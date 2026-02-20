Goal.com
プレミアリーグ
クリスタル・パレス
Selhurst Park
ウォルヴァーハンプトン
Yuta Tokuma

【2月22日】クリスタル・パレス対ウォルヴァーハンプトンのテレビ放送/ネット配信予定｜鎌田大地出場予定！プレミアリーグ第27節

【鎌田大地出場予定】2025-26プレミアリーグ第27節、クリスタル・パレスvsウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第27節が日本時間2月22日(日)に開催。鎌田大地の所属するクリスタル・パレスと、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズが対戦する。

本記事では、クリスタル・パレスvsウォルヴァーハンプトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

クリスタル・パレス対ウォルヴァーハンプトンの試合日程・キックオフ時間

クリスタル・パレスvsウォルヴァーハンプトンは、日本時間2026年2月22日(日)にクリスタル・パレスのホーム、セルハースト・パークで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第27節
  • 日時：2026年2月22日(日) 23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：クリスタル・パレス vs ウォルヴァーハンプトン
  • 会場：セルハースト・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

クリスタル・パレス対ウォルヴァーハンプトンのテレビ放送・ネット配信予定

クリスタル・パレス対ウォルヴァーハンプトンのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

クリスタル・パレス対ウォルヴァーハンプトンの予想スタメンは？

クリスタル・パレス vs ウォルヴァーハンプトン 予想スタメン

クリスタル・パレスHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestWOL
1
ディーン・ヘンダーソン
26
クリス・リチャーズ
19
ウィル・ヒューズ
17
ナサニエル・クライン
20
アダム・ウォートン
7
イスマイラ・サール
3
タイリック・ミッチェル
18
鎌田大地
29
エヴァン・ゲサン
2
ダニエル・ムニョス
22
ヨルゲン・ストランド・ラーセン
1
ジョゼ・サ
37
ラディスラフ・クレイチー
4
サンティアゴ・ブエノ
15
ジェルソン・モスケラ
8
ジョアン・ゴメス
36
M. Mane
3
ウーゴ・ブエノ
7
アンドレ
27
ジャン＝リクネル・ベルガルド
38
ジャクソン・チャチュア
9
アダム・アームストロング

3-4-2-1

WOLAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Edwards

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

CRY
-直近成績

ゴールを許す
6/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

WOL
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

CRY

直近の 5 試合

WOL

4

勝利

1

Draw

0

勝利

14

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

0