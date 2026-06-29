北中米ワールドカップ(W杯)2026は、6月29日(月)～7月4日(土)に決勝トーナメントのラウンド32がお紺われる。
本記事では、ラウンド32の地上波テレビ、NHK中継予定、TVer配信の有無を紹介する。
W杯ラウンド32の地上波テレビ・NHK中継・TVer配信はある？
ワールドカップ2026は、地上波民放テレビおよび『NHK』による生中継は行われるが、ネット『TVer』による無料ライブ配信は予定されていない。ネットで視聴する場合、全試合をライブ＆見逃し配信する『DAZN』がおすすめの選択肢となる。
なお、テレビ放送は地上波が『フジテレビ』と『日本テレビ』、『NHK総合』、衛星放送が『NHK BS』と『NHK BSプレミアム4K』で一部試合の生中継が行われる予定だ。『NHK総合』の生放送試合は『NHK BSプレミアム4K』のほか、『NHK ONE』でも同時生中継される。
決勝トーナメントの各チャンネル中継概要は以下の通り。
|放送・配信局
|形態
|対象試合
|DAZN
|ネット
|・全試合をライブ・見逃し配信
※日本戦は全試合無料配信
|NHK 総合
[NHK ONEネット同時配信]
|地上波放送
|・決勝トーナメント15試合を生中継
|NHK BS
|衛星放送
|・一部試合を生中継
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|・全試合を生中継・録画放送
・地上波放送の34試合は同時生中継
|日本テレビ系
|地上波放送
|・決勝トーナメント6試合を生中継
|フジテレビ系列
|地上波放送
|・決勝トーナメント5試合を生中継
決勝トーナメント・ラウンド32の中継予定まとめ
ラウンド32の中継予定は以下の通り。
|開始日時
|カード
|放送予定
|6月29日(月)4:00
|南アフリカ vs カナダ
|TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|6月30日(火)2:00
|ブラジル vs 日本
|TV：フジテレビ、NHK BS、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
|6月30日(火)5:30
[DAZN独占ライブ]
|ドイツ vs パラグアイ
|TV：NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
|6月30日(火)10:00
|オランダ vs モロッコ
|TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|7月1日(水)2:00
|コートジボワール vs ノルウェー
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
|7月1日(水)6:00
|フランス vs スウェーデン
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
|7月1日(水)10:00
|メキシコ vs エクアドル
|TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|7月2日(木)1:00
|イングランド vs DRコンゴ
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
|7月2日(木)5:00
|ベルギー vs セネガル
|TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|7月2日(木)9:00
|アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|7月3日(金)4:00
|スペイン vs オーストリア
|TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|7月3日(金)8:00
|ポルトガル vs クロアチア
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
|7月3日(金)12:00
|スイス vs アルジェリア
|TV：NHK Eテレ(途中総合へ切り替え)、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|7月4日(土)3:00
|オーストラリア vs エジプト
|TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN
|7月4日(土)7:00
|アルゼンチン vs カーボベルデ
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
|7月4日(土)10:30
[DAZN独占ライブ]
|コロンビア vs ガーナ
|TV：NHK BSP4K(録)
ネット：DAZN
※すべて日本時間。
※試合日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および大会公式サイトよりご確認ください。
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