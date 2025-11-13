このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Sane TONALI(C)Getty images
GOAL

2026年ワールドカップ(W杯)欧州予選 各グループの状況まとめ｜イタリア、ドイツはどうなる？

2026年FIFAワールドカップ(W杯)欧州予選の突破条件、順位状況は？イタリア、ドイツの本大会出場権はどうなる？

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

2026年に北中米で開催されるFIFAワールドカップ(W杯)に向けた欧州予選は、終盤戦に突入している。

本記事では、W杯欧州予選の現状を整理し、注目国の順位を紹介する。

W杯欧州予選の突破条件・順位は？

■突破条件

欧州予選および2次予選(プレーオフ)を通じて2026年W杯出場権を獲得できるのは、全16カ国。予選出場54カ国が各組4～5カ国の12グループに振り分けられ、全10節までの総当たり戦で順位を決める。各組1位の12カ国が、W杯本大会の出場権を得られる。

なお、残り4カ国は2次予選を通じて決定。2次予選には、各グループ2位と各グループ3位以下のUEFAネーションズリーググループ勝者の計16カ国が出場する。

■順位表(第8節終了時点)

第8節終了時点での欧州予選における各グループの順位一覧は以下の通り。

【グループA】

順位チーム得点失点勝ち点
1ドイツ3018359
2スロバキア3015239
3北アイルランド2026516
4ルクセンブルク004110-90

【グループB】

順位チーム得点失点勝ち点
1スイス31090910
2コソボ21134-17
3スロベニア03125-33
4スウェーデン01327-51

【グループC】

順位チーム得点失点勝ち点
1デンマーク3101211110
2スコットランド31072510
3ギリシャ103710-33
4ベラルーシ004215-130

【グループD｜順位表】

順位チーム得点失点勝ち点
1フランス31093610
2ウクライナ2118717
3アイスランド11211924
4アゼルバイジャン013211-91

【グループE】

順位チーム得点失点勝ち点
1スペイン4001501512
2トルコ301131039
3ジョージア10369-33
4ブルガリア004116-150

【グループF】

順位チーム得点失点勝ち点
1ポルトガル310114710
2ハンガリー1218715
3アイルランド11245-14
4アルメニア10329-73

【グループG】

順位チーム得点失点勝ち点
1オランダ5102231916
2ポーランド411104613
3フィンランド313813-510
4リトアニア034611-53
5マルタ024116-152

【グループH】

順位チーム得点失点勝ち点
1オーストリア5011931615
2ボスニア・ヘルツェゴビナ411135813
3ルーマニア312116510
4キプロス22311928
5サンマリノ007132-310

【グループI】

順位チーム得点失点勝ち点
1ノルウェー6002932618
2イタリア5011881015
3イスラエル3041519-49
4エストニア115717-104
5モルドバ015426-221

【グループJ】

順位チーム得点失点勝ち点
1ベルギー4202161514
2北マケドニア340123913
3ウェールズ3121310310
4カザフスタン214812-47
5リヒテンシュタイン006023-230

【グループK】

順位チーム得点失点勝ち点
1☆イングランド6001801818
2アルバニア32163311
3セルビア31277010
4ラトビア124413-95
5アンドラ016315-121

☆ワールドカップ出場決定

【グループL】

順位チーム得点失点勝ち点
1クロアチア5102011916
2チェコ412128413
3フェロー諸島403106412
4モンテネグロ204413-96
5ジブラルタル006220-180

W杯欧州予選 注目国の状況｜ドイツ、イタリアは？

欧州予選第8節終了時点では、イングランドのみがW杯出場を決めている。その他にも、スイス、フランス、スペイン、ポルトガル、オランダ、ノルウェー、クロアチアなどが王手をかけている。

反対に、伝統国ではグループAのドイツ、グループIのイタリアが困難な状況となっている。

【グループA】ドイツの状況は？

ドイツは、グループA第8節終了時点で3勝1敗で首位に君臨。しかし、2位・スロバキアが同じく3勝1敗と勝ち点9で並んでいる。第9節でW杯出場権の行方が決定することはないが、日本時間11月18日(火)4:45キックオフ予定の第10節では、ドイツとスロバキアによる直接対決が開催予定だ。

第8節終了時点での得失点差はドイツの「5」に対してスロバキアが「3」とそれほど離れておらず。また、第5節で行われた前回の直接対決ではスロバキアが2-0でドイツに完勝。第9節の結果も大きく影響するが、ドイツにとっては芳しくない状況となっている。

【グループI】イタリアの状況は？

イタリアは、グループI第8節終了時点で5勝1敗として勝ち点15を積み上げてきたが、6勝無敗で勝ち点18の首位・ノルウェーの後塵を拝し、2位となっている。残る2試合、第9節ではエストニア戦、そして第10節ではノルウェー戦が控えている。

得失点差もノルウェーの「26」に対してイタリアが「10」と、少なくともノルウェーとの直接対決に勝利しなければW杯出場が現実的ではない状況にまで追い込まれているイタリア。前回の直接対決では、ノルウェーが3-0で勝利したが、イタリアはリベンジを果たすことができるのだろうか。グループI第10節のイタリアvsノルウェーは、日本時間11月17日(月)4:45キックオフ予定となっている。

W杯欧州予選のテレビ放送・ネット配信予定

W杯欧州予選は、ネット『DAZN』が独占ライブ配信。このため、地上波テレビ中継やその他のプラットフォームでの配信は行われない。

W杯欧州予選のおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴できる。

2つのプランを別々に登録すると通常4,750円(税込)だが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月額3,480円で利用可能。DAZNの月額プランでは最安値となる。

さらにDMMポイントが最大1,650pt還元されるほか、いつでも解約が可能。DAZN会員からの切り替えも一部を除いて可能となっている。

W杯関連情報

各大陸予選 関連情報

日本代表 関連情報

