Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Valencia - Real Madrid. Il Real Madrid è pronto ad aggiungere altra sofferenza alla lotta salvezza del Valencia.

Migliori scommesse per Valencia - Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Valencia - Real Madrid 0-2

Pronostico marcatore: Real Madrid - Kylian Mbappé, Jude Bellingham

I tifosi del Valencia potrebbero essere sempre più preoccupati, visto che la loro squadra entra nell'undicesima giornata di Liga piena nella zona retrocessione. Los Che hanno ancora ogni speranza di evitare la retrocessione entro la fine della stagione, ma una serie di risultati negativi potrebbe metterli in difficoltà. Il fine settimana scorso è stato positivo per i Pipistrelli, che hanno portato a casa da Elche una vittoria per 1-0, salendo a nove punti.

Quella è stata la prima vittoria per il tecnico Javier Aguirre sulla panchina del Valencia. Aguirre ha preso il posto di Oscar Sanchez e, di fatto, di Carlos Corberan a settembre. Il Valencia è ora a soli due punti dalla salvezza, il che logicamente alza la posta in palio in questa sfida. Paradossalmente, i padroni di casa non hanno ancora vinto una sola partita di campionato di fronte al proprio pubblico in questa stagione.

L'unico punto debole del Real Madrid in questa stagione è stato fuori casa, ma i Blancos sperano di superarlo in questo weekend. Il Real Madrid è stato impegnato in Champions League infrasettimanale, che lo ha portato in Grecia. Hanno superato quella prova con relativa facilità, ma un'altra trasferta qui metterà alla prova il loro recupero.

Dopo aver vinto il Clasico di recente, il Real ha ridotto il distacco dal Barcellona a tre punti. Questo porta la squadra di Jose Mourinho al terzo posto in classifica dopo la vittoria dello scorso weekend contro il Racing Santander. Sono a un punto dall'Atletico Madrid, quindi hanno bisogno di una vittoria per tenere pressione sulle due squadre davanti a loro.

Probabili formazioni Valencia - Real Madrid

Valencia : Dimitrievski, Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya, Maffeo, Rodriguez, Mayol, Rioja, Guerra, Danjuma

: Dimitrievski, Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya, Maffeo, Rodriguez, Mayol, Rioja, Guerra, Danjuma Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella, Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé

Migliori siti scommesse per Valencia - Real Madrid

Valencia e Real Madrid si affrontano al Mestalla in una giornata di Liga che promette spettacolo. Per chi vuole seguire la partita anche con una scommessa, abbiamo messo a confronto tre bookmaker autorizzati in Italia e le rispettive offerte di benvenuto. Iscrizione riservata ai soli maggiorenni.

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Il Real Madrid pronto a continuare dopo il Clasico

Sebbene il Valencia abbia ottenuto la prima vittoria per Aguirre la scorsa settimana, affrontare il Real Madrid è una sfida diversa. I Pipistrelli sono ancora a secco di vittorie casalinghe in Liga in questa stagione, avendo perso quattro delle sei partite disputate al Mestalla. Dall'inizio del campionato, Los Che hanno vinto solo due partite su 11 e ne hanno perse sei in quel percorso.

Il Madrid, invece, vive ancora l'entusiasmo della vittoria nel Clasico al Camp Nou, confermato dal thrilling 3-2 ottenuto contro l'AEK Atene mercoledì. I Blancos sono su una striscia di sette vittorie consecutive e non sembrano voler rallentare. Pur avendo perso due delle sei trasferte in Liga, le altre quattro vittorie suggeriscono che possano chiudere i conti anche qui.

Il Real ha fatto doppietta contro il Valencia nella scorsa stagione, parte di un percorso che li ha visti vincere quattro degli ultimi sei scontri diretti. Gli ospiti hanno inoltre visto più di due gol segnati in ciascuna delle ultime quattro trasferte. Di conseguenza, il Real potrebbe vincere questa partita con un handicap.

Scommessa 1: Handicap a tre vie - Real Madrid a -1 a quota 1.77 su Lottomatica

L'attacco del Real Madrid contro le difficoltà casalinghe del Valencia

La squadra di Mourinho è, come prevedibile, tra le migliori attacchi della Liga, avendo segnato 28 gol in 11 partite, con una media di 2,55 gol a partita, mentre ha subito 10 gol in totale con una media di 0,91 gol a partita. Dopo aver mantenuto la porta inviolata lo scorso weekend, i Blancos sperano di ripetersi anche qui.

I padroni di casa, al contrario, hanno semplicemente faticato a trovare la forma in casa. La squadra di Aguirre ha segnato solo tre gol nelle sei partite disputate all'Estadio de Mestalla, con una media di 0,5 gol a partita. I Pipistrelli non sono riusciti a segnare nel 67 % delle loro gare di Liga disputate davanti al proprio pubblico.

I Pipistrelli non sono riusciti a trovare il gol in nessuno dei due precedenti con il Madrid nella scorsa stagione. Entrambe le squadre hanno segnato solamente nel 33 % delle partite casalinghe del Valencia in questa stagione. Di conseguenza, ci aspettiamo che solo una delle due squadre trovi il gol sabato.

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Bellingham può essere l'uomo decisivo

Kylian Mbappé è probabilmente destinato a segnare. Tuttavia, questa aspettativa si riflette già nella sua quota, quindi non c'è molto valore nello scommettere sul francese. Conviene guardare altrove nella formazione del Madrid per un gol in partita.

Sebbene Yan Diomande stia rendendo bene nelle ultime uscite, sfruttando al meglio le proprie occasioni, la scelta ricade su un altro marcatore. Jude Bellingham ha trovato il gol lo scorso weekend contro il Racing Santander, segno che qualcosa si è acceso in lui. L'inglese ha poi segnato il gol del primo pareggio contro l'AEK Atene a metà settimana.

Era reduce da un digiuno di sei partite tra club e nazionale, ma ora che ha segnato in due partite consecutive, dovrebbe essere in forma. Inoltre, Bellingham aveva già segnato al Valencia nella gara di andata della scorsa stagione. Di conseguenza, il mercato del marcatore in qualsiasi momento può concretizzarsi su di lui in questo weekend.