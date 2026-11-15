Dopo la sconfitta per 3-2 contro gli spagnoli a Wembley, l'Inghilterra ha vinto quattro partite consecutive, mantenendo la porta inviolata in tre di quelle occasioni.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Spagna - Inghilterra 2-2

Pronostico marcatore: Spagna - Yamal, Oyarzabal; Inghilterra - Kane, Bellingham

La Spagna ospita l'Inghilterra al Metropolitano domenica sera, con il primo posto nel Gruppo A3 della Nations League 2026/27 che resta in palio.

Sebbene entrambe le squadre si siano già qualificate per i quarti di finale, chiudere al primo posto dovrebbe garantire un accoppiamento più agevole. Alla Spagna basta evitare la sconfitta contro l'Inghilterra domenica per blindare il primato.

Gli uomini di Luis de la Fuente hanno passeggiato contro la Cechia vincendo 2-0 a Praga giovedì. I gol di Alex Baena e Marc Pubill sono bastati per sigillare un successo senza storia. De la Fuente riaccoglierà inoltre Lamine Yamal in squadra dopo un lieve problema al ginocchio.

Restano invece ancora assenti Rodri, Dani Olmo ed Eric Garcia. Mikel Oyarzabal era stato un assente dell'ultima ora nella rosa spagnola di giovedì. Il giocatore dovrebbe riprendersi dalla malattia ed essere disponibile per domenica sera.

Anche l'Inghilterra ha centrato un successo giovedì, avendo la meglio su una ostica Croazia per 2-1 a Wembley.

Il capitano Harry Kane ha segnato il gol decisivo su rigore nella sua 126ª presenza, record per la nazionale. Marc Guehi resta ai box per un infortunio all'anca, mentre Ezri Konsa potrebbe tornare disponibile dopo un problema al ginocchio.

Probabili formazioni Spagna - Inghilterra

Spagna : Simon, Pubill, Huijsen, Cubarsi, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Yamal, Baena, Nico Williams, Oyarzabal

: Simon, Pubill, Huijsen, Cubarsi, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Yamal, Baena, Nico Williams, Oyarzabal Inghilterra: Pickford, Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane

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I Tre Leoni hanno preso l'abitudine di partire forte

L'Inghilterra ha iniziato con grande decisione la Nations League 2026/27. Morgan Rogers ha colpito entro il 25° minuto giovedì sera, portando la squadra sull'1-0 all'intervallo contro la Croazia. Erano già sul 2-0 all'intervallo contro la Cechia il mese scorso. Erano addirittura sul 4-0 a Rijeka, nella gara poi chiusa 7-0 contro la Croazia.

La Spagna rappresenterà ovviamente una sfida più impegnativa. I Tre Leoni erano avanti 2-1 all'intervallo contro la Spagna a Wembley a settembre. Questa scommessa si concretizza anche se l'Inghilterra dovesse essere in parità all'intervallo.

La Spagna può ancora una volta fare affidamento sul suo uomo chiave, Lamine Yamal. Il mercato esprime una probabilità implicita di circa il 59 % per l'Inghilterra di non perdere al termine del primo tempo. Riteniamo che dovrebbe essere più alta, rendendola la nostra scelta di maggior valore tra i pronostici Spagna - Inghilterra.

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La Roja ha poco da giocarsi a Madrid

Entrambe le squadre si sono già qualificate per i quarti di finale della Nations League 2026/27. La sfida di domenica diventa quindi tutta una questione di rivincita per l'Inghilterra. La squadra di Thomas Tuchel sarà desiderosa di vendicare la sconfitta per 3-2 subita a Wembley.

Il primo posto resta comunque il premio ultimo in palio. Vincere il girone garantirebbe in teoria un quarto di finale più abbordabile. Thomas Tuchel sarà fiducioso di poter centrare il risultato. L'xG dell'Inghilterra (14,5) è superiore a quello della Spagna, fermo a 11,6. L'assenza di Rodri, Dani Olmo ed Eric Garcia inciderà sulla spina dorsale de La Roja.

Con questa scommessa, la puntata viene restituita in caso di pareggio. Tuttavia, la probabilità di una vittoria dell'Inghilterra dovrebbe essere nettamente superiore rispetto alla probabilità implicita del 26 % fissata dai bookmaker.

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I precedenti recenti sono stati ricchi di gol

Tre degli ultimi cinque precedenti tra queste due nazionali hanno prodotto quattro o più gol. Con Rodri ed Eric Garcia assenti, la spina dorsale spagnola ne risentirà senza dubbio. Questo dovrebbe tradursi in più occasioni da gol per i Tre Leoni.

La difesa dell'Inghilterra è tutt'altro che una certezza. Marc Guehi salterà la seconda gara consecutiva, mentre Ezri Konsa è in dubbio. Dan Burn ha disputato una buona gara contro la Croazia in loro assenza giovedì, ma gli ospiti hanno comunque creato occasioni.

Con entrambe le squadre già certe di un posto nei quarti di finale, ci aspettiamo una sfida davvero spettacolare. Il mercato Over 3.5 gol, proposto a una probabilità implicita di circa il 45 %, può concretizzarsi: si tratta anche di una posizione di valore, dato che tre delle ultime cinque sfide tra queste due squadre hanno superato questa soglia.