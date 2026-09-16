第20回アジア競技大会・愛知の競技種目一覧





2026年9月に愛知・名古屋を中心に開催される第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)が開幕する。アジアの国・地域から終結したアスリートが数々の熱戦を繰り広げることが期待されている。

本記事では、第20回アジア競技大会の競技・種目を紹介する。

第20回アジア競技大会｜競技・種目一覧

第20回目のアジア競技大会となる今大会は、広島で開催された1994年以来32年ぶりに日本で開催。愛知・名古屋を中心にアジア45の国と地域からアスリートが集結し、43競技、71種別、469種目が10月4日の閉会式まで実施される。

■第20回アジア競技大会実施競技・種目一覧

競技 種目 種別 会場 日程 水泳 競泳 男子50m自由形

男子100m自由形

男子200m自由形

男子400m自由形

男子800m自由形

男子1500m自由形

男子50m背泳ぎ

男子100m背泳ぎ

男子200m背泳ぎ

男子50m平泳ぎ

男子100m平泳ぎ

男子200m平泳ぎ

男子50mバタフライ

男子100mバタフライ

男子200mバタフライ

男子200m個人メドレー

男子400m個人メドレー

男子4×100mフリーリレー

男子4×200mフリーリレー

男子4×100mメドレーリレー

女子50m自由形

女子100m自由形

女子200m自由形

女子400m自由形

女子800m自由形

女子1500m自由形

女子50m背泳ぎ

女子100m背泳ぎ

女子200m背泳ぎ

女子50m平泳ぎ

女子100m平泳ぎ

女子200m平泳ぎ

女子50mバタフライ

女子100mバタフライ

女子200mバタフライ

女子200m個人メドレー

女子400m個人メドレー

女子4×100mフリーリレー

女子4×200mフリーリレー

女子4×100mメドレーリレー

混合4×100mメドレーリレー 東京アクアティクスセンター 9月20日～25日 水泳 飛込 男子高飛込

男子シンクロナイズド飛板飛込

男子1m飛板飛込

男子3m飛板飛込

男子シンクロナイズド高飛込

女子高飛込女子シンクロナイズド飛板飛込

女子1m飛板飛込

女子3m飛板飛込

女子シンクロナイズド高飛込 東京アクアティクスセンター 9月26日～30日 水泳 アーティスティックスイミング デュエット

チーム 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場［ToBiO］ 9月27日～28日 水泳 水球 男子

女子 名古屋市総合体育館［レインボープール］ 9月20日～10月3日 アーチェリー リカーブ リカーブ男子個人

リカーブ女子個人

リカーブ男子団体

リカーブ女子団体

リカーブミックス団体 岡崎中央総合公園多目的広場 9月26日～10月3日 アーチェリー コンパウンド コンパウンド男子個人

コンパウンド女子個人

コンパウンド男子団体

コンパウンド女子団体

コンパウンドミックス団体 岡崎中央総合公園多目的広場 9月26日～10月3日 陸上競技 トラック／フィールド 男子100m

男子200m

男子400m

男子800m

男子1500m

男子5000m

男子10,000m

男子110mハードル

男子400mハードル

男子3000m障害

男子4×100mリレー

男子4×400mリレー

男子走高跳

男子棒高跳

男子走幅跳

男子三段跳

男子砲丸投

男子円盤投

男子ハンマー投

男子やり投

男子十種競技

女子100m

女子200m

女子400m

女子800m

女子1500m

女子5000m

女子10,000m

女子100mハードル

女子400mハードル

女子3000m障害

女子4×100mリレー

女子4×400mリレー

女子走高跳

女子棒高跳

女子走幅跳

女子三段跳

女子砲丸投

女子円盤投

女子ハンマー投

女子やり投

女子七種競技

混合4×100mリレー

混合4×400mリレー 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 9月24日～29日 陸上競技 マラソン 男子マラソン

女子マラソン 名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース） 9月26日～27日 陸上競技 競歩 男子ハーフマラソン競歩

女子ハーフマラソン競歩

男子マラソン競歩

女子マラソン競歩 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース 9月23日、27日 バドミントン バドミントン 男子シングルス

女子シングルス

男子ダブルス

女子ダブルス

男子団体女子

団体混合ダブルス 一宮市総合体育館 9月20日～29日 野球／ソフトボール 野球 男子 岡崎中央総合公園野球場豊橋市民球場 9月21日～27日 野球／ソフトボール ソフトボール 女子 安城市総合運動公園ソフトボール場 9月26日～10月3日 バスケットボール バスケットボール 男子

女子 愛知国際アリーナ 9月10日～26日 バスケットボール 3x3バスケットボール 男子

女子 金城ふ頭駅前特設コート 9月21日～25日 ボクシング ボクシング 男子55kg級

男子60kg級

男子70kg級

男子80kg級

男子90kg級

男子90kg超級

女子51kg級

女子54kg級

女子60kg級

女子65kg級

女子75kg級 西尾市総合体育館 9月21日～10月2日 ブレイキン ブレイキン ブレイキンB-Boys

ブレイキンB-Girls 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ 10月2日～3日 カヌー／カヤック スプリント 男子カナディアンシングル500m

男子カナディアンペア500m

男子カヤックシングル500m

男子カヤックペア500m

男子カヤックフォア500m

女子カナディアンシングル200m

女子カナディアンペア500m

女子カヤックシングル500m

女子カヤックペア500m

女子カヤックフォア500m

混合カヤックペア500m

混合カナディアンペア500m 三好池カヌー競技場 9月23日～26日 カヌー／カヤック スラローム 男子カナディアンシングル

女子カナディアンシングル

男子カヤックシングル

女子カヤックシングル

男子カヤッククロス

女子カヤッククロス 矢作川カヌースラロームコース 9月29日～10月2日 コンバットスポーツ 柔術 男子62kg級

男子69kg級

男子77kg級

男子85kg級

男子94kg級

女子48kg級

女子52kg級

女子63kg級 愛知県武道館 10月1日～3日 コンバットスポーツ クラッシュ 男子66kg級

男子81kg級

男子90kg超級

女子57kg級

女子78kg級

女子87kg超級 愛知県武道館 9月27日～29日 コンバットスポーツ 総合格闘技 男子モダン60kg

男子モダン71kg

男子トラディショナル65kg

男子トラディショナル77kg

女子モダン54kg

女子トラディショナル60kg 名古屋市稲永スポーツセンター 9月20日～22日 クリケット T20 男子

女子 愛知県口論義運動公園 9月17日～10月3日 自転車競技 トラック 男子スプリント

女子スプリント

男子チームパシュート

女子チームパシュート

男子チームスプリント

女子チームスプリント

男子ケイリン

女子ケイリン

男子オムニアム

女子オムニアム

男子マディソン

女子マディソン 伊豆ベロドローム 9月29日～10月2日 自転車競技 ロード 男子個人タイムトライアル

女子個人タイムトライアル

男子ロードレース

女子ロードレース 新城市内特設コース 9月20日、22日、23日 自転車競技 マウンテンバイク 男子クロスカントリー

女子クロスカントリー 小幡緑地 9月24日～25日 自転車競技 BMXレーシング 男子

女子 名古屋競輪場 BMXレースコース 9月28日 自転車競技 BMXフリースタイル 男子パーク

女子パーク 名古屋競輪場 9月26日～27日 馬術 馬場馬術 馬場馬術団体

馬場馬術個人 馬事公苑 9月21日～23日 馬術 総合馬術 総合馬術団体

総合馬術個人 馬事公苑 9月21日～27日 馬術 障害馬術 障害馬術団体（高さ1.45m以下）

障害馬術個人A（高さ1.45～1.50m）

障害馬術個人B（高さ1.55m以下） 馬事公苑 9月24日～10月4日 Eスポーツ Eスポーツ 対戦格闘団体戦【SF6、鉄拳8、KOF15】

ポケモンユナイト

オナー・オブ・キングス

リーグ・オブ・レジェンド

PUBG MOBILE -Asian Games Version-

Mobile Legends: Bang Bang

Identity V 第五人格 -Asian Games Version-

NARAKA: BLADEPOINT

グランツーリスモ7

eFootball™

ぷよぷよeスポーツ 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ 9月23日～10月2日 フェンシング フルーレ 男子フルーレ個人

女子フルーレ個人

男子フルーレ団体

女子フルーレ団体 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ 9月22日～27日 フェンシング エペ 男子エペ個人

女子エペ個人

男子エペ団体

女子エペ団体 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ 9月22日～27日 フェンシング サーブル 男子サーブル個人

女子サーブル個人

男子サーブル団体

女子サーブル団体 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ 9月22日～27日 サッカー サッカー 男子

女子 豊田スタジアム名古屋市港サッカー場ウェーブスタジアム刈谷名古屋市瑞穂公園ラグビー場岐阜メモリアルセンター長良川競技場小笠山総合運動公園エコパスタジアム長居陸上競技場 9月14日～10月3日 ゴルフ ゴルフ 男子個人

女子個人

男子団体

女子団体 春日井カントリークラブ 東コース 9月30日～10月3日 体操 体操競技 男子団体

男子個人総合

男子種目別ゆか

男子種目別あん馬

男子種目別つり輪

男子種目別跳馬

男子種目別平行棒

男子種目別鉄棒

女子団体

女子個人総合

女子種目別跳馬

女子種目別段違い平行棒

女子種目別平均台

女子種目別ゆか 名古屋市総合体育館［レインボーホール］ 9月21日～25日 体操 新体操 個人総合

団体総合 名古屋市総合体育館［レインボーホール］ 10月2日～3日 体操 トランポリン 男子

女子 名古屋市総合体育館［レインボーホール］ 9月27日 ハンドボール ハンドボール 男子

女子 春日井市総合体育館名古屋市総合体育館 9月19日～29日 ホッケー ホッケー 男子

女子 岐阜県グリーンスタジアム 9月18日～10月3日 柔道 柔道 男子60kg級

男子66kg級

男子73kg級

男子81kg級

男子90kg級

男子100kg級

男子100kg超級

女子48kg級

女子52kg級

女子57kg級

女子63kg級

女子70kg級

女子78kg級

女子78kg超級

男女混合団体 愛知国際アリーナ 9月30日～10月3日 カバディ カバディ 男子団体

女子団体 東海市民体育館 9月20日～26日 空手 形 男子個人形

女子個人形

男子団体形

女子団体形 愛知県武道館 9月20日～23日 空手 組手 男子55kg級

男子60kg級

男子67kg級

男子75kg級

男子84kg級

男子84kg超級

女子50kg級

女子55kg級

女子61kg級

女子68kg級

女子68kg超級 愛知県武道館 9月20日～23日 近代五種 近代五種 男子個人

女子個人

男子団体

女子団体 安城市総合運動公園 9月16日～20日 パデル パデル 男子ダブルス

女子ダブルス 名古屋市東スポーツセンター 9月28日～10月3日 ローイング ローイング 男子シングルスカル

女子シングルスカル

男子ダブルスカル

女子ダブルスカル

男子軽量級ダブルスカル

女子軽量級ダブルスカル

男子クオドルプルスカル

女子クオドルプルスカル

男子ペア

女子ペア

男子軽量級シングルスカル

女子軽量級シングルスカル

男子フォア

女子フォア 長良川国際レガッタコース 9月20日～24日 ラグビー ラグビー7s 男子

女子 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 10月1日～3日 セーリング セーリング 成年男子一人乗りディンギー

成年女子一人乗りディンギー

成年男子ウインドサーフィン

成年女子ウインドサーフィン

成年男子二人乗りスキフ

成年女子二人乗りスキフ

少年男子二人乗りスキフ

少年女子二人乗りスキフ

少年男子一人乗りディンギー

少年少女一人乗りディンギー

少年男子ウインドサーフィン

少年女子ウインドサーフィン

成年男女混合二人乗りディンギー

少年男女混合二人乗りディンギー 海陽ヨットハーバー 9月26日～10月3日 セパタクロー セパタクロー 男子レグ

女子ダブル

男子チームレグ

女子チームレグ

男子クアドラント

女子クアドラント 名古屋市瑞穂公園体育館 9月20日～10月3日 射撃 ライフル 男子10mエアライフル個人

女子10mエアライフル個人

男子50mライフル3姿勢個人

女子50mライフル3姿勢個人

男子10mエアライフル団体

女子10mエアライフル団体

男子50mライフル3姿勢団体

女子50mライフル3姿勢団体

混合10mエアライフル団体 愛知県総合射撃場 9月20日～26日 射撃 ピストル 男子10mエアピストル個人

女子10mエアピストル個人

男子25mラピッドファイアピストル個人

女子25mピストル個人

男子10mエアピストル団体

女子10mエアピストル団体

男子25mラピッドファイアピストル団体

女子25mピストル団体

混合10mエアピストル団体 愛知県総合射撃場 9月23日～10月1日 射撃 クレー 男子スキート個人

女子スキート個人

男子トラップ個人

女子トラップ個人

男子スキート団体

女子スキート団体

男子トラップ団体

女子トラップ団体

混合スキート団体

混合トラップ団体 愛知県総合射撃場 9月21日～30日 スケートボード スケートボード 男子パーク

女子パーク

男子ストリート

女子ストリート 愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］ 9月24日～27日 スポーツクライミング スポーツクライミング 男子スピード4

女子スピード4

男子ボルダー

女子ボルダー

男子リード

女子リード 名古屋市国際展示場［ポートメッセなごや］第一展示館 9月29日～10月3日 スカッシュ スカッシュ 男子シングルス

女子シングルス

男子団体

女子団体

混合ダブルス 名古屋金城ふ頭アリーナ 9月23日～10月2日 サーフィン サーフィン 男子ショートボード

女子ショートボード 田原市赤羽根町大石海岸［太平洋ロングビーチ］ 9月25日～28日 卓球 卓球 男子シングルス

女子シングルス

男子ダブルス

女子ダブルス

男子団体

女子団体

混合ダブルス スカイホール豊田 9月20日～28日 テコンドー キョルギ 男子58kg級

男子68kg級

男子80kg級

男子80kg超級

女子49kg級

女子57kg級

女子67kg級

女子67kg超級 豊橋市総合体育館 10月2日～3日 テコンドー プムセ 男子個人

女子個人 豊橋市総合体育館 10月1日 テコンドー ヴァーチャルテコンドー 男女混合個人 豊橋市総合体育館 10月2日 テニス テニス 男子シングルス

女子シングルス

男子ダブルス

女子ダブルス

混合ダブルス 名古屋市東山公園テニスセンター 9月27日～10月3日 テニス ソフトテニス 男子シングルス

女子シングルス

男子団体

女子団体

混合ダブルス 名古屋市東山公園テニスセンター 9月18日～23日 テックボール テックボール 男子シングルス

女子シングルス

男子ダブルス

女子ダブルス

混合団体ダブルス 名古屋市東スポーツセンター 9月27日～10月3日 トライアスロン トライアスロン 男子個人

女子個人

混合リレー 蒲郡市内特設コース 9月20日～21日 バレーボール バレーボール 男子

女子 岡崎中央総合公園総合体育館小牧市スポーツ公園総合体育館 9月16日～10月3日 バレーボール ビーチバレーボール 男子

女子 碧南緑地ビーチコート 9月20日～10月3日 ウエイトリフティング ウエイトリフティング 男子60kg級

男子65kg級

男子70kg級

男子75kg級

男子85kg級

男子95kg級

男子110kg級

男子110kg超級

女子49kg級

女子53kg級

女子57kg級

女子61kg級

女子69kg級

女子77kg級

女子86kg級

女子86kg超級 名古屋市中小企業振興会館 9月23日～29日 レスリング フリースタイル 男子57kg級

男子65kg級

男子74kg級

男子86kg級

男子97kg級

男子125kg級

女子50kg級

女子53kg級

女子57kg級

女子62kg級

女子68kg級

女子76kg級 名古屋市総合体育館［レインボーホール］ 9月30日～10月3日 レスリング グレコローマン 男子60kg級

男子67kg級

男子77kg級

男子87kg級

男子97kg級

男子130kg級 名古屋市総合体育館［レインボーホール］ 9月30日～10月1日 武術太極拳 套路 男子長拳

女子長拳

男子南拳・南棍

女子南拳・南刀

男子太極拳・太極剣

女子太極拳・太極剣

男子刀術・棍術

女子剣術・槍術 愛知県武道館 9月20日～23日 武術太極拳 散打 男子56kg級

男子60kg級

男子65kg級

男子70kg級

男子75kg級

女子52kg級

女子60kg級 愛知県武道館 9月20日～24日

第20回アジア競技大会｜テレビ放送・ネット配信

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、地上波『TBS系列』で中継される。インターネットでは『TVer』と『U-NEXT』でライブ配信される。

TBS系列では大会期間中、注目競技や日本代表の試合を中心に放送。地上波で視聴できる競技に加え、TVerではスペシャルライブや見逃し配信も実施される予定となっている。

U-NEXTでは、最大7チャンネルを活用して20競技以上をライブ配信予定。9月10日(木)19:00から一部競技の先行配信もスタートする。PPVチケットの購入は不要で、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間の無料トライアル期間中も対象となる。

第20回アジア競技大会のおすすめ視聴方法

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。