第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、10月3日(土)に行われる。

本記事では、10月3日(土)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10月3日】アジア大会2026の地上波TBS・U-NEXTネット中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 6:35～ ゴルフ

男子 第4ラウンド

女子 第4ラウンド 8:40～ 7人制ラグビー

男子 順位決定戦・準決勝・3位決定戦・決勝

女子 順位決定戦・準決勝・3位決定戦・決勝 8:40～ アーチェリー

リカーブ女子個人

リカーブ男子個人 9:40～ ソフトボール 3位決定戦

フィリピンvsチャイニーズ・タイペイ 10:10～ レスリング 予選

男子フリースタイル57kg級

男子フリースタイル74kg級

男子フリースタイル97kg級

女子フリースタイル53kg級

女子フリースタイル57kg級 10:40～ 柔道

混合団体 予選・敗者復活戦・準々決勝・準決勝 12:40～ 新体操

個人総合 決勝 13:40～ ソフトボール

決勝 日本vs中国 14:40～ サッカー男子 3位決定戦

中国 vs ウズベキスタン 15:40～ バレーボール男子

3位決定戦 中国vsパキスタン 16:40～ 柔道

混合団体 3位決定戦・決勝 17:40～ レスリング 決勝

男子フリースタイル57kg級

男子フリースタイル74kg級

男子フリースタイル97kg級

女子フリースタイル53kg級

女子フリースタイル57kg級 18:40～ 新体操

団体総合 決勝 19:00～ サッカー男子

決勝 日本 vs 韓国 19:00～ バレーボール男子

決勝 日本 vs イラン 【地上波】TBS【ネット】TVer同時配信 15:00～22:30

サッカー男子決勝を生中継予定 バレーボール男子 (録画予定)

決勝 日本 vs イラン



サッカー男子（LIVE)

決勝 日本 vs 韓国



ソフトボール女子

決勝



柔道

男子団体 決勝

女子団体 決勝

※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。