Il confronto tra le Aquile e la Vecchia Signora è un appuntamento fisso nel panorama calcistico, e anche in questa circostanza, gli operatori di betting hanno optato per un intervento sulle quote.

Ecco alcune delle quote maggiorate disponibili sul match di Serie A:

Anche in questo match di cartello, Sisal replica un meccanismo promozionale pensato per accogliere i nuovi utenti, associando un boost a un pacchetto di benvenuto. L'adesione a questa iniziativa richiede il rispetto di precise condizioni.

Requisiti e Condizioni Essenziali:

Iscrizione: L'offerta è accessibile esclusivamente ai nuovi clienti che completano la registrazione tramite il link e il codice bonus specificati, anche solo cliccando sull'immagine qui sopra (solo maggiorenni).

Validità: È fondamentale che la giocata venga piazzata prima dell'inizio dell'incontro. Sono categoricamente escluse le scommesse live.

Procedura di Apertura Conto: Dopo la registrazione e la ricezione del Bonus di benvenuto legato al codice PLUS***, all’utente è richiesto l’invio della documentazione per la convalida del conto e il completamento di un deposito iniziale di almeno 20€.

Gestione del Bonus: L'eventuale vincita derivante dalla quota maggiorata è gestita con un sistema misto. La vincita calcolata sulla quota standard è in saldo reale, mentre l'incremento (la differenza tra la vincita sulla quota boostata e quella standard, con un tetto massimo di 50€) è erogato come Bonus.