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Lionel Messi World CupGetty
サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

DAZN(ダゾーン)以外でワールドカップ2026を視聴する方法は？スマホでは見られる？

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ワールドカップ

北中米ワールドカップ(W杯)2026をDAZN(ダゾーン)以外で視聴する方法は？スマホやPC、タブレットで出先から見る手段はある？

DAZN月額プランが半額以下に！
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DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

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月額プランが対象、途中解約も可能！

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サッカー専用プランが期間限定で登場！
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W杯を全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、アメリカ・メキシコ・カナダの3カ国共催で行われる。

DAZNでワールドカップ全試合視聴！お得な期間限定キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

本記事では、ワールドカップを『DAZN』以外で視聴する方法を紹介する。

FIFAワールドカップを全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！

2026年ワールドカップは、ネット『DAZN』のみが全試合をライブ配信。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも全試合を放送するが、一部の試合を除いて録画中継となる。

特にネット視聴手段は限られており、地上波で放送される試合も『TVer』で同時配信が行われるかどうかは未発表。いずれにしても全104試合が視聴できるのは『DAZN』のみとなっている。

特にPCやスマホ、タブレット経由でワールドカップを視聴する場合、ライブ・見逃し問わず全試合を視聴するためには『DAZN』に加入する必要がある。

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DAZN以外でワールドカップ2026を視聴する方法は？

DAZN』以外では、地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。

また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。

なお、日本戦についてはグループ第1節オランダ戦と第3節スウェーデン戦を『NHK 総合』、第2節チュニジア戦を『日本テレビ系』で生中継予定のため、すべて地上波テレビで視聴可能。ネット『DAZN』の配信についても、日本戦は全試合無料配信となる。

W杯試合中継

放送・配信局形態対象試合
DAZNネット・全104試合をライブ・見逃し配信
※日本戦は全試合無料配信

NHK 総合

[NHK ONEネット同時配信]

テレビ・計34試合を生中継
・グループステージ19試合
・決勝トーナメント15試合
NHK BSテレビ(衛星放送)・一部試合を生中継
NHK BSプレミアム4Kテレビ(衛星放送)・全104試合を生中継・録画放送
※地上波放送の34試合は同時生中継
日本テレビ系テレビ・計15試合を生中継
・グループステージ9試合
・決勝トーナメント6試合
フジテレビ系列テレビ・計10試合を生中継
・グループステージ5試合
・決勝トーナメント5試合

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ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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