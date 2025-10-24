Quali sono le quote maggiorate per Lazio - Juventus?
Il confronto tra le Aquile e la Vecchia Signora è un appuntamento fisso nel panorama calcistico, e anche in questa circostanza, gli operatori di betting hanno optato per un intervento sulle quote.
Ecco alcune delle quote maggiorate disponibili sul match di Serie A:
William Hill: Vittoria Lazio (1) e Mattia Zaccagni Segna a 11.00.
Planetwin365: Over 0.5 ed Espulsione Sì a 15.00 invece di 4.42. Questa specifica iniziativa include anche un bonus cashback in caso di giocata perdente.
bet365: Bet Builder: Juventus vincente, Goal (entrambe segnano) e Yildiz marcatore a 12.00 anziché 11.00.
Netwin: Yildiz Quasi Goal a 5.50 invece di 4.50.
Sisal: quota maggiorata su Lazio - Juve e bonus benvenuto
Anche in questo match di cartello, Sisal replica un meccanismo promozionale pensato per accogliere i nuovi utenti, associando un boost a un pacchetto di benvenuto. L'adesione a questa iniziativa richiede il rispetto di precise condizioni.
Requisiti e Condizioni Essenziali:
Iscrizione: L'offerta è accessibile esclusivamente ai nuovi clienti che completano la registrazione tramite il link e il codice bonus specificati, anche solo cliccando sull'immagine qui sopra (solo maggiorenni).
Validità: È fondamentale che la giocata venga piazzata prima dell'inizio dell'incontro. Sono categoricamente escluse le scommesse live.
Procedura di Apertura Conto: Dopo la registrazione e la ricezione del Bonus di benvenuto legato al codice PLUS***, all’utente è richiesto l’invio della documentazione per la convalida del conto e il completamento di un deposito iniziale di almeno 20€.
Gestione del Bonus: L'eventuale vincita derivante dalla quota maggiorata è gestita con un sistema misto. La vincita calcolata sulla quota standard è in saldo reale, mentre l'incremento (la differenza tra la vincita sulla quota boostata e quella standard, con un tetto massimo di 50€) è erogato come Bonus.
Utilizzo del Bonus: Il Bonus ottenuto non è prelevabile e dovrà essere scommesso, per intero o parzialmente, entro 7 giorni dall'accredito. Il rigioco è previsto solo su scommesse multiple che rispettino una quota minima totale di 6.00 e un minimo di quattro selezioni (legature).
Quota maggiorata Planetwin365 e bonus in caso di scommessa perdente
Planetwin365 propone una "SUPERCOMBO BOOSTED" che combina l'incremento di quota con il cashback sulla scommessa perdente.
Dettagli dell'Iniziativa:
Per partecipare è richiesto il piazzamento di almeno 10€ su questa specifica selezione.
Scenario Vincente: Se la Supercombo si verifica (quindi ci sono almeno un gol e un'espulsione), il cliente riceve la vincita sulla quota boostata e un Bonus fino a 100€.
Scenario Perdente: L'elemento che caratterizza l’offerta sta nel bonus cashback. Se la scommessa risulta perdente, l'utente riceverà comunque un bonus fino a 50€ nel caso in cui almeno uno dei due eventi (Over 0.5 o Espulsione Sì) si sia verificato durante il match.
Altre quote maggiorate di oggi sulla Serie A
La varietà di boost si estende a tutto il turno di campionato. Ecco alcune quote maggiorate di oggi sui match di Serie A:
Fiorentina - Bologna (Netwin): Gudmundsson marcatore XXL a 4.25 (anziché 3.63).
Napoli - Inter (bet365): La combo "Vittoria Napoli + Goal" è a 5.92 (anziché 5.32).
Fiorentina - Bologna (Sisal): "Over 0.5" a 6.00 (anziché 1.05).
Napoli - Inter (William Hill): Lautaro Martinez primo marcatore a 7.50.
Cremonese - Atalanta (Netwin): De Ketelaere "Quasi Goal" a 3.50 (anziché 3.00).
Come funzionano le quote maggiorate?
Le "quote maggiorate" (o "boosted odds") offrono la possibilità di scommettere su eventi specifici, spesso riguardanti i match o i giocatori principali, con una maggiorazione di quota. È importante notare che l'eventuale potenziale vincita è spesso erogata sotto forma di Bonus anziché come saldo prelevabile.
|Pro ✅
|Contro ❌
|Potenziale vincita più alta
|L'incremento è di solito erogato come Bonus e non come saldo prelevabile.
|Permettono di scommettere sui top match o top player.
Requisiti di Rigioco: Il Bonus è soggetto a condizioni stringenti (quota minima, eventi, scadenza).