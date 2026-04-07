PGAツアー「マスターズ・トーナメント」が、2026年もオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ(アメリカ・ジョージア州)で開催される。

本記事では、マスターズ2026の出場資格一覧や日本人出場選手を紹介する。

マスターズ2026の日程・中継予定

マスターズ2026は4月9日(木)～12日にかけて開催。中継はテレビ放送が地上波『TBS系列』と衛星放送『BS-TBS』でリレー、ネット配信は『U-NEXT(月額プラン/31日間無料トライアルあり)』でライブ＆見逃し配信される。

日本時間の中継予定時刻は以下の通り。

開催日 テレビ放送 ネット配信 1日目：4/9(木) TBS系列 23:56～25:25

BS-TBS 25:25～28:00

TBS系列 28:00～翌午前8:20 U-NEXT 21:15～

(31日間無料体験あり) 2日目：4/10(金) TBS系列 24:48～25:48

BS-TBS 25:48～28:00

TBS系列 28:00～翌午前8:00 U-NEXT 21:15～

(31日間無料体験あり) 3日目：4/11(土) TBS系列 24:15～25:15

BS-TBS 25:15～28:30

TBS系列 28:30～翌午前8:30 U-NEXT 22:45～

(31日間無料体験あり) 最終日：4/12(日) TBS系列 24:25～翌午前8:20 ※延長あり U-NEXT 22:45～

(31日間無料体験あり)

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

マスターズ2026の出場資格・日本人選手は？

世界最高峰のゴルフトーナメントであるマスターズ2026には、歴代優勝者や世界ランキング50位以内の選手などが出場。松山英樹は2021年度優勝者として生涯出場権を与えられている。また、日本人選手としては片岡尚之が日本オープン(指定大会)優勝者として出場権を手にした。

マスターズ2026の出場資格一覧は以下の通り。

「マスターズ」歴代優勝者(生涯)

直近5年間の「全米オープン」優勝者

直近5年間の「全英オープン」優勝者

直近5年間の「全米プロゴルフ選手権」優勝者

直近3年間の「ザ・プレーヤーズ選手権」優勝者

直近のオリンピック金メダリスト(五輪翌年のみ)

直近の「全米アマ」優勝者(A)と2位(B)

直近の「全英アマ」優勝者

直近の「アジアアマ」優勝者

直近の「ラテンアメリカアマ」優勝者

直近の「全米ミッドアマ」優勝者

直近のNCAA個人戦優勝者

前年末時点の世界ランク50位まで

大会前週時点の世界ランク50位まで

前年のマスターズ12位タイまで

前年の全米オープン4位タイまで

前年の全英オープン4位タイまで

前年の全米プロ4位タイまで

前年のマスターズ以降のPGAツアー優勝者(フルポイント大会のみ)

前年の「ツアー選手権」進出者

直近の「ジェネシス スコットランドオープン」優勝者(指定大会)

直近の「アクシオナ スペインオープン」優勝者(指定大会)

直近の「日本オープン」優勝者(指定大会)

直近の「LINK香港オープン」優勝者(指定大会)

直近の「クラウン オーストラリアオープン」優勝者(指定大会)

直近の「インベステック南アフリカオープン」優勝者(指定大会)

マスターズ2026のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、マスターズ2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」ではなく、「月額プラン」でのみ視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はマスターズ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

また、『U-NEXT』のマスターズ配信は5CHのマルチチャンネル配信となり、チャンネルの内容は「Ch1 日本語実況・解説付きメイン中継」「Ch2 ドライビングレンジ(練習場)」「Ch3 フィーチャードグループ(注目組)」「Ch4 アーメンコーナー(11番～13番)」「Ch5 15番・16番」となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × マスターズ・トーナメント × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。