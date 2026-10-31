Pronostici Union Berlin - Köln: i padroni di casa a caccia di rivincita

Il nostro esperto di scommesse condivide i pronostici Union Berlin - Köln. L'ottimo rendimento casalingo dei berlinesi e il recente periodo difficile degli ospiti lasciano presagire un pareggio.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Union Berlin - Köln 1-1

Pronostico marcatore: Union Berlin - Tim Skarke; Köln - Said El Mala

L'Union Berlin deve essere ansiosa di affrontare il Köln, tanto più dopo l'umiliante sconfitta per 5-0 subita infrasettimanalmente. I padroni di casa sono stati eliminati senza troppi complimenti dalla DFB-Pokal proprio per mano degli stessi avversari. Dopo un avvio di stagione balbettante, Die Eisernen sperano di rimettere le cose a posto in questo weekend.

La squadra di Mauro Lustrinelli è 16ª in Bundesliga prima di questo turno, ma una vittoria convincente in questo weekend potrebbe catapultarla fino a metà classifica. Dovranno però stare attenti, soprattutto dopo la sconfitta interna contro lo Schalke neopromosso all'inizio di questa stagione. Con una sola vittoria dalla sosta per le nazionali, non si tratta di un impegno semplice per loro.

Gli ospiti dovrebbero naturalmente arrivare allo Stadion An der Alten Forsterei con morale alto dopo aver battuto comodamente gli stessi avversari a metà settimana. Pur essendo un fatto positivo il passaggio del turno in DFB-Pokal, farebbero bene a non montarsi la testa per quel successo. Il Köln ha vissuto problemi simili ai padroni di casa in campionato.

Le Capre hanno ottenuto solamente una vittoria in più rispetto al Berlino, e il resto dei risultati li colloca al 12° posto in classifica. La loro posizione sembra sicura, ma in realtà il Köln è a sole due lunghezze dalla zona retrocessione, che include proprio i loro avversari di giornata. Una sconfitta qui, unita ad altri risultati, potrebbe lasciarli in una posizione precaria al termine del weekend.

Probabili formazioni Union Berlin - Köln

Union Berlin: Ronnow, Haberer, Van Den Bosch, Uduokhai, Rothe, Schafer, Khedira, Jeong, Aebischer, Burcu, Skarke

Köln: Schwabe, Sebulonsen, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Sosa, Johanneson, Krauss, Maina, Moore, El Mala, Butler

Entrambe le squadre a segno è l'esito più probabile

Nessuna delle due squadre è stata particolarmente efficace in attacco, con i padroni di casa che hanno segnato sei gol nelle loro sette partite. Gli ospiti, invece, ne hanno segnati otto nello stesso periodo. Tuttavia, il Köln ha rifilato cinque reti alla difesa del Berlino nell'ultimo precedente, il che suggerisce che sanno come superare i padroni di casa.

Il Köln ha anche subito gol in ciascuna delle ultime tre trasferte, un dato che pesa sui pronostici Union Berlin - Köln per questo turno. Questo incoraggerà gli uomini di Lustrinelli nella loro ricerca del sesto gol casalingo della stagione. Inoltre, entrambe le squadre hanno segnato nella metà delle partite di Bundesliga degli Iron Ones a Berlino.

Gli ospiti hanno visto entrambe le squadre segnare nel 71% delle loro uscite in campionato. Questo esito coincide con due dei precedenti quattro scontri diretti. Di conseguenza, questa sfida dovrebbe regalare almeno un gol per parte.

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Il Berlino può colpire per primo in casa

Non ci aspettiamo una gara ricca di gol, ma i padroni di casa godono del fattore campo. La nota positiva per la squadra di casa è che sono stati bravi a passare in vantaggio nelle partite casalinghe. Hanno segnato per primi nel 50% delle gare allo Stadion An der Alten Forsterei, subendo il primo gol solamente nel 25% dei casi.

Gli ospiti sono stati decisamente peggiori sotto questo aspetto. Il Köln ha subito il gol dell'1-0 in quattro delle sette uscite in campionato quest'anno (57%). Il loro rendimento lontano da casa è il punto debole.

La squadra di Rene Wagner ha subito il primo gol nel 100% delle trasferte in campionato, e non ha mai segnato per prima sul campo avversario. I padroni di casa hanno inoltre il vantaggio di aver aperto le marcature in tre degli ultimi quattro scontri diretti in campionato. Di conseguenza, è lecito attendersi che colpiscano per primi in casa questo weekend.

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Diversi indizi suggeriscono un pareggio

Entrambe le squadre hanno attraversato momenti difficili in questa stagione. I padroni di casa sono reduci da tre gare senza vittoria in tutte le competizioni. In campionato, sono stati fermati sul pareggio in due uscite consecutive.

Le ultime tre partite di campionato del Köln hanno prodotto tre risultati diversi, segno della loro incostanza in questa stagione. Il loro rendimento in trasferta in Bundesliga è stato scarso, dato che non hanno ancora ottenuto una vittoria quest'anno. Pur essendo stati eccellenti in DFB-Pokal a metà settimana, non hanno reso bene sul campo dell'Union Berlin.

I padroni di casa hanno la meglio per quanto riguarda i precedenti casalinghi. Il Berlino non ha perso un solo confronto competitivo in casa contro il Köln dal 2014, quando si affrontavano in Bundesliga 2. Tuttavia, i padroni di casa non sono stati impeccabili nemmeno loro, il che lascia spazio a un pareggio. Anche il precedente incontro in questo stadio si era concluso 2-2.

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