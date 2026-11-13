La Germania ha segnato appena cinque reti complessive nelle prime quattro partite di League A2. La Serbia, dal canto suo, concede in media due gol a partita.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Serbia - Germania 0-2

Pronostico marcatore: Germania - Havertz, Nmecha

La Serbia disputa la penultima gara del girone di Nations League 2026/27 in League A2 venerdì sera, con la Germania ospite a Belgrado.

Questa campagna si è rivelata difficile per gli uomini di Veljko Paunovic. Non hanno ancora conquistato un punto e concedono in media due gol a partita. La Serbia ha perso le ultime sei gare in tutte le competizioni, con una sola vittoria dalla fine dello scorso anno.

Due titolari della nazionale serba salteranno l'impegno di questa settimana. Sasa Lukic e Nemanja Maksimovic sono entrambi squalificati per la visita dei tedeschi. Restano comunque a disposizione Aleksandar Mitrovic e Dusan Vlahovic. Il loro rientro è significativo, visto che nessuno dei due attaccanti ha preso parte alle quattro gare di Nations League della Serbia.

Il commissario tecnico tedesco Jurgen Klopp ha convocato 24 giocatori per la trasferta in Serbia di venerdì. Jamal Musiala e Serge Gnabry saranno assenti per infortunio. C'è un richiamo per Niclas Fullkrug, autore di nove gol in otto presenze in Bundesliga.

Klopp ha riservato anche una convocazione in prima squadra per il diciassettenne talento Wael Mohya. La Germania affronta questo match sapendo che qualsiasi risultato inferiore a quattro punti nelle due partite rimanenti la condannerebbe a uno spareggio salvezza.

Probabili formazioni Serbia - Germania

Serbia : V. Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, S. Pavlovic, Erakovic, Kostic, S. Milinkovic-Savic, A. Stankovic, Samardzic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic

: V. Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, S. Pavlovic, Erakovic, Kostic, S. Milinkovic-Savic, A. Stankovic, Samardzic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic Germania: ter Stegen, Anton, Tah, Schlotterbeck, Mittelstadt, Kimmich, A. Pavlovic, El Mala, Wirtz, Nmecha, Havertz

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Serbia e Germania si affrontano in Nations League in una gara ricca di spunti per chi segue il calcio internazionale. Per l'occasione abbiamo selezionato tre bookmaker autorizzati in Italia, con le rispettive offerte di benvenuto. La registrazione è riservata ai soli maggiorenni: è sempre importante giocare con responsabilità.

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Valore per una serata relativamente tranquilla a Belgrado

La Germania ha segnato tre gol in quattro partite di Nations League. Tutte e quattro queste uscite sono rimaste sotto la linea Over 3.5. Le gare del girone hanno prodotto due, zero, uno e due gol. Anche tre delle quattro gare ai Mondiali si sono chiuse con tre reti o meno complessive.

Anche la Serbia ha segnato appena tre gol in quattro uscite nel girone. Solo una delle sue ultime 12 partite ha visto quattro o più reti. Tuttavia, la Serbia ha incassato 13 gol nelle ultime cinque gare. Aleksandar Mitrovic e Dusan Vlahovic tornano entrambi disponibili dopo l'assenza, il che aiuterà naturalmente la produzione offensiva. Ci aspettiamo però che la Serbia dia priorità a contenere la Germania piuttosto che riversare troppi uomini in avanti.

Gli uomini di Klopp hanno vinto la gara d'andata per 2-0. Tre reti o meno venerdì sera corrispondono a una probabilità implicita del 56,5%. A nostro avviso, la probabilità reale è più vicina al 70%. Questo la rende la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Serbia - Germania.

Scommessa 1: Under 3.5 a quota 1.77 su Stake

Un possibile clean sheet per la Germania

La Germania ha subito un solo gol nelle ultime tre gare di Nations League. Solo due avversarie sono riuscite a segnarle durante la fase a gironi.

La Serbia ha sottoperformato i propri expected goals di 7,4 in questa competizione. Tre giocatori diversi hanno segnato le sue tre reti. La nazionale balcanica si colloca inoltre al terzo posto più basso per tocchi nell'area avversaria tra le 16 squadre della League A. Nemanja Maksimovic e Sasa Lukic sono entrambi squalificati.

Mitrovic e Vlahovic tornano in un reparto offensivo che ne aveva un gran bisogno. Nella gara d'andata la Serbia non era riuscita a segnare. Con Mitrovic e Vlahovic di nuovo disponibili, a nostro avviso questa diventa una scommessa in perfetto equilibrio.

Scommessa 2: NG a quota 2.00 su bet365

Wirtz, l'uomo ideale per scardinare il blocco basso della Serbia

Florian Wirtz vanta un rating di 7,72 in questa competizione. Si colloca nel 93° percentile per expected assist.

I suoi 33 passaggi che rompono le linee lo piazzano anche nel 100° percentile. Un profilo che sembra ideale per una serata contro una difesa schierata molto bassa. Wirtz ha anche segnato e servito un assist nella vittoria del Liverpool per 3-1 sul campo del Crystal Palace domenica scorsa, guadagnandosi un rating di 8,8.

Tuttavia, un solo goal contribution in tre presenze di Nations League non è un bottino eccezionale. La Germania ha battuto la Serbia 2-0 lo scorso ottobre. Riteniamo comunque che Wirtz meriti attenzione come possibile creatore di un gol venerdì, con una probabilità implicita equa del 40%.

Scommessa 3: Florian Wirtz 1+ assist a quota 2.62 su Lottomatica

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