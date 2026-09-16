第20回アジア競技大会・愛知の競技種目一覧

2026年9月に愛知・名古屋を中心に開催される第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)が開幕する。アジアの国・地域から終結したアスリートが数々の熱戦を繰り広げることが期待されている。
本記事では、第20回アジア競技大会の競技・種目を紹介する。
第20回アジア競技大会｜競技・種目一覧
第20回目のアジア競技大会となる今大会は、広島で開催された1994年以来32年ぶりに日本で開催。愛知・名古屋を中心にアジア45の国と地域からアスリートが集結し、43競技、71種別、469種目が10月4日の閉会式まで実施される。
■第20回アジア競技大会実施競技・種目一覧
競技
種目
種別
会場
日程
水泳
競泳
男子50m自由形
東京アクアティクスセンター
9月20日～25日
水泳
飛込
男子高飛込
東京アクアティクスセンター
9月26日～30日
水泳
アーティスティックスイミング
デュエット
古橋廣之進記念浜松市総合水泳場［ToBiO］
9月27日～28日
水泳
水球
男子
名古屋市総合体育館［レインボープール］
9月20日～10月3日
アーチェリー
リカーブ
リカーブ男子個人
岡崎中央総合公園多目的広場
9月26日～10月3日
アーチェリー
コンパウンド
コンパウンド男子個人
岡崎中央総合公園多目的広場
9月26日～10月3日
陸上競技
トラック／フィールド
男子100m
名古屋市瑞穂公園陸上競技場
9月24日～29日
陸上競技
マラソン
男子マラソン
名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース）
9月26日～27日
陸上競技
競歩
男子ハーフマラソン競歩
愛知県庁・名古屋市役所周辺コース
9月23日、27日
バドミントン
バドミントン
男子シングルス
一宮市総合体育館
9月20日～29日
野球／ソフトボール
野球
男子
岡崎中央総合公園野球場豊橋市民球場
9月21日～27日
野球／ソフトボール
ソフトボール
女子
安城市総合運動公園ソフトボール場
9月26日～10月3日
バスケットボール
バスケットボール
男子
愛知国際アリーナ
9月10日～26日
バスケットボール
3x3バスケットボール
男子
金城ふ頭駅前特設コート
9月21日～25日
ボクシング
ボクシング
男子55kg級
西尾市総合体育館
9月21日～10月2日
ブレイキン
ブレイキン
ブレイキンB-Boys
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
10月2日～3日
カヌー／カヤック
スプリント
男子カナディアンシングル500m
三好池カヌー競技場
9月23日～26日
カヌー／カヤック
スラローム
男子カナディアンシングル
矢作川カヌースラロームコース
9月29日～10月2日
コンバットスポーツ
柔術
男子62kg級
愛知県武道館
10月1日～3日
コンバットスポーツ
クラッシュ
男子66kg級
愛知県武道館
9月27日～29日
コンバットスポーツ
総合格闘技
男子モダン60kg
名古屋市稲永スポーツセンター
9月20日～22日
クリケット
T20
男子
愛知県口論義運動公園
9月17日～10月3日
自転車競技
トラック
男子スプリント
伊豆ベロドローム
9月29日～10月2日
自転車競技
ロード
男子個人タイムトライアル
新城市内特設コース
9月20日、22日、23日
自転車競技
マウンテンバイク
男子クロスカントリー
小幡緑地
9月24日～25日
自転車競技
BMXレーシング
男子
名古屋競輪場 BMXレースコース
9月28日
自転車競技
BMXフリースタイル
男子パーク
名古屋競輪場
9月26日～27日
馬術
馬場馬術
馬場馬術団体
馬事公苑
9月21日～23日
馬術
総合馬術
総合馬術団体
馬事公苑
9月21日～27日
馬術
障害馬術
障害馬術団体（高さ1.45m以下）
馬事公苑
9月24日～10月4日
Eスポーツ
Eスポーツ
対戦格闘団体戦【SF6、鉄拳8、KOF15】
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
9月23日～10月2日
フェンシング
フルーレ
男子フルーレ個人
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
9月22日～27日
フェンシング
エペ
男子エペ個人
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
9月22日～27日
フェンシング
サーブル
男子サーブル個人
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
9月22日～27日
サッカー
サッカー
男子
豊田スタジアム名古屋市港サッカー場ウェーブスタジアム刈谷名古屋市瑞穂公園ラグビー場岐阜メモリアルセンター長良川競技場小笠山総合運動公園エコパスタジアム長居陸上競技場
9月14日～10月3日
ゴルフ
ゴルフ
男子個人
春日井カントリークラブ 東コース
9月30日～10月3日
体操
体操競技
男子団体
名古屋市総合体育館［レインボーホール］
9月21日～25日
体操
新体操
個人総合
名古屋市総合体育館［レインボーホール］
10月2日～3日
体操
トランポリン
男子
名古屋市総合体育館［レインボーホール］
9月27日
ハンドボール
ハンドボール
男子
春日井市総合体育館名古屋市総合体育館
9月19日～29日
ホッケー
ホッケー
男子
岐阜県グリーンスタジアム
9月18日～10月3日
柔道
柔道
男子60kg級
愛知国際アリーナ
9月30日～10月3日
カバディ
カバディ
男子団体
東海市民体育館
9月20日～26日
空手
形
男子個人形
愛知県武道館
9月20日～23日
空手
組手
男子55kg級
愛知県武道館
9月20日～23日
近代五種
近代五種
男子個人
安城市総合運動公園
9月16日～20日
パデル
パデル
男子ダブルス
名古屋市東スポーツセンター
9月28日～10月3日
ローイング
ローイング
男子シングルスカル
長良川国際レガッタコース
9月20日～24日
ラグビー
ラグビー7s
男子
名古屋市瑞穂公園ラグビー場
10月1日～3日
セーリング
セーリング
成年男子一人乗りディンギー
海陽ヨットハーバー
9月26日～10月3日
セパタクロー
セパタクロー
男子レグ
名古屋市瑞穂公園体育館
9月20日～10月3日
射撃
ライフル
男子10mエアライフル個人
愛知県総合射撃場
9月20日～26日
射撃
ピストル
男子10mエアピストル個人
愛知県総合射撃場
9月23日～10月1日
射撃
クレー
男子スキート個人
愛知県総合射撃場
9月21日～30日
スケートボード
スケートボード
男子パーク
愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］
9月24日～27日
スポーツクライミング
スポーツクライミング
男子スピード4
名古屋市国際展示場［ポートメッセなごや］第一展示館
9月29日～10月3日
スカッシュ
スカッシュ
男子シングルス
名古屋金城ふ頭アリーナ
9月23日～10月2日
サーフィン
サーフィン
男子ショートボード
田原市赤羽根町大石海岸［太平洋ロングビーチ］
9月25日～28日
卓球
卓球
男子シングルス
スカイホール豊田
9月20日～28日
テコンドー
キョルギ
男子58kg級
豊橋市総合体育館
10月2日～3日
テコンドー
プムセ
男子個人
豊橋市総合体育館
10月1日
テコンドー
ヴァーチャルテコンドー
男女混合個人
豊橋市総合体育館
10月2日
テニス
テニス
男子シングルス
名古屋市東山公園テニスセンター
9月27日～10月3日
テニス
ソフトテニス
男子シングルス
名古屋市東山公園テニスセンター
9月18日～23日
テックボール
テックボール
男子シングルス
名古屋市東スポーツセンター
9月27日～10月3日
トライアスロン
トライアスロン
男子個人
蒲郡市内特設コース
9月20日～21日
バレーボール
バレーボール
男子
岡崎中央総合公園総合体育館小牧市スポーツ公園総合体育館
9月16日～10月3日
バレーボール
ビーチバレーボール
男子
碧南緑地ビーチコート
9月20日～10月3日
ウエイトリフティング
ウエイトリフティング
男子60kg級
名古屋市中小企業振興会館
9月23日～29日
レスリング
フリースタイル
男子57kg級
名古屋市総合体育館［レインボーホール］
9月30日～10月3日
レスリング
グレコローマン
男子60kg級
名古屋市総合体育館［レインボーホール］
9月30日～10月1日
武術太極拳
套路
男子長拳
愛知県武道館
9月20日～23日
武術太極拳
散打
男子56kg級
愛知県武道館
9月20日～24日
第20回アジア競技大会｜テレビ放送・ネット配信U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、地上波『TBS系列』で中継される。インターネットでは『TVer』と『U-NEXT』でライブ配信される。
TBS系列では大会期間中、注目競技や日本代表の試合を中心に放送。地上波で視聴できる競技に加え、TVerではスペシャルライブや見逃し配信も実施される予定となっている。
U-NEXTでは、最大7チャンネルを活用して20競技以上をライブ配信予定。9月10日(木)19:00から一部競技の先行配信もスタートする。PPVチケットの購入は不要で、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間の無料トライアル期間中も対象となる。
第20回アジア競技大会のおすすめ視聴方法
『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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