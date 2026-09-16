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Yuta Tokuma

第20回アジア競技大会・愛知の競技種目一覧

【アジア競技大会】愛知・名古屋で開催される第20回アジア競技大会の実施競技・種目を紹介する。


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2026年9月に愛知・名古屋を中心に開催される第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)が開幕する。アジアの国・地域から終結したアスリートが数々の熱戦を繰り広げることが期待されている。

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本記事では、第20回アジア競技大会の競技・種目を紹介する。

第20回アジア競技大会｜競技・種目一覧

第20回目のアジア競技大会となる今大会は、広島で開催された1994年以来32年ぶりに日本で開催。愛知・名古屋を中心にアジア45の国と地域からアスリートが集結し、43競技、71種別、469種目が10月4日の閉会式まで実施される。

■第20回アジア競技大会実施競技・種目一覧

競技

種目

種別

会場

日程

水泳

競泳

男子50m自由形
男子100m自由形
男子200m自由形
男子400m自由形
男子800m自由形
男子1500m自由形
男子50m背泳ぎ
男子100m背泳ぎ
男子200m背泳ぎ
男子50m平泳ぎ
男子100m平泳ぎ
男子200m平泳ぎ
男子50mバタフライ
男子100mバタフライ
男子200mバタフライ
男子200m個人メドレー
男子400m個人メドレー
男子4×100mフリーリレー
男子4×200mフリーリレー
男子4×100mメドレーリレー
女子50m自由形
女子100m自由形
女子200m自由形
女子400m自由形
女子800m自由形
女子1500m自由形
女子50m背泳ぎ
女子100m背泳ぎ
女子200m背泳ぎ
女子50m平泳ぎ
女子100m平泳ぎ
女子200m平泳ぎ
女子50mバタフライ
女子100mバタフライ
女子200mバタフライ
女子200m個人メドレー
女子400m個人メドレー
女子4×100mフリーリレー
女子4×200mフリーリレー
女子4×100mメドレーリレー
混合4×100mメドレーリレー

東京アクアティクスセンター

9月20日～25日

水泳

飛込

男子高飛込
男子シンクロナイズド飛板飛込
男子1m飛板飛込
男子3m飛板飛込
男子シンクロナイズド高飛込
女子高飛込女子シンクロナイズド飛板飛込
女子1m飛板飛込
女子3m飛板飛込
女子シンクロナイズド高飛込

東京アクアティクスセンター

9月26日～30日

水泳

アーティスティックスイミング

デュエット
チーム

古橋廣之進記念浜松市総合水泳場［ToBiO］

9月27日～28日

水泳

水球

男子
女子

名古屋市総合体育館［レインボープール］

9月20日～10月3日

アーチェリー

リカーブ

リカーブ男子個人
リカーブ女子個人
リカーブ男子団体
リカーブ女子団体
リカーブミックス団体

岡崎中央総合公園多目的広場

9月26日～10月3日

アーチェリー

コンパウンド

コンパウンド男子個人
コンパウンド女子個人
コンパウンド男子団体
コンパウンド女子団体
コンパウンドミックス団体

岡崎中央総合公園多目的広場

9月26日～10月3日

陸上競技

トラック／フィールド

男子100m
男子200m
男子400m
男子800m
男子1500m
男子5000m
男子10,000m
男子110mハードル
男子400mハードル
男子3000m障害
男子4×100mリレー
男子4×400mリレー
男子走高跳
男子棒高跳
男子走幅跳
男子三段跳
男子砲丸投
男子円盤投
男子ハンマー投
男子やり投
男子十種競技
女子100m
女子200m
女子400m
女子800m
女子1500m
女子5000m
女子10,000m
女子100mハードル
女子400mハードル
女子3000m障害
女子4×100mリレー
女子4×400mリレー
女子走高跳
女子棒高跳
女子走幅跳
女子三段跳
女子砲丸投
女子円盤投
女子ハンマー投
女子やり投
女子七種競技
混合4×100mリレー
混合4×400mリレー

名古屋市瑞穂公園陸上競技場

9月24日～29日

陸上競技

マラソン

男子マラソン
女子マラソン

名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース）

9月26日～27日

陸上競技

競歩

男子ハーフマラソン競歩
女子ハーフマラソン競歩
男子マラソン競歩
女子マラソン競歩

愛知県庁・名古屋市役所周辺コース

9月23日、27日

バドミントン

バドミントン

男子シングルス
女子シングルス
男子ダブルス
女子ダブルス
男子団体女子
団体混合ダブルス

一宮市総合体育館

9月20日～29日

野球／ソフトボール

野球

男子

岡崎中央総合公園野球場豊橋市民球場

9月21日～27日

野球／ソフトボール

ソフトボール

女子

安城市総合運動公園ソフトボール場

9月26日～10月3日

バスケットボール

バスケットボール

男子
女子

愛知国際アリーナ

9月10日～26日

バスケットボール

3x3バスケットボール

男子
女子

金城ふ頭駅前特設コート

9月21日～25日

ボクシング

ボクシング

男子55kg級
男子60kg級
男子70kg級
男子80kg級
男子90kg級
男子90kg超級
女子51kg級
女子54kg級
女子60kg級
女子65kg級
女子75kg級

西尾市総合体育館

9月21日～10月2日

ブレイキン

ブレイキン

ブレイキンB-Boys
ブレイキンB-Girls

愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］

10月2日～3日

カヌー／カヤック

スプリント

男子カナディアンシングル500m
男子カナディアンペア500m
男子カヤックシングル500m
男子カヤックペア500m
男子カヤックフォア500m
女子カナディアンシングル200m
女子カナディアンペア500m
女子カヤックシングル500m
女子カヤックペア500m
女子カヤックフォア500m
混合カヤックペア500m
混合カナディアンペア500m

三好池カヌー競技場

9月23日～26日

カヌー／カヤック

スラローム

男子カナディアンシングル
女子カナディアンシングル
男子カヤックシングル
女子カヤックシングル
男子カヤッククロス
女子カヤッククロス

矢作川カヌースラロームコース

9月29日～10月2日

コンバットスポーツ

柔術

男子62kg級
男子69kg級
男子77kg級
男子85kg級
男子94kg級
女子48kg級
女子52kg級
女子63kg級

愛知県武道館

10月1日～3日

コンバットスポーツ

クラッシュ

男子66kg級
男子81kg級
男子90kg超級
女子57kg級
女子78kg級
女子87kg超級

愛知県武道館

9月27日～29日

コンバットスポーツ

総合格闘技

男子モダン60kg
男子モダン71kg
男子トラディショナル65kg
男子トラディショナル77kg
女子モダン54kg
女子トラディショナル60kg

名古屋市稲永スポーツセンター

9月20日～22日

クリケット

T20

男子
女子

愛知県口論義運動公園

9月17日～10月3日

自転車競技

トラック

男子スプリント
女子スプリント
男子チームパシュート
女子チームパシュート
男子チームスプリント
女子チームスプリント
男子ケイリン
女子ケイリン
男子オムニアム
女子オムニアム
男子マディソン
女子マディソン

伊豆ベロドローム

9月29日～10月2日

自転車競技

ロード

男子個人タイムトライアル
女子個人タイムトライアル
男子ロードレース
女子ロードレース

新城市内特設コース

9月20日、22日、23日

自転車競技

マウンテンバイク

男子クロスカントリー
女子クロスカントリー

小幡緑地

9月24日～25日

自転車競技

BMXレーシング

男子
女子

名古屋競輪場 BMXレースコース

9月28日

自転車競技

BMXフリースタイル

男子パーク
女子パーク

名古屋競輪場

9月26日～27日

馬術

馬場馬術

馬場馬術団体
馬場馬術個人

馬事公苑

9月21日～23日

馬術

総合馬術

総合馬術団体
総合馬術個人

馬事公苑

9月21日～27日

馬術

障害馬術

障害馬術団体（高さ1.45m以下）
障害馬術個人A（高さ1.45～1.50m）
障害馬術個人B（高さ1.55m以下）

馬事公苑

9月24日～10月4日

Eスポーツ

Eスポーツ

対戦格闘団体戦【SF6、鉄拳8、KOF15】
ポケモンユナイト
オナー・オブ・キングス
リーグ・オブ・レジェンド
PUBG MOBILE -Asian Games Version-
Mobile Legends: Bang Bang
Identity V 第五人格 -Asian Games Version-
NARAKA: BLADEPOINT
グランツーリスモ7
eFootball™
ぷよぷよeスポーツ

愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］

9月23日～10月2日

フェンシング

フルーレ

男子フルーレ個人
女子フルーレ個人
男子フルーレ団体
女子フルーレ団体

愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］

9月22日～27日

フェンシング

エペ

男子エペ個人
女子エペ個人
男子エペ団体
女子エペ団体

愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］

9月22日～27日

フェンシング

サーブル

男子サーブル個人
女子サーブル個人
男子サーブル団体
女子サーブル団体

愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］

9月22日～27日

サッカー

サッカー

男子
女子

豊田スタジアム名古屋市港サッカー場ウェーブスタジアム刈谷名古屋市瑞穂公園ラグビー場岐阜メモリアルセンター長良川競技場小笠山総合運動公園エコパスタジアム長居陸上競技場

9月14日～10月3日

ゴルフ

ゴルフ

男子個人
女子個人
男子団体
女子団体

春日井カントリークラブ 東コース

9月30日～10月3日

体操

体操競技

男子団体
男子個人総合
男子種目別ゆか
男子種目別あん馬
男子種目別つり輪
男子種目別跳馬
男子種目別平行棒
男子種目別鉄棒
女子団体
女子個人総合
女子種目別跳馬
女子種目別段違い平行棒
女子種目別平均台
女子種目別ゆか

名古屋市総合体育館［レインボーホール］

9月21日～25日

体操

新体操

個人総合
団体総合

名古屋市総合体育館［レインボーホール］

10月2日～3日

体操

トランポリン

男子
女子

名古屋市総合体育館［レインボーホール］

9月27日

ハンドボール

ハンドボール

男子
女子

春日井市総合体育館名古屋市総合体育館

9月19日～29日

ホッケー

ホッケー

男子
女子

岐阜県グリーンスタジアム

9月18日～10月3日

柔道

柔道

男子60kg級
男子66kg級
男子73kg級
男子81kg級
男子90kg級
男子100kg級
男子100kg超級
女子48kg級
女子52kg級
女子57kg級
女子63kg級
女子70kg級
女子78kg級
女子78kg超級
男女混合団体

愛知国際アリーナ

9月30日～10月3日

カバディ

カバディ

男子団体
女子団体

東海市民体育館

9月20日～26日

空手

男子個人形
女子個人形
男子団体形
女子団体形

愛知県武道館

9月20日～23日

空手

組手

男子55kg級
男子60kg級
男子67kg級
男子75kg級
男子84kg級
男子84kg超級
女子50kg級
女子55kg級
女子61kg級
女子68kg級
女子68kg超級

愛知県武道館

9月20日～23日

近代五種

近代五種

男子個人
女子個人
男子団体
女子団体

安城市総合運動公園

9月16日～20日

パデル

パデル

男子ダブルス
女子ダブルス

名古屋市東スポーツセンター

9月28日～10月3日

ローイング

ローイング

男子シングルスカル
女子シングルスカル
男子ダブルスカル
女子ダブルスカル
男子軽量級ダブルスカル
女子軽量級ダブルスカル
男子クオドルプルスカル
女子クオドルプルスカル
男子ペア
女子ペア
男子軽量級シングルスカル
女子軽量級シングルスカル
男子フォア
女子フォア

長良川国際レガッタコース

9月20日～24日

ラグビー

ラグビー7s

男子
女子

名古屋市瑞穂公園ラグビー場

10月1日～3日

セーリング

セーリング

成年男子一人乗りディンギー
成年女子一人乗りディンギー
成年男子ウインドサーフィン
成年女子ウインドサーフィン
成年男子二人乗りスキフ
成年女子二人乗りスキフ
少年男子二人乗りスキフ
少年女子二人乗りスキフ
少年男子一人乗りディンギー
少年少女一人乗りディンギー
少年男子ウインドサーフィン
少年女子ウインドサーフィン
成年男女混合二人乗りディンギー
少年男女混合二人乗りディンギー

海陽ヨットハーバー

9月26日～10月3日

セパタクロー

セパタクロー

男子レグ
女子ダブル
男子チームレグ
女子チームレグ
男子クアドラント
女子クアドラント

名古屋市瑞穂公園体育館

9月20日～10月3日

射撃

ライフル

男子10mエアライフル個人
女子10mエアライフル個人
男子50mライフル3姿勢個人
女子50mライフル3姿勢個人
男子10mエアライフル団体
女子10mエアライフル団体
男子50mライフル3姿勢団体
女子50mライフル3姿勢団体
混合10mエアライフル団体

愛知県総合射撃場

9月20日～26日

射撃

ピストル

男子10mエアピストル個人
女子10mエアピストル個人
男子25mラピッドファイアピストル個人
女子25mピストル個人
男子10mエアピストル団体
女子10mエアピストル団体
男子25mラピッドファイアピストル団体
女子25mピストル団体
混合10mエアピストル団体

愛知県総合射撃場

9月23日～10月1日

射撃

クレー

男子スキート個人
女子スキート個人
男子トラップ個人
女子トラップ個人
男子スキート団体
女子スキート団体
男子トラップ団体
女子トラップ団体
混合スキート団体
混合トラップ団体

愛知県総合射撃場

9月21日～30日

スケートボード

スケートボード

男子パーク
女子パーク
男子ストリート
女子ストリート

愛知県国際展示場［Aichi Sky Expo］

9月24日～27日

スポーツクライミング

スポーツクライミング

男子スピード4
女子スピード4
男子ボルダー
女子ボルダー
男子リード
女子リード

名古屋市国際展示場［ポートメッセなごや］第一展示館

9月29日～10月3日

スカッシュ

スカッシュ

男子シングルス
女子シングルス
男子団体
女子団体
混合ダブルス

名古屋金城ふ頭アリーナ

9月23日～10月2日

サーフィン

サーフィン

男子ショートボード
女子ショートボード

田原市赤羽根町大石海岸［太平洋ロングビーチ］

9月25日～28日

卓球

卓球

男子シングルス
女子シングルス
男子ダブルス
女子ダブルス
男子団体
女子団体
混合ダブルス

スカイホール豊田

9月20日～28日

テコンドー

キョルギ

男子58kg級
男子68kg級
男子80kg級
男子80kg超級
女子49kg級
女子57kg級
女子67kg級
女子67kg超級

豊橋市総合体育館

10月2日～3日

テコンドー

プムセ

男子個人
女子個人

豊橋市総合体育館

10月1日

テコンドー

ヴァーチャルテコンドー

男女混合個人

豊橋市総合体育館

10月2日

テニス

テニス

男子シングルス
女子シングルス
男子ダブルス
女子ダブルス
混合ダブルス

名古屋市東山公園テニスセンター

9月27日～10月3日

テニス

ソフトテニス

男子シングルス
女子シングルス
男子団体
女子団体
混合ダブルス

名古屋市東山公園テニスセンター

9月18日～23日

テックボール

テックボール

男子シングルス
女子シングルス
男子ダブルス
女子ダブルス
混合団体ダブルス

名古屋市東スポーツセンター

9月27日～10月3日

トライアスロン

トライアスロン

男子個人
女子個人
混合リレー

蒲郡市内特設コース

9月20日～21日

バレーボール

バレーボール

男子
女子

岡崎中央総合公園総合体育館小牧市スポーツ公園総合体育館

9月16日～10月3日

バレーボール

ビーチバレーボール

男子
女子

碧南緑地ビーチコート

9月20日～10月3日

ウエイトリフティング

ウエイトリフティング

男子60kg級
男子65kg級
男子70kg級
男子75kg級
男子85kg級
男子95kg級
男子110kg級
男子110kg超級
女子49kg級
女子53kg級
女子57kg級
女子61kg級
女子69kg級
女子77kg級
女子86kg級
女子86kg超級

名古屋市中小企業振興会館

9月23日～29日

レスリング

フリースタイル

男子57kg級
男子65kg級
男子74kg級
男子86kg級
男子97kg級
男子125kg級
女子50kg級
女子53kg級
女子57kg級
女子62kg級
女子68kg級
女子76kg級

名古屋市総合体育館［レインボーホール］

9月30日～10月3日

レスリング

グレコローマン

男子60kg級
男子67kg級
男子77kg級
男子87kg級
男子97kg級
男子130kg級

名古屋市総合体育館［レインボーホール］

9月30日～10月1日

武術太極拳

套路

男子長拳
女子長拳
男子南拳・南棍
女子南拳・南刀
男子太極拳・太極剣
女子太極拳・太極剣
男子刀術・棍術
女子剣術・槍術

愛知県武道館

9月20日～23日

武術太極拳

散打

男子56kg級
男子60kg級
男子65kg級
男子70kg級
男子75kg級
女子52kg級
女子60kg級

愛知県武道館

9月20日～24日

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第20回アジア競技大会｜テレビ放送・ネット配信

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、地上波『TBS系列』で中継される。インターネットでは『TVer』と『U-NEXT』でライブ配信される。

TBS系列では大会期間中、注目競技や日本代表の試合を中心に放送。地上波で視聴できる競技に加え、TVerではスペシャルライブや見逃し配信も実施される予定となっている。

U-NEXTでは、最大7チャンネルを活用して20競技以上をライブ配信予定。9月10日(木)19:00から一部競技の先行配信もスタートする。PPVチケットの購入は不要で、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間の無料トライアル期間中も対象となる。

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第20回アジア競技大会のおすすめ視聴方法

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