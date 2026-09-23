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skateboard Getty Images
【アジア大会】スケートボード競技はU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

【アジア大会】スケートボードの地上波テレビ放送・ネット配信予定・日程

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のスケートボード競技の地上波テレビ放送やネット配信予定、試合日程を紹介する。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

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31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のスケートボード競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

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アジア競技大会スケートボード｜大会日程

アジア競技大会のスケートボード競技は、大会5日目となる9月24日(木)から9月27日(日)にかけて、愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールBで開催される。

種目

大会日程

パーク

9月24日(木)～9月25日(金)

ストリート

9月26日(土)～9月27日(日)

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アジア競技大会スケートボード｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のスケートボード競技のテレビ放送・ネット配信はU-NEXTが9月25日ニ開催される男女パークをライブ配信する予定だ。

現時点では、TBS系列でスケートボード競技を地上波放送する予定はない。

日程

TBS系列/TVer

U-NEXT

9月24日(木)

なし

なし

9月25日(金)

なし

9:05
女子パーク 練習 決勝
男子パーク 練習 決勝

9月26日(土)

なし

なし

9月27日(日)

なし

なし

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アジア大会のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

U-NEXTなら31日間無料トライアルあり

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『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア競技大会スケートボード｜試合日程

■女子パーク

日程

試合開始

ラウンド

9月24日(木)

11:00

予選・ヒート1

9月24日(木)

11:55

予選・ヒート2

9月25日(金)

09:05

決勝

■男子パーク

日程

試合開始

ラウンド

9月24日(木)

15:00

予選・ヒート1

9月24日(木)

15:55

予選・ヒート2

9月25日(金)

11:35

決勝

■女子ストリート

日程

試合開始

ラウンド

9月26日(土)

09:00

予選・ヒート1

9月26日(土)

11:50

予選・ヒート2

9月27日(日)

10:05

決勝

■男子ストリート

日程

試合開始

ラウンド

9月26日(土)

13:05

予選・ヒート1

9月26日(土)

16:10

予選・ヒート2

9月27日(日)

13:05

決勝

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【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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