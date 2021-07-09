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サッカーU-24ブラジル代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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【U24ブラジル代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24ブラジル代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24ブラジル代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24ブラジル代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24ブラジル代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24ブラジル代表｜東京五輪メンバー

GK

サントス（アトレチコ・パラナエンセ）※オーバーエイジ
ブレーノ（グレミオ）
ルカオ（ヴァスコ・ダ・ガマ）

DF

ギリェルメ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）
ガブリエウ・メニーノ（パルメイラス）
ダニ・アウヴェス（サンパウロ）※オーバーエイジ
アブネル・ヴィニシウス（アトレチコ・パラナエンセ）
ニーノ（フルミネンセ）
ガブリエウ（アーセナル／イングランド）
ディエゴ・カルロス（セビージャ／スペイン）※オーバーエイジ
ブルーノ・フクス（CSKAモスクワ／ロシア）

MF

ブルーノ・ギマランイス（リヨン／フランス）
クラウジーニョ（レッドブル・ブラガンチーノ）
ドウグラス・アウグスト（PAOK／ギリシャ）
ドウグラス・ルイス（アストン・ヴィラ／イングランド）
マテウス・エンリケ（グレミオ）
ヘイニエル（ドルトムント／ドイツ）

FW

アントニー（アヤックス／オランダ）
マテウス・クーニャ（ヘルタ・ベルリン／ドイツ）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
パウリーニョ（レヴァークーゼン／ドイツ）
リシャルリソン（エヴァートン／イングランド）

※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月2日時点のもの

サッカーU-24ブラジル代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 17:30 D組第1節 ブラジル vs ドイツ 横浜国際総合競技場
7/25(日) 17:30 D組第2節 ブラジル vs コートジボワール 横浜国際総合競技場
7/28(水) 17:00 D組第3節 サウジアラビア vs ブラジル 埼玉スタジアム2002

東京五輪サッカー競技｜最新情報

東京五輪に関する最新情報、全グループ試合日程は以下の記事でも紹介している。

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