サッカーU-24アルゼンチン代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24アルゼンチン代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24アルゼンチン代表｜東京五輪メンバー
GK
ヘレミアス・レデスマ（カディス／スペイン）※オーバーエイジ
ラウタロ・モラレス（ラヌース）
ホアキン・ブラスケス（タジェレス）
DF
エルナン・デ・ラ・フエンテ（ベレス・サルスフィエルド）
マルセロ・エレーラ（サン・ロレンソ）
ネウエン・ペレス（グラナダ／スペイン）
レオネル・モセビチ（アルヘンティノス・ジュニアーズ）
ファクンド・メディーナ（RCランス／フランス）
フランシスコ・オルテガ（ベレス・サルスフィエルド）
クラウディオ・ブラーボ（ポートランド・ティンバーズ／アメリカ）
MF
ファウスト・ベラ（アルヘンティノス・ジュニアーズ）
サンティアゴ・コロンバット（クラブ・レオン／メキシコ）
トマス・ベルモンテ（ラヌース）
マルティン・パジェロ（バンフィエルド）
フェルナンド・バレンスエラ（CAバラカス・セントラル）
アレクシス・マク・アリステル（ブライトン／イングランド）
チアゴ・アルマダ（べレス・サルスフィエルド）
エセキエル・バルコ（アトランタ・ユナイテッド／アメリカ）
FW
アグスティン・ウルシ（バンフィエルド）
ペドロ・デ・ラ・ベガ（ラヌース）
アドルフォ・ガイチ（ベネヴェント／イタリア）
エセキエル・ポンセ（スパルタク・モスクワ／ロシア）
※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月1日時点のもの
サッカーU-24アルゼンチン代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|19:30
|C組第1節
|アルゼンチン vs オーストラリア
|札幌ドーム
|7/25(日)
|16:30
|C組第2節
|エジプト vs アルゼンチン
|札幌ドーム
|7/28(水)
|20:00
|C組第3節
|スペイン vs アルゼンチン
|埼玉スタジアム2002
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