
|15
|19
|-4
|9
|4
|エストニア
|1
|1
|5
|7
|17
|-10
|4
|5
|モルドバ
|0
|1
|5
|4
|26
|-22
|1
【グループJ】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|ベルギー
|4
|2
|0
|21
|6
|15
|14
|2
|北マケドニア
|3
|4
|0
|12
|3
|9
|13
|3
|ウェールズ
|3
|1
|2
|13
|10
|3
|10
|4
|カザフスタン
|2
|1
|4
|8
|12
|-4
|7
|5
|リヒテンシュタイン
|0
|0
|6
|0
|23
|-23
|0
【グループK】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1☆
|イングランド
|6
|0
|0
|18
|0
|18
|18
|2
|アルバニア
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|11
|3
|セルビア
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|10
|4
|ラトビア
|1
|2
|4
|4
|13
|-9
|5
|5
|アンドラ
|0
|1
|6
|3
|15
|-12
|1
☆ワールドカップ出場決定
【グループL】
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|クロアチア
|5
|1
|0
|20
|1
|19
|16
|2
|チェコ
|4
|1
|2
|12
|8
|4
|13
|3
|フェロー諸島
|4
|0
|3
|10
|6
|4
|12
|4
|モンテネグロ
|2
|0
|4
|4
|13
|-9
|6
|5
|ジブラルタル
|0
|0
|6
|2
|20
|-18
|0
W杯欧州予選 注目国の状況｜ドイツ、イタリアは？
欧州予選第8節終了時点では、イングランドのみがW杯出場を決めている。その他にも、スイス、フランス、スペイン、ポルトガル、オランダ、ノルウェー、クロアチアなどが王手をかけている。
反対に、伝統国ではグループAのドイツ、グループIのイタリアが困難な状況となっている。
【グループA】ドイツの状況は？
ドイツは、グループA第8節終了時点で3勝1敗で首位に君臨。しかし、2位・スロバキアが同じく3勝1敗と勝ち点9で並んでいる。第9節でW杯出場権の行方が決定することはないが、日本時間11月18日(火)4:45キックオフ予定の第10節では、ドイツとスロバキアによる直接対決が開催予定だ。
第8節終了時点での得失点差はドイツの「5」に対してスロバキアが「3」とそれほど離れておらず。また、第5節で行われた前回の直接対決ではスロバキアが2-0でドイツに完勝。第9節の結果も大きく影響するが、ドイツにとっては芳しくない状況となっている。
【グループI】イタリアの状況は？
イタリアは、グループI第8節終了時点で5勝1敗として勝ち点15を積み上げてきたが、6勝無敗で勝ち点18の首位・ノルウェーの後塵を拝し、2位となっている。残る2試合、第9節ではエストニア戦、そして第10節ではノルウェー戦が控えている。
得失点差もノルウェーの「26」に対してイタリアが「10」と、少なくともノルウェーとの直接対決に勝利しなければW杯出場が現実的ではない状況にまで追い込まれているイタリア。前回の直接対決では、ノルウェーが3-0で勝利したが、イタリアはリベンジを果たすことができるのだろうか。グループI第10節のイタリアvsノルウェーは、日本時間11月17日(月)4:45キックオフ予定となっている。
W杯欧州予選のテレビ放送・ネット配信予定
W杯欧州予選は、ネット『DAZN』が独占ライブ配信。このため、地上波テレビ中継やその他のプラットフォームでの配信は行われない。
W杯欧州予選のおすすめ視聴方法
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！1,270円お得＆最大1,650ポイント付与
W杯欧州予選は、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴できる。
2つのプランを別々に登録すると通常4,750円(税込)だが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月額3,480円で利用可能。DAZNの月額プランでは最安値となる。
さらにDMMポイントが最大1,650pt還元されるほか、いつでも解約が可能。DAZN会員からの切り替えも一部を除いて可能となっている。
