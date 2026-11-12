Il nostro esperto di scommesse propone i pronostici per questo cruciale incontro della fase a gironi tra Turchia e Belgio. Il Belgio parte leggermente favorito.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Turchia - Belgio 0-1

Pronostico marcatore: Belgio - Kevin De Bruyne

È stato un inizio complicato nella Nations League A per la Turchia. I Mezzaluna hanno perso tutte e quattro le partite del Gruppo 1, ritrovandosi all'ultimo posto in classifica in vista delle ultime due giornate. I padroni di casa hanno ancora una possibilità, seppur remota, di evitare la retrocessione, ma servirebbe più di un miracolo.

In casa turca regna una certa instabilità dopo l'addio del commissario tecnico Vincenzo Montella. Sergen Yalcin è stato chiamato per guidare un progetto a lungo termine, ma la sua priorità immediata sarà aiutare la Turchia a uscire da questa difficile situazione in Nations League. La Turchia avrà comunque il vantaggio di giocare in casa.

Il Belgio è la squadra più solida delle due, ma rischia comunque di non qualificarsi al turno successivo. I Diavoli Rossi arrivano alla quinta giornata al terzo posto nel girone, posizione che comporterebbe gli spareggi per la retrocessione. Con Italia e Francia che si affronteranno nell'altra sfida, il Belgio ha la possibilità di salire al secondo posto.

Una vittoria in Turchia rappresenterebbe il miglior risultato possibile per la squadra di Mark van Bommel giovedì. Gli ospiti hanno bisogno anche che l'Italia perda punti, dato che le due nazionali si affronteranno nell'ultima giornata del girone. Con gli Azzurri al comando con un punto di vantaggio in vista della quinta giornata, il Belgio deve conquistare i tre punti nella trasferta turca.

Probabili formazioni Turchia - Belgio

Turchia : Cakir, Celik, Kabak, Demiral, Topcu, Ozcan, Yuksek, Elmali, Kahveci, Simsir, Akgun

: Cakir, Celik, Kabak, Demiral, Topcu, Ozcan, Yuksek, Elmali, Kahveci, Simsir, Akgun Belgio: Vandevoordt, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Doku, Lukaku

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Turchia e Belgio si affrontano in Nations League in una gara da seguire con attenzione, anche per chi ama analizzare quote e mercati. Per l'occasione abbiamo selezionato tre operatori autorizzati in Italia e le loro promo di benvenuto, ricordando che la registrazione è riservata ai maggiorenni.

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De Bruyne pronto a incidere contro la Turchia

Kevin De Bruyne sta vivendo una stagione complicata in Serie A con il Napoli. Tuttavia, continua a fornire un contributo prezioso ai partenopei. Il Napoli ha perso sette delle sue prime 15 partite stagionali, quindi il ritiro con la nazionale rappresenterà una gradita distrazione.

L'ultima volta che De Bruyne ha indossato la maglia del Belgio è stato proprio contro la Turchia, nell'andata di questa sfida. Il centrocampista segnò una doppietta per aiutare la sua squadra a conquistare una vittoria per 2-0. A quella doppietta ha fatto seguito un altro gol con il Napoli contro il Frosinone.

Non trova gol o assist nelle ultime tre presenze, ma ne aveva registrato uno a testa nelle tre precedenti uscite con il Napoli. De Bruyne ha messo a segno due gol e un assist in appena tre presenze in Nations League. Tre coinvolgimenti diretti in altrettante partite lo rendono un giocatore da tenere d'occhio giovedì, pronto a servire un gol o un assist.

Scommessa 1: Kevin De Bruyne gol o assist a quota 1.64 su Lottomatica

Il Belgio pronto ad approfittare della crisi turca

La Turchia attraversa un momento difficile. Un nuovo allenatore potrebbe portare una svolta, ma è la forma attuale a essere sotto esame. I padroni di casa hanno perso quattro partite consecutive in Nations League, arrivando a sei sconfitte nelle ultime sette uscite e una sola vittoria.

Curiosamente, quella vittoria dei padroni di casa è arrivata contro gli Stati Uniti al Mondiale. Anche il Belgio ha iniziato una strana serie di risultati con una vittoria proprio contro gli stessi avversari, alternando da allora vittorie e sconfitte. Da quel momento, la squadra di van Bommel ha continuato a seguire questo schema altalenante.

L'aspetto positivo per il Belgio è che è stato sconfitto nell'ultima uscita, il che lo renderebbe maturo per una vittoria se lo schema dovesse continuare. Il Belgio ha vinto due degli ultimi sei precedenti e ne ha perso solo uno in quel periodo. Per questo vale la pena considerare una vittoria degli ospiti in questa sfida.

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Turchia con poche armi per impensierire la difesa belga

Nonostante le difficoltà in questa prima campagna in Nations League A, la Turchia ha sofferto anche dal punto di vista offensivo. I Mezzaluna hanno segnato solamente due gol in quattro partite in questa competizione, subendone 11. Ciò significa che non hanno segnato nel 50% delle gare di Nations League disputate finora, una delle quali proprio contro il Belgio.

Tre delle ultime sei partite della Turchia hanno visto segnare una sola delle due squadre in campo. I padroni di casa hanno anche alternato partite con gol e partite senza gol. Nell'ultima uscita sono riusciti a segnare, il che lascia pensare a un'altra gara senza reti se lo schema dovesse ripetersi.

Prima che la Francia rifilasse quattro gol alla difesa belga nell'ultima partita, il Belgio era stato solido in fase difensiva. Gli ospiti avevano subito un solo gol nelle tre partite precedenti, tutte terminate con una sola squadra a segno. Due degli ultimi quattro precedenti hanno visto il Belgio tenere la porta inviolata contro la Turchia. Con l'assenza di Kenan Yildiz tra i padroni di casa, un'altra gara senza gol è nell'aria.