2025-26シーズンのラ・リーガは、2月8日(日)に第23節が開催され、バルセロナと、浅野拓磨が所属するマジョルカが対戦する。

本記事では、バルセロナvsマジョルカの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バルセロナvsマジョルカの試合日程・キックオフ時間

バルセロナvsマジョルカは、日本時間2026年2月8日(日)にバルセロナのホーム、カンプ・ノウで開催される。

大会：ラ・リーガ2025-26 第23節

日時：2026年2月8日(日) 0:15キックオフ／日本時間

対戦：バルセロナ vs マジョルカ

会場：カンプ・ノウ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

バルセロナvsマジョルカの放送・配信予定

バルセロナvsマジョルカのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】

U-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】

DAZNでラ・リーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

U-NEXT

『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

U-NEXTモバイルの登録方法まとめ

U-NEXT

使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。