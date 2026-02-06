Goal.com
ラ・リーガ
team-logoバルセロナ
Spotify Camp Nou
team-logoマヨルカ
Yuta Tokuma

【2月8日】バルセロナvsマジョルカのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第23節

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2025-26第23節、バルセロナ対マジョルカのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのラ・リーガは、2月8日(日)に第23節が開催され、バルセロナと、浅野拓磨が所属するマジョルカが対戦する。

本記事では、バルセロナvsマジョルカの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バルセロナvsマジョルカの試合日程・キックオフ時間

バルセロナvsマジョルカは、日本時間2026年2月8日(日)にバルセロナのホーム、カンプ・ノウで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第23節
  • 日時：2026年2月8日(日) 0:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：バルセロナ vs マジョルカ
  • 会場：カンプ・ノウ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

バルセロナvsマジョルカの放送・配信予定

バルセロナvsマジョルカのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】

u-next-soccer-pack-2025 japaneseU-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

バルセロナvsマジョルカ チーム情報

バルセロナ vs マヨルカ 予想スタメン

バルセロナHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestMLL
13
ジョアンガルシア
23
ジュール・クンデ
3
アレハンドロ・バルデ
5
パウ・クバルシ
24
エリック・ガルシア
21
フレンキー・デ・ヨング
16
F. Lopez
20
ダニ・オルモ
14
マーカス・ラッシュフォード
10
ラミン・ヤマル
7
フェラン・トーレス
1
レオ・ロマン
22
ヨハン・モヒカ
23
パブロ・マフェオ
27
D. Lopez
24
マルティン・ヴァルイェント
10
セルジ・ダルデル
11
浅野拓磨
12
サム
5
オマール・マスカレル
17
J. Virgili
7
ベダト・ムリキ

4-2-3-1

MLLAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハゴバ・アラサテ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BAR
-直近成績

ゴールを許す
16/5
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

MLL
-直近成績

ゴールを許す
9/10
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

BAR

直近の 5 試合

MLL

4

勝利

1

Draw

0

勝利

12

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。

