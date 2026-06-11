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FIFA World Cup Trophy Tour - Mexico City(C)Getty images
ワールドカップ開幕戦はDAZNライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで
Tsutomu Maeda

FIFAワールドカップ2026開会式の地上波テレビ放送・ネット配信・無料視聴

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)開会式の地上波テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

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DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。

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本記事では、開会式のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ワールドカップ2026開会式のテレビ放送・ネット配信予定

北中米ワールドカップの開会式は、アメリカ代表、メキシコ代表、カナダ代表の初戦の会場でキックオフ90分前に開催。3日間にわたって3会場で実施されることとなる。

開会式の中継予定は、大会全体の開幕戦に当たるグループA第1節メキシコ代表vs南アフリカ代表の前に行われるもののみ、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』で生中継を予定。その他の2会場の開会式の中継は予定されていない。

なお、『DAZN』ではアメリカ、カナダ、メキシコすべての初戦をライブ＆見逃し配信予定。開会式としての中継は現時点で確認されていないが、試合の配信とともに開会式も中継される可能性がある。

開催日開幕式開始予定対戦カードテレビ放送ネット配信
2026年6月12日(金)2:304:00～ メキシコ vs 南アフリカ・NHK総合
・NHK BSプレミアム4K		-
※試合はDAZN配信予定
2026年6月13日(土)2:304:00～ カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ--
※試合はDAZN配信予定
2026年6月13日(土)8:3010:00～ アメリカ vs パラグアイ--
※試合はDAZN配信予定

※放送予定は変更・追加となる可能性があります。最新情報は大会および各種中継局よりご確認ください。
※すべて日本時間。

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ワールドカップ2026開会式の見どころは？

ワールドカップ2026開会式には、様々なスーパースターが登場する。国際サッカー連盟(FIFA)公式サイトが伝えるところによると、アメリカではケイティ・ペリーやFuture、Anitta、LISA、Rema、Tylaらが出演予定。その他にも追加アーティストが大会の開幕を彩る。

また、メキシコではシャキーラやバーナ・ボーイ、アレハンドロ・フェルナンデス、ベリンダ、ダニー・オーシャン、J・バルビン、リラ・ダウンズ、ロス・アンジェレ・アズレス、マナ、タイラなど。カナダではアラニス・モリセットやマイケル・バブルなどが登場する。

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ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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ワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

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