井上尚弥vsピカソはDAZNでも配信される？視聴は有料？

井上尚弥が、4団体世界スーパーバンタム級タイトルマッチでアラン・ピカソと対戦する。

本記事では、井上尚弥vsピカソのDAZN配信情報を紹介する。

井上尚弥vsピカソのDAZN配信情報

井上尚弥vsピカソは、日本時間12月27日(土)18:00から行われるボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のメインカードとして5試合目に実施。イベントはネット『Lemino』がPPV形式で独占ライブ配信するが、『DAZN』上でもPPV購入および視聴をすることができる。なお、いずれのプラットフォームでも有料での提供となっており、無料で視聴する方法はない。

井上尚弥vsピカソのPPV視聴方法は？

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVチケット価格は事前購入が4,950円(税込)、当日購入が5,500円(税込)となっている。事前価格での販売は2025年12月26日(金)20:59までで、チケットの販売期間は2025年11月14日(金)17:00から2026年1月2日(金)23:59まで。アーカイブ視聴は2026年1月3日(土)23:59まで可能だ。

さらに、『Lemino』上で視聴する場合、NTTドコモの一部対象料金プランを契約しているユーザーは対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加費用なしで視聴できるケースもある。該当するかどうかは、事前にLemino内で確認しておきたい。

一方の『DAZN』は、『Lemino』のPPVをDAZN上で購入し、DAZNの会員専用ページ・プレイヤーから視聴できるという仕組み。ただし、『DAZN』上で視聴するためには有料会員(docomoのdアカウント経由を除く)となる必要があり、DAZN Standard、DAZN Global、DAZN Baseballの契約者のみ利用可能。DAZN Freemium(無料会員)やDAZN for docomoの利用者は、DAZN経由でPPVを購入・視聴することはできない。

このため、『DAZN』の既存会員でない場合、その他の関連番組も楽しめる『Lemino』での視聴がおすすめだ。

チケット種類 料金(税込) 購入期限 備考 事前チケット 4,950円 12/26(金)23:59まで 生配信＋見逃し配信付き 当日チケット 5,500円 12/27(土)イベント開始まで 生配信＋見逃し配信付き 見逃し配信 PPV購入者は無料 ～2026/1/3(土)23:59 視聴期限内は何度でも再生可能 対象ドコモユーザー 0円 自動的に「購入済」表示 ドコモMAX/ポイ活MAXなど

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間の無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の関連情報

