Taylor FritzGetty Images
Yuta Tokuma

ATP250 デルレイビーチ・オープンの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

男子テニスATPツアー「デルレイビーチ・オープン2026」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。

男子プロテニスATPツアー、デルレイビーチ・オープン2026は、2月15日(日)から2月22日(日)にかけて開催される。

本記事では、デルレイビーチ・オープン2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

デルレイビーチ・オープン2026｜開催日程

デルレイビーチ・オープン2026は、日本時間2月15日(日)から2月22日(日)にアメリカ・フロリダ州で開催。テイラー・フリッツ（アメリカ合衆国）が出場予定だ。ハードコートの大会で、大会はATP250。2025年はミオミル・ケツマノビッチ（セルビア）が優勝を飾っている。

日程ラウンド
2/15(日)1回戦
2/16(月)1回戦
2/17(火)1回戦
2/18(水)1、2回戦
2/19(木)2回戦
2/20(金)準々決勝
2/21(土)準決勝
2/22(日)決勝

デルレイビーチ・オープン2026｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
U-NEXT【2/15(日)】20:55～(LIVE)
【2/16(月)】20:55～(LIVE)
【2/17(火)】20:55～（LIVE）
【2/18(水)】20:55～（LIVE）
【2/19(木)】20:55～（LIVE）
【2/20(金)】20:55～（LIVE）
【2/21(土)】20:55～（LIVE）
【2/22(日)】20:55～（LIVE）		ネット

デルレイビーチ・オープン2026｜視聴方法

デルレイビーチ・オープン2026は、『U-NEXT』で配信される。ATPツアーはU-NEXTで独占ライブ配信され、無料トライアル中であれば追加料金なしで視聴可能だ。

  1. U-NEXT『特設ページ』へアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

