北中米ワールドカップ(W杯)2026は、6月29日(月)～7月4日(土)に決勝トーナメントのラウンド32がお紺われる。

本記事では、ラウンド32の地上波テレビ、NHK中継予定、TVer配信の有無を紹介する。

W杯ラウンド32の地上波テレビ・NHK中継・TVer配信はある？

ワールドカップ2026は、地上波民放テレビおよび『NHK』による生中継は行われるが、ネット『TVer』による無料ライブ配信は予定されていない。ネットで視聴する場合、全試合をライブ＆見逃し配信する『DAZN』がおすすめの選択肢となる。

なお、テレビ放送は地上波が『フジテレビ』と『日本テレビ』、『NHK総合』、衛星放送が『NHK BS』と『NHK BSプレミアム4K』で一部試合の生中継が行われる予定だ。『NHK総合』の生放送試合は『NHK BSプレミアム4K』のほか、『NHK ONE』でも同時生中継される。

決勝トーナメントの各チャンネル中継概要は以下の通り。

放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全試合をライブ・見逃し配信

※日本戦は全試合無料配信 NHK 総合

[NHK ONEネット同時配信] 地上波放送 ・決勝トーナメント15試合を生中継 NHK BS 衛星放送 ・一部試合を生中継 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 ・全試合を生中継・録画放送

・地上波放送の34試合は同時生中継 日本テレビ系 地上波放送 ・決勝トーナメント6試合を生中継 フジテレビ系列 地上波放送 ・決勝トーナメント5試合を生中継

決勝トーナメント・ラウンド32の中継予定まとめ

ラウンド32の中継予定は以下の通り。

※すべて日本時間。

※試合日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および大会公式サイトよりご確認ください。

W杯決勝トーナメントはDAZNが全試合配信！おすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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