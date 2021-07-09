サッカーU-24ブラジル代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24ブラジル代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24ブラジル代表｜東京五輪メンバー
GK
サントス（アトレチコ・パラナエンセ）※オーバーエイジ
ブレーノ（グレミオ）
ルカオ（ヴァスコ・ダ・ガマ）
DF
ギリェルメ・アラーナ（アトレチコ・ミネイロ）
ガブリエウ・メニーノ（パルメイラス）
ダニ・アウヴェス（サンパウロ）※オーバーエイジ
アブネル・ヴィニシウス（アトレチコ・パラナエンセ）
ニーノ（フルミネンセ）
ガブリエウ（アーセナル／イングランド）
ディエゴ・カルロス（セビージャ／スペイン）※オーバーエイジ
ブルーノ・フクス（CSKAモスクワ／ロシア）
MF
ブルーノ・ギマランイス（リヨン／フランス）
クラウジーニョ（レッドブル・ブラガンチーノ）
ドウグラス・アウグスト（PAOK／ギリシャ）
ドウグラス・ルイス（アストン・ヴィラ／イングランド）
マテウス・エンリケ（グレミオ）
ヘイニエル（ドルトムント／ドイツ）
FW
アントニー（アヤックス／オランダ）
マテウス・クーニャ（ヘルタ・ベルリン／ドイツ）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
パウリーニョ（レヴァークーゼン／ドイツ）
リシャルリソン（エヴァートン／イングランド）
※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月2日時点のもの
サッカーU-24ブラジル代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|17:30
|D組第1節
|ブラジル vs ドイツ
|横浜国際総合競技場
|7/25(日)
|17:30
|D組第2節
|ブラジル vs コートジボワール
|横浜国際総合競技場
|7/28(水)
|17:00
|D組第3節
|サウジアラビア vs ブラジル
|埼玉スタジアム2002
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