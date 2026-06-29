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round32(C)Getty images
W杯決勝Tラウンド32全試合ライブ配信はDAZNだけ！7/20まで月額プラン半額以下
Tsutomu Maeda

ワールドカップ ラウンド32の地上波テレビ中継・NHK放送・TVer配信はある？

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ブラジル 対 日本
南アフリカ 対 カナダ
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ドイツ 対 パラグアイ
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オランダ 対 モロッコ
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コロンビア 対 ガーナ
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FIFAワールドカップ(W杯)2026の決勝トーナメント1回戦・ラウンド32の地上波テレビ、NHK放送、TVer無料配信はある？フジテレビ、日本テレビはどの試合を生中継する？

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北中米ワールドカップ(W杯)2026は、6月29日(月)～7月4日(土)に決勝トーナメントのラウンド32がお紺われる。

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本記事では、ラウンド32の地上波テレビ、NHK中継予定、TVer配信の有無を紹介する。

W杯ラウンド32の地上波テレビ・NHK中継・TVer配信はある？

ワールドカップ2026は、地上波民放テレビおよび『NHK』による生中継は行われるが、ネット『TVer』による無料ライブ配信は予定されていない。ネットで視聴する場合、全試合をライブ＆見逃し配信する『DAZN』がおすすめの選択肢となる。

なお、テレビ放送は地上波が『フジテレビ』と『日本テレビ』、『NHK総合』、衛星放送が『NHK BS』と『NHK BSプレミアム4K』で一部試合の生中継が行われる予定だ。『NHK総合』の生放送試合は『NHK BSプレミアム4K』のほか、『NHK ONE』でも同時生中継される。

決勝トーナメントの各チャンネル中継概要は以下の通り。

放送・配信局形態対象試合
DAZNネット・全試合をライブ・見逃し配信
※日本戦は全試合無料配信
NHK 総合
[NHK ONEネット同時配信]		地上波放送・決勝トーナメント15試合を生中継
NHK BS衛星放送・一部試合を生中継
NHK BSプレミアム4K衛星放送・全試合を生中継・録画放送
・地上波放送の34試合は同時生中継
日本テレビ系地上波放送・決勝トーナメント6試合を生中継
フジテレビ系列地上波放送・決勝トーナメント5試合を生中継

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決勝トーナメント・ラウンド32の中継予定まとめ

ラウンド32の中継予定は以下の通り。

開始日時カード放送予定
6月29日(月)4:00南アフリカ vs カナダTV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
6月30日(火)2:00ブラジル vs 日本TV：フジテレビ、NHK BS、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
6月30日(火)5:30
[DAZN独占ライブ]		ドイツ vs パラグアイTV：NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
6月30日(火)10:00オランダ vs モロッコTV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
7月1日(水)2:00コートジボワール vs ノルウェーTV：日本テレビ、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
7月1日(水)6:00フランス vs スウェーデンTV：フジテレビ、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
7月1日(水)10:00メキシコ vs エクアドルTV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
7月2日(木)1:00イングランド vs DRコンゴTV：フジテレビ、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
7月2日(木)5:00ベルギー vs セネガルTV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
7月2日(木)9:00アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴビナTV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
7月3日(金)4:00スペイン vs オーストリアTV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
7月3日(金)8:00ポルトガル vs クロアチアTV：日本テレビ、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
7月3日(金)12:00スイス vs アルジェリアTV：NHK Eテレ(途中総合へ切り替え)、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
7月4日(土)3:00オーストラリア vs エジプトTV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
7月4日(土)7:00アルゼンチン vs カーボベルデTV：日本テレビ、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
7月4日(土)10:30
[DAZN独占ライブ]		コロンビア vs ガーナTV：NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN

※すべて日本時間。
※試合日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および大会公式サイトよりご確認ください。

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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