Pronostici Villarreal - PSG: i gol scorreranno a El Madrigal

Il PSG ha un record perfetto nella fase campionato di questa Champions League. Il Villarreal ha appena tre punti, e le sue partite hanno fatto registrare una media di 5,33 gol.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Villarreal - PSG 1-3

Pronostico marcatore: Villarreal - Mikautadze; PSG - Doué, Torres, Hakimi

Villarreal e Paris Saint-Germain (PSG) si affrontano in una gara competitiva per la prima volta nella storia martedì sera. È la 4ª giornata della fase campionato di Champions League 2026/27.

Il Villarreal è 19° nella fase campionato, con tre punti in tre partite. Gli andaluci erano avanti 2-0 ad Anfield contro il Liverpool prima di subire una rimonta e perdere 4-3 contro gli uomini di Andoni Iraola due settimane fa. Hanno anche perso 3-2 contro il Borussia Dortmund.

L'unica vittoria in Champions League l'hanno ottenuta tra le mura amiche, un 3-1 contro il Napoli. Tuttavia, il loro rendimento casalingo è stato tutt'altro che spettacolare nel 2026/27: solo quattro punti nelle prime cinque gare interne di Liga.

Il PSG di Luis Enrique, campione in carica della Champions League, ha vinto tutte e tre le partite della fase campionato. Il successo per 4-2 sul campo del Manchester City ha confermato le credenziali dei parigini per difendere il trofeo.

La preparazione a questa sfida non poteva essere migliore, dopo la vittoria per 5-1 in trasferta a Le Havre in Ligue 1 nella serata di venerdì. Tuttavia, i parigini saranno privi di Marquinhos, Ousmane Dembelé, Nuno Mendes e Khvicha Kvaratskhelia per infortunio.

Probabili formazioni Villarreal - PSG

Villarreal : Gulacsi, Mourino, Pau Navarro, Veiga, Cardona, Macia, Comesana, Buchanan, Moleiro, Gerard Moreno, Mikautadze

: Gulacsi, Mourino, Pau Navarro, Veiga, Cardona, Macia, Comesana, Buchanan, Moleiro, Gerard Moreno, Mikautadze Paris Saint-Germain: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Torres, Akliouche

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Due attacchi in piena forma promettono tanti gol

Il PSG ha segnato 14 gol in tre partite di fase campionato. Una media di 4,67 a partita che lo rende, di gran lunga, l'attacco più prolifico della competizione.

Le notti europee del Villarreal sono state anche più movimentate. Le loro tre partite hanno prodotto 16 gol complessivi. Hanno perso 3-2 a Dortmund e 4-3 a Liverpool. Persino la vittoria interna sul Napoli è finita 3-1.

Il PSG, dal canto suo, ha subito gol in ogni partita della fase campionato, con cinque reti incassate da Matvei Safonov.

Sebbene il PSG sarà senza Kvaratskhelia e Dembelé, ci aspettiamo comunque che i parigini giochino con libertà. Sarà comunque una partita aperta. Entrambe le squadre hanno fatto registrare una media di quattro-cinque gol a partita. Il mercato Over 3.5 può quindi concretizzarsi, con una probabilità implicita del 55,56%.

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I parigini prendono i tre punti, ma il Villarreal vende cara la pelle

Il Villarreal ha raccolto solo quattro punti nelle ultime cinque gare interne in campionato. L'Espanyol ha vinto 1-0 a El Madrigal venerdì. Un biglietto da visita poco incoraggiante contro la squadra più in forma della competizione. Va ricordato che il PSG arriva a questa sfida forte di nove vittorie consecutive.

Tuttavia, i padroni di casa hanno continuato a trovare la via del gol in Europa. Il Villarreal ha segnato in tutte e tre le partite di fase campionato disputate finora nel 2026/27.

Il PSG di Luis Enrique offre spunti incoraggianti anche per gli attacchi avversari. I parigini hanno subito gol in ogni uscita europea di questa stagione. Mancheranno inoltre Nuno Mendes (muscolare) e Marquinhos (coscia) dal reparto difensivo titolare.

Sebbene il Villarreal abbia segnato appena sei gol in cinque gare interne di campionato, in Champions League sembra giocare con più libertà. Il mercato 2 + GG può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 41,7%. Questa sembra la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Villarreal - PSG.

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Doué pronto a farsi carico dell'attacco in assenza di Kvaratskhelia

Désiré Doué ha segnato due gol nelle ultime due presenze in Champions League. Ha trovato il gol al 38' minuto contro il Barcellona e ha aperto le marcature anche contro il Manchester City.

Un bottino niente male per un esterno offensivo, soprattutto contro squadre del calibro di Barcellona e Manchester City. FotMob ha valutato quelle prestazioni con un 8,75 a testa. Il volume dei suoi tiri è l'elemento chiave di questa scommessa: Doué si colloca nel 97° percentile per tentativi di tiro tra gli esterni.

In campionato, ha inoltre calciato 24 volte verso la porta in questa stagione di Ligue 1. Con Dembelé e Kvaratskhelia fuori per infortunio, diventa un riferimento offensivo ancora più importante a El Madrigal.

Sebbene il suo xG per 90 minuti sia solo 0,48, la sua forma e il fatto che sarà probabilmente il principale terminale offensivo del PSG ci rendono fiduciosi su questa scommessa. Il mercato di Doué marcatore in qualsiasi momento può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 46,5%.