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サッカーU-24アルゼンチン代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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【U24アルゼンチン代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24アルゼンチン代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24アルゼンチン代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24アルゼンチン代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24アルゼンチン代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24アルゼンチン代表｜東京五輪メンバー

GK

ヘレミアス・レデスマ（カディス／スペイン）※オーバーエイジ
ラウタロ・モラレス（ラヌース）
ホアキン・ブラスケス（タジェレス）

DF

エルナン・デ・ラ・フエンテ（ベレス・サルスフィエルド）
マルセロ・エレーラ（サン・ロレンソ）
ネウエン・ペレス（グラナダ／スペイン）
レオネル・モセビチ（アルヘンティノス・ジュニアーズ）
ファクンド・メディーナ（RCランス／フランス）
フランシスコ・オルテガ（ベレス・サルスフィエルド）
クラウディオ・ブラーボ（ポートランド・ティンバーズ／アメリカ）

MF

ファウスト・ベラ（アルヘンティノス・ジュニアーズ）
サンティアゴ・コロンバット（クラブ・レオン／メキシコ）
トマス・ベルモンテ（ラヌース）
マルティン・パジェロ（バンフィエルド）
フェルナンド・バレンスエラ（CAバラカス・セントラル）
アレクシス・マク・アリステル（ブライトン／イングランド）
チアゴ・アルマダ（べレス・サルスフィエルド）
エセキエル・バルコ（アトランタ・ユナイテッド／アメリカ）

FW

アグスティン・ウルシ（バンフィエルド）
ペドロ・デ・ラ・ベガ（ラヌース）
アドルフォ・ガイチ（ベネヴェント／イタリア）
エセキエル・ポンセ（スパルタク・モスクワ／ロシア）

※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月1日時点のもの

サッカーU-24アルゼンチン代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 19:30 C組第1節 アルゼンチン vs オーストラリア 札幌ドーム
7/25(日) 16:30 C組第2節 エジプト vs アルゼンチン 札幌ドーム
7/28(水) 20:00 C組第3節 スペイン vs アルゼンチン 埼玉スタジアム2002

東京五輪サッカー競技｜最新情報

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