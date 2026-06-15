日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループFであと2試合を残している。

本記事では、日本のグループリーグ突破条件を紹介する。

ワールドカップ2026のレギュレーション・順位決定方式は？

ワールドカップ2026のグループリーグでは各組上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位8チームも決勝トーナメントに進出。それぞれの順位決定方式は以下の通り。

グループ内の成績比較

勝ち点 当該チーム間の対戦における勝ち点 当該チーム間の対戦における得失点差 当該チーム間の対戦における得点 上記適用後も同順位のチームがある場合、そのチーム同士で再度、当該チーム間成績を適用 グループ全試合での得失点差 グループ全試合での得点 フェアプレーポイント 最新のFIFAランキング 過去のFIFAランキング

各グループ3位同士の成績比較

勝ち点 得失点差 得点数 フェアプレーポイント 最新のFIFAランキング 過去のFIFAランキング

フェアプレーポイント

イエローカード：-1ポイント

イエローカード2枚によるレッドカード：-3ポイント

一発レッドカード：-4ポイント

イエローカードの後に一発レッドカード：-5ポイント

日本代表 残り2試合のグループ突破条件まとめ

日本はグループFでオランダ、チュニジア、スウェーデンと同居。第2節ではオランダと日本が2-2でドロー、第3節ではスウェーデンがチュニジアに5-1で勝利した。

この結果、第1節終了時点の順位は1位・スウェーデン(勝ち点3)、2位・オランダ＆日本(ともに勝ち点1)、4位・チュニジア(勝ち点0)となっている。

第2節、第3節の対戦カードおよび日本のグループリーグ突破条件は以下の通り。

【第2節】

Getty Images

対戦カード・日程・中継予定

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

日本の突破条件(2位以上)

第2節にて、日本の2位以上でのグループ突破が確定する条件はない。ただし「日本がチュニジアに勝利」の場合、最終節のスウェーデン戦次第で自力通過が可能という優位を得られる。

「日本がチュニジアとドロー」「日本がチュニジアに敗北」の場合、他会場の試合結果に大きく左右される可能性が高い。

【第3節】

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対戦カード・日程・中継予定

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

日本の突破条件(2位以上)

第1節終了時点で、第3節での突破条件は定まらない。ただし、第2節で「日本がチュニジアに敗北」の場合でも、3位通過を含めれば第3節まで可能性が潰えるわけではない。

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