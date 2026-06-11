2026年北中米ワールドカップ(W杯)が、6月12日(金)～7月20日(月)に行われる。
本記事では、開会式のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ワールドカップ2026開会式のテレビ放送・ネット配信予定
北中米ワールドカップの開会式は、アメリカ代表、メキシコ代表、カナダ代表の初戦の会場でキックオフ90分前に開催。3日間にわたって3会場で実施されることとなる。
開会式の中継予定は、大会全体の開幕戦に当たるグループA第1節メキシコ代表vs南アフリカ代表の前に行われるもののみ、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』で生中継を予定。その他の2会場の開会式の中継は予定されていない。
なお、『DAZN』ではアメリカ、カナダ、メキシコすべての初戦をライブ＆見逃し配信予定。開会式としての中継は現時点で確認されていないが、試合の配信とともに開会式も中継される可能性がある。
|開催日
|開幕式開始予定
|対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|2026年6月12日(金)
|2:30
|4:00～ メキシコ vs 南アフリカ
|・NHK総合
・NHK BSプレミアム4K
|-
※試合はDAZN配信予定
|2026年6月13日(土)
|2:30
|4:00～ カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|-
|-
※試合はDAZN配信予定
|2026年6月13日(土)
|8:30
|10:00～ アメリカ vs パラグアイ
|-
|-
※試合はDAZN配信予定
※放送予定は変更・追加となる可能性があります。最新情報は大会および各種中継局よりご確認ください。
※すべて日本時間。
ワールドカップ2026開会式の見どころは？
ワールドカップ2026開会式には、様々なスーパースターが登場する。国際サッカー連盟(FIFA)公式サイトが伝えるところによると、アメリカではケイティ・ペリーやFuture、Anitta、LISA、Rema、Tylaらが出演予定。その他にも追加アーティストが大会の開幕を彩る。
また、メキシコではシャキーラやバーナ・ボーイ、アレハンドロ・フェルナンデス、ベリンダ、ダニー・オーシャン、J・バルビン、リラ・ダウンズ、ロス・アンジェレ・アズレス、マナ、タイラなど。カナダではアラニス・モリセットやマイケル・バブルなどが登場する。
ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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DAZN
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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