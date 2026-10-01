第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、10月2日(金)に行われる。

本記事では、10月2日(金)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【10月2日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 6:10～ ゴルフ

男子 第3ラウンド

女子 第3ラウンド 8:40～ 7人制ラグビー

10:15頃 男子 予選 日本 vs タイ

11:55頃 女子 予選 日本 vs タイ

13:35頃 男子 順位決定戦

14:25頃 男子 準々決勝 8:40～ アーチェリー

リカーブ女子団体

リカーブ混合団体

リカーブ男子団体 10:10～ レスリング 予選

男子フリースタイル65kg級

男子フリースタイル86kg級

男子フリースタイル125kg級

女子フリースタイル50kg級

女子フリースタイル76kg級 10:40～ 柔道（予選・敗者復活戦・準決勝）

女子78kg級

女子78kg超級

男子90kg級

男子100kg級

男子100kg超級 11:40～ ビーチバレー

12:00頃 女子 3位決定戦

13:00頃 女子 決勝戦 12:40～ ボクシング 決勝

男子55kg級

男子60kg級

男子70kg級

男子80kg級

男子90kg級

男子90kg超級

女子51kg級

女子54kg級

女子60kg級

女子65kg級

女子75kg級 14:10～ 柔術（3位決定戦/決勝）

男子 77kg級 94kg級

女子 52kg級 14:40～ サッカー女子

3位決定戦 韓国vs中国 14:55～ ソフトボール

予選ラウンド第7戦 日本 vs 中国 16:10～ ホッケー

女子3位決定戦 日本vs韓国 16:40～ 柔道

女子78kg級 3位決定戦・決勝

女子78kg超級 3位決定戦・決勝

男子90kg級 3位決定戦・決勝

男子100kg級 3位決定戦・決勝

男子100kg超級 3位決定戦・決勝 17:10～ ボクシング 決勝

男子 60kg級

男子 80kg級

男子 90kg超級

女子 54kg級

女子 65kg級 17:40～ レスリング 決勝

男子フリースタイル65kg級

男子フリースタイル86kg級

男子フリースタイル125kg級

女子フリースタイル50kg級

女子フリースタイル76kg級 18:40～ ホッケー 女子決勝 19:00～ バレーボール男子

準決勝 日本 vs 中国 19:30～ サッカー女子

決勝 日本 vs 北朝鮮 【地上波】TBS【ネット】TVer同時配信 18:30～22:54

バレーボール男子をLIVE予定 バレーボール男子 (生中継)

準決勝

サッカー女子 (録画)

決勝 日本 vs 北朝鮮

レスリング (録画)

女子50kg級

女子76kg級

※競技スケジュール・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。