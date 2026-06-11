2026年北中米ワールドカップ(W杯)では、全104試合が行われる。

本記事では、ワールドカップ全試合を最安値で見る方法、無料体験の有無を紹介する。

ワールドカップ全試合の中継局は？

ワールドカップの試合は一部地上波テレビでも行われるが、全試合のライブ配信が視聴できるのはネット『DAZN』のみとなっている。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも全試合の放送を予定しているが、録画中継も含まれているため、リアルタイムですべてを視聴することはできない。

具体的には、地上波『NHK』で生中継するグループステージ19試合は『NHK BSプレミアム』でも同時生中継し、その他は録画放送。決勝トーナメントも地上波『NHK』で生中継する15試合は同時生中継となるが、その他は録画放送見込みとなっている。

中継局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ＆見逃し配信

・日本代表戦は無料配信 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 ・全104試合を放送するが一部の試合は録画

・地上波NHKで生中継する34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を同時生中継

ワールドカップ全試合を最安値で見る方法は？無料体験は？

ワールドカップの全試合をリアルタイムで視聴したい場合、『DAZN』以外の選択肢は存在しない。

『DAZN』は年間プランまたは月額プランで加入することができ、支払い方法(一括・月々払い)によっても料金は異なる。ワールドカップのみを視聴したい場合、2026年7月20日(月・祝)までの期間限定キャンペーンを実施している「DAZN Standard」月額プランが最初の3カ月・月額1,980円(税込 ※通常は月額4,200円)で最安値となる。

一方、年間プランの場合は8月30日(日)まで期間限定販売しているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER(年間プラン・月々払いのみ)」が7月20日(月・祝)までに加入した場合は最初の3カ月・月々980円(税込 ※4カ月目から月々2,600円)となり、年間合計で最安値。いずれもプランとしての無料体験は存在しないが、『DAZN』で配信されるワールドカップの日本代表戦はすべて無料ライブ配信予定となっている。

DAZN SOCCER

年間プラン・月々払い DAZN Standard

月額プラン キャンペーン価格(税込)

[7/20(月・祝)まで！] 最初の3カ月・月々980円

※4カ月目から月々2,600円 最初の3カ月・月額1,980円

※4カ月目から月額4,200円 契約期間 年間 月間 コンテンツ ・ワールドカップ含むサッカーコンテンツのみ ・全コンテンツ 無料体験 × ×

NHK BSプレミアム4Kは無料で見られない？

リアルタイムでの視聴にこだわらない場合、『NHK BSプレミアム4K』もワールドカップ全試合が視聴できる方法の一つとなる。

しかし、『NHK BSプレミアム4K』を無料で視聴することはできず、料金の支払いは必須。NHKの衛星契約(衛星放送＋地上放送・配信)受信料を支払っていなければならず、料金は2カ月支払い額からで3,900円(税込 ※沖縄県は3,630円)となっている。さらに、視聴環境が存在する限りは解約せずに支払い続けなければならない。

また、『NHK BSプレミアム4K』を視聴するためには、4Kチューナー内臓のテレビ、BSアンテナまたは4Kセットトップボックスが最低限必要となる。「4K対応テレビ」ではなく「4Kテレビ」でなければ4K放送を受信することができない点にも注意が必要だ。

結果的に、テレビが無いなど現在『NHK』の視聴できない方の場合であれば、新たに視聴環境を整えるより、PCやスマホ、タブレットなどを用いて『DAZN』へ加入したほうが安上がりになる可能性が高い。一方、すでに『NHK』の衛星視聴環境がある方であれば、『NHK BSプレミアム4K』もお得な視聴方法だ。

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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