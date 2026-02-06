Goal.com
プレミアリーグ
team-logoブライトン
The American Express Community Stadium
team-logoクリスタル・パレス
Yuta Tokuma

【2月8日】三笘薫出場予定！ブライトン対クリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第25節

【三笘薫出場予定】2025-26プレミアリーグ第25節、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第24節が日本時間2月8日(日)に開催。三笘薫の所属ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンと、鎌田大地の所属するクリスタル・パレスが対戦する。

本記事では、ブライトンvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブライトン対クリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsクリスタル・パレスは、日本時間2026年2月8日(日)にブライトンのホーム、ファルマー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第25節
  • 日時：2026年2月8日(日) 23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs クリスタル・パレス
  • 会場：ファルマー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ブライトン対クリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定

ブライトン対クリスタル・パレスのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ブライトン対クリスタル・パレスの予想スタメンは？

ブライトン vs クリスタル・パレス 予想スタメン

ブライトンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestCRY
1
バルト・フェルブルッヘン
5
ルイス・ダンク
24
フェルディ・カディオグル
6
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
29
マキシム・デ・カイペル
30
パスカル・グロス
26
ヤシン・アヤリ
17
カルロス・バレバ
18
ダニエル・ウェルベック
22
三笘薫
10
ジョルジニオ・リュテル
1
ディーン・ヘンダーソン
34
シャディ・リアド
26
クリス・リチャーズ
5
マクサンス・ラクロワ
3
タイリック・ミッチェル
19
ウィル・ヒューズ
7
イスマイラ・サール
2
ダニエル・ムニョス
8
ジェフェルソン・レルマ
11
ブレナン・ジョンソン
10
ジェレミ・ピノ

3-4-2-1

CRYAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ファビアン・ヒュルツェラー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BHA
-直近成績

ゴールを許す
6/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
5/5

CRY
-直近成績

ゴールを許す
4/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

BHA

直近の 5 試合

CRY

1

Win

2

引分け

2

勝利

7

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

