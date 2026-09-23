【アジア大会】スケートボードの地上波テレビ放送・ネット配信予定・日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のスケートボード競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アジア競技大会スケートボード｜大会日程
アジア競技大会のスケートボード競技は、大会5日目となる9月24日(木)から9月27日(日)にかけて、愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールBで開催される。
種目
大会日程
パーク
9月24日(木)～9月25日(金)
ストリート
9月26日(土)～9月27日(日)
アジア競技大会スケートボード｜テレビ放送・ネット配信予定
アジア競技大会のスケートボード競技のテレビ放送・ネット配信はU-NEXTが9月25日ニ開催される男女パークをライブ配信する予定だ。
現時点では、TBS系列でスケートボード競技を地上波放送する予定はない。
日程
TBS系列/TVer
U-NEXT
9月24日(木)
なし
なし
9月25日(金)
なし
9:05
9月26日(土)
なし
なし
9月27日(日)
なし
なし
アジア大会のおすすめ視聴方法
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は、『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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アジア競技大会スケートボード｜試合日程
■女子パーク
日程
試合開始
ラウンド
9月24日(木)
11:00
予選・ヒート1
9月24日(木)
11:55
予選・ヒート2
9月25日(金)
09:05
決勝
■男子パーク
日程
試合開始
ラウンド
9月24日(木)
15:00
予選・ヒート1
9月24日(木)
15:55
予選・ヒート2
9月25日(金)
11:35
決勝
■女子ストリート
日程
試合開始
ラウンド
9月26日(土)
09:00
予選・ヒート1
9月26日(土)
11:50
予選・ヒート2
9月27日(日)
10:05
決勝
■男子ストリート
日程
試合開始
ラウンド
9月26日(土)
13:05
予選・ヒート1
9月26日(土)
16:10
予選・ヒート2
9月27日(日)
13:05
決勝
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。