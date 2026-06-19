日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。

本記事では、第1戦から第2戦までの試合間隔やチュニジア戦のキックオフ時刻を紹介する。

日本代表 ワールドカップ初戦の結果は？

日本は、日本時間6月15日(月)5:00キックオフのグループF第1節でオランダ代表と対戦した。試合では後半早々にフィルジル・ファン・ダイクに先制点を奪われたが、すぐに中村敬斗が同点弾を決める。その後、64分にもクリセンシオ・サマーフィルに勝ち越し弾を奪われたものの、終盤には小川航基のヘディングシュートが鎌田大地に当たる形で再び追いつく。そのまま試合が終了し、2-2で勝ち点1を分け合う結果となった。

試合結果：オランダ代表 2-2 日本代表

得点者：

【オランダ】フィルジル・ファン・ダイク(50分)、クリセンシオ・サマーフィル(64分)

【日本】中村敬斗(57分)、鎌田大地(88分)

【オランダ】フィルジル・ファン・ダイク(50分)、クリセンシオ・サマーフィル(64分) 【日本】中村敬斗(57分)、鎌田大地(88分) 会場：ダラススタジアム(アメリカ)

日本代表 チュニジア戦まで中何日？日本時間のキックオフ時刻は？

日本は、日本時間6月21日(日)13:00キックオフ予定のグループF第2節でチュニジア代表との対戦を予定。オランダ戦からは中5日の試合間隔となっている。

なお、会場はメキシコのモンテレイスタジアムだ。

日本代表 チュニジア戦の中継予定は？

日本vsチュニジアは、ネット『DAZN』がライブ配信。テレビ放送は地上波『日本テレビ』、衛星放送『NHK BS』が生中継を行う。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。

なお、『DAZN』ではワールドカップ2026の全104試合をライブ＆見逃し配信。日本戦については、全試合無料ライブ配信予定となっている。

キックオフ日時 ラウンド 対戦カード テレビ放送 ネット配信 6/21(日)

13:00 グループF 第2節 日本代表 vs チュニジア代表 地上波：日本テレビ

衛星放送：NHK BS、NHK BSプレミアム4K(録) DAZN(無料ライブ配信)

※すべて日本時間。

※試合日程および中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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