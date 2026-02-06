2025-26シーズンのプレミアリーグ第24節が日本時間2月8日(日)に開催。三笘薫の所属ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンと、鎌田大地の所属するクリスタル・パレスが対戦する。

本記事では、ブライトンvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ブライトン対クリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンvsクリスタル・パレスは、日本時間2026年2月8日(日)にブライトンのホーム、ファルマー・スタジアムで開催される。

大会：2025-26プレミアリーグ第25節

日時：2026年2月8日(日) 23:00キックオフ／日本時間

対戦：ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs クリスタル・パレス

会場：ファルマー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。

ブライトン対クリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定

ブライトン対クリスタル・パレスのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページから、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。