2025-26シーズンのエールディヴィジ第22節が日本時間2月8日(日)に開催され、毎熊晟矢が所属、新たに市原吏音が加入したAZアルクマールと、板倉滉・冨安健洋が所属するアヤックスが対戦する。
本記事では、AZアルクマールvsアヤックスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
AZ対アヤックスの試合日程・キックオフ時間
AZアルクマールvsアヤックスは、日本時間2026年2月8日(日)にAZのホーム、AFASスタディオンで開催される。
- 大会：2025-26エールディヴィジ第22節
- 日時：2026年2月8日(日) 22:30キックオフ／日本時間
- 対戦：AZアルクマール vs アヤックス
- 会場：AFASスタディオン
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
AZ対アヤックスの放送・配信予定
エールディヴィジ第22節のAZアルクマールvsアヤックスは日本語実況・解説で、同試合の配信は無料開放される。
|U-NEXT
|特設ページから視聴登録
(特典あり)
AZ対アヤックスの視聴方法
U-NEXT
2025-26シーズンのオランダ・エールディヴィジは、『U-NEXT』が毎節3試合をライブ配信。そのうち1試合は日本語実況・解説付きで配信を行う。エールディヴィジの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
