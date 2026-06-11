FIFAワールドカップ全104試合をライブ中継で見る方法は？

FIFAワールドカップ2026は、史上最多の48カ国、試合数は全104試合に拡大された大会となる。

本記事では、ワールドカップ2026を全試合ライブで見る方法について紹介する。

ワールドカップを全試合ライブで見る方法は？

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FIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ視聴したい場合は、『DAZN』の利用が必要となる。日本国内で全試合をライブ配信するのはDAZNのみで、グループステージから決勝まで全試合を視聴できる。

また、日本代表戦や準決勝、決勝などの注目カードについては、「DAZN Freemium」の対象として無料配信される予定だ。無料アカウントを登録するだけで視聴できるため、日本代表戦を中心に楽しみたいファンにとっては利用しやすい視聴方法となる。

一方で、アルゼンチンやブラジル、フランス、イングランドなど海外強豪国の試合を含めて全104試合をライブ観戦したい場合は、有料プランへの加入が必要となる。今大会は出場国が48チームへ拡大されるため、世界中のスター選手や注目カードを見逃したくない場合はDAZNの有料プランが有力な選択肢となるだろう。

全104試合ライブ配信：DAZN

日本代表戦：無料配信対象予定

準決勝・決勝：無料配信対象予定

海外強豪国の全試合：有料プランで視聴可能

グループステージから決勝まで全104試合をカバー

ワールドカップの中継予定は？

FIFAワールドカップ2026は、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催で開催される。今大会は史上最多となる48カ国が出場し、全104試合が行われる予定だ。

日本国内では複数の放送・配信サービスが中継を実施するが、全104試合をライブ配信するのは『DAZN』のみ。日本代表戦や準決勝、決勝などの注目試合は無料登録でも視聴可能となっている。

テレビ放送ではNHK、日本テレビ系列、フジテレビ系列が一部試合を生中継。また、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を放送し、地上波放送対象外の試合についても視聴できる。

ワールドカップ2026の主な放送・配信予定は以下の通り。

放送・配信先 試合数 内容 DAZN 104試合 全試合ライブ配信 NHK 34試合 開幕戦・決勝戦・日本代表戦などを生中継 NHK BSプレミアム4K 104試合 34試合生中継、70試合録画放送 日本テレビ系列 15試合 日本代表戦を含む注目試合を生中継 フジテレビ系列 10試合 グループステージや決勝トーナメントの一部試合を生中継

サッカー日本代表のグループステージ中継予定

日本代表はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。グループステージ3試合はいずれも日本国内で生中継・ライブ配信が予定されており、DAZNでは全試合を視聴可能だ。

また、第1戦と第3戦はNHK総合、第2戦は日本テレビ系列とNHK BSでも放送予定。森保ジャパンの決勝トーナメント進出を懸けた重要な戦いをテレビでも楽しめる。

試合 日時(日本時間) 対戦カード 放送・配信 第1戦 6月15日(月) 05:00 日本 vs オランダ NHK総合、DAZN 第2戦 6月21日(日) 13:00 日本 vs チュニジア 日本テレビ系、NHK BS、DAZN 第3戦 6月26日(金) 08:00 日本 vs スウェーデン NHK総合、DAZN

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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