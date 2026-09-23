【アジア大会】スケートボードの地上波テレビ放送・ネット配信予定・日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のスケートボード競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア競技大会スケートボード｜大会日程

アジア競技大会のスケートボード競技は、大会5日目となる9月24日(木)から9月27日(日)にかけて、愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールBで開催される。

種目 大会日程 パーク 9月24日(木)～9月25日(金) ストリート 9月26日(土)～9月27日(日)

アジア競技大会スケートボード｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のスケートボード競技のテレビ放送・ネット配信はU-NEXTが9月25日ニ開催される男女パークをライブ配信する予定だ。

現時点では、TBS系列でスケートボード競技を地上波放送する予定はない。

日程 TBS系列/TVer U-NEXT 9月24日(木) なし なし 9月25日(金) なし 9:05

女子パーク 練習 決勝

男子パーク 練習 決勝 9月26日(土) なし なし 9月27日(日) なし なし

アジア大会のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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アジア競技大会スケートボード｜試合日程

■女子パーク

日程 試合開始 ラウンド 9月24日(木) 11:00 予選・ヒート1 9月24日(木) 11:55 予選・ヒート2 9月25日(金) 09:05 決勝

■男子パーク

日程 試合開始 ラウンド 9月24日(木) 15:00 予選・ヒート1 9月24日(木) 15:55 予選・ヒート2 9月25日(金) 11:35 決勝

■女子ストリート

日程 試合開始 ラウンド 9月26日(土) 09:00 予選・ヒート1 9月26日(土) 11:50 予選・ヒート2 9月27日(日) 10:05 決勝

■男子ストリート

日程 試合開始 ラウンド 9月26日(土) 13:05 予選・ヒート1 9月26日(土) 16:10 予選・ヒート2 9月27日(日) 13:05 決勝

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



