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Hyoga ota(open weight)-Mizuki Sugimura(76kg)-judo-japan-2026(C)Getty Images
アジア競技大会はU-NEXTが複数チャンネルで同時配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

10月2日のアジア大会・地上波TBSテレビ放送/U-NEXT配信予定｜バレー男子準決勝、サッカー女子は決勝、柔道、ボクシング、ソフトボールも開催！

2026年10月2日(金)に行われるアジア大会2026の競技・種目一覧は？テレビ放送・ネット配信予定一覧を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

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31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、10月2日(金)に行われる。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、10月2日(金)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10月2日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信

時間

競技

【ネット】U-NEXT

6:10～

ゴルフ
男子 第3ラウンド
女子 第3ラウンド

8:40～

7人制ラグビー
10:15頃　男子 予選 日本 vs タイ
11:55頃　女子 予選 日本 vs タイ
13:35頃　男子 順位決定戦
14:25頃　男子 準々決勝

8:40～

アーチェリー
リカーブ女子団体
リカーブ混合団体
リカーブ男子団体

10:10～

レスリング 予選
男子フリースタイル65kg級
男子フリースタイル86kg級
男子フリースタイル125kg級
女子フリースタイル50kg級
女子フリースタイル76kg級

10:40～

柔道（予選・敗者復活戦・準決勝）
女子78kg級
女子78kg超級
男子90kg級
男子100kg級
男子100kg超級

11:40～

ビーチバレー
12:00頃　女子 3位決定戦
13:00頃　女子 決勝戦

12:40～

ボクシング 決勝
男子55kg級
男子60kg級
男子70kg級
男子80kg級
男子90kg級
男子90kg超級
女子51kg級
女子54kg級
女子60kg級
女子65kg級
女子75kg級

14:10～

柔術（3位決定戦/決勝）
男子 77kg級 94kg級
女子 52kg級

14:40～

サッカー女子
3位決定戦 韓国vs中国

14:55～

ソフトボール
予選ラウンド第7戦 日本 vs 中国

16:10～

ホッケー
女子3位決定戦 日本vs韓国

16:40～

柔道
女子78kg級 3位決定戦・決勝
女子78kg超級 3位決定戦・決勝
男子90kg級 3位決定戦・決勝
男子100kg級 3位決定戦・決勝
男子100kg超級 3位決定戦・決勝

17:10～

ボクシング 決勝
男子 60kg級
男子 80kg級
男子 90kg超級
女子 54kg級
女子 65kg級

17:40～

レスリング 決勝
男子フリースタイル65kg級
男子フリースタイル86kg級
男子フリースタイル125kg級
女子フリースタイル50kg級
女子フリースタイル76kg級

18:40～

ホッケー 女子決勝

19:00～

バレーボール男子
準決勝 日本 vs 中国

19:30～

サッカー女子
決勝 日本 vs 北朝鮮

【地上波】TBS【ネット】TVer同時配信

18:30～22:54
バレーボール男子をLIVE予定

  • バレーボール男子(生中継)
    準決勝
  • サッカー女子(録画)
    決勝 日本 vs 北朝鮮
  • レスリング(録画)
    女子50kg級
    女子76kg級
【アジア大会】最大7競技同時生配信はU-NEXT独占！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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