ATP250 デルレイビーチ・オープンの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

男子プロテニスATPツアー、デルレイビーチ・オープン2026は、2月15日(日)から2月22日(日)にかけて開催される。
本記事では、デルレイビーチ・オープン2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
デルレイビーチ・オープン2026｜開催日程
デルレイビーチ・オープン2026は、日本時間2月15日(日)から2月22日(日)にアメリカ・フロリダ州で開催。テイラー・フリッツ（アメリカ合衆国）が出場予定だ。ハードコートの大会で、大会はATP250。2025年はミオミル・ケツマノビッチ（セルビア）が優勝を飾っている。
|日程
|ラウンド
|2/15(日)
|1回戦
|2/16(月)
|1回戦
|2/17(火)
|1回戦
|2/18(水)
|1、2回戦
|2/19(木)
|2回戦
|2/20(金)
|準々決勝
|2/21(土)
|準決勝
|2/22(日)
|決勝
デルレイビーチ・オープン2026｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【2/15(日)】20:55～(LIVE)
【2/16(月)】20:55～(LIVE)
【2/17(火)】20:55～（LIVE）
【2/18(水)】20:55～（LIVE）
【2/19(木)】20:55～（LIVE）
【2/20(金)】20:55～（LIVE）
【2/21(土)】20:55～（LIVE）
【2/22(日)】20:55～（LIVE）
|ネット
デルレイビーチ・オープン2026｜視聴方法
デルレイビーチ・オープン2026は、『U-NEXT』で配信される。ATPツアーはU-NEXTで独占ライブ配信され、無料トライアル中であれば追加料金なしで視聴可能だ。
- U-NEXT『特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。