Il nostro esperto di scommesse si aspetta una partita equilibrata, con Donyell Malen e Paulo Dybala pronti a creare problemi ai 15 volte campioni d'Europa.

Migliori scommesse per Roma - Real Madrid

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a quota 2.10 su Paulo Dybala 1+ assist a quota 3.40 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Roma - Real Madrid 2-2

Pronostico marcatore: Roma - Donyell Malen, Matias Soule; Real Madrid - Kylian Mbappe, Jude Bellingham

La Roma ha iniziato la stagione in modo promettente sotto la guida di Gian Piero Gasperini, trovandosi attualmente al terzo posto in Serie A con 14 punti. I giallorossi sono anche riusciti a evitare la sconfitta contro avversari di spessore, infilando due pareggi consecutivi contro Inter (2-2) e Como (0-0).

In Champions League, la Roma ha esordito con un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Fenerbahce. Ora affronta un Real Madrid che ha già incontrato una squadra italiana nella prima giornata. I gol lampo di Kylian Mbappe e Fede Valverde avevano regalato ai Blancos una vittoria per 2-1 contro l'Inter a settembre.

Il Real Madrid ha già subito due sconfitte in Liga, entrambe in trasferta. I Blancos hanno perso 1-0 contro il Real Betis e poi nel Derby di Madrid contro l'Atletico (2-1) poco prima della sosta per le nazionali. Fortunatamente, il Real si è subito ripreso con una vittoria per 1-0 sul Villarreal sabato scorso e ora è pronto ad affrontare la Roma.

Probabili formazioni Roma - Real Madrid

Roma: Gollini, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Molina, De Roon, Kone, Wesley, Dybala, Soule, Malen

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Valverde, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Migliori siti scommesse per Roma - Real Madrid

Il prestigioso confronto tra Roma e Real Madrid offre spunti interessanti per l'analisi delle quote sul palcoscenico europeo. Nel panorama dei bookmaker provvisti di licenza ADM per operare legalmente in Italia, la redazione ha preso in esame tre operatori che mettono a disposizione iniziative di benvenuto riservate ai nuovi registrati maggiorenni. Di seguito proponiamo una panoramica comparativa delle offerte attive per analizzare questa sfida, accessibili attraverso i link partner di Goal:

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La Roma punta a restare imbattuta a inizio stagione

Dopo un lungo e vincente periodo all'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha inizialmente faticato a trovare equilibrio sulla panchina giallorossa. Fortunatamente, le cose hanno iniziato a girare per il verso giusto da aprile, in coincidenza con la rimonta dei giallorossi verso la qualificazione in Champions League.

Con un ottimo avvio di stagione, la Roma è ora a quota 14 partite consecutive senza sconfitte in tutte le competizioni. I giallorossi appaiono solidi nell'ultimo terzo di campo e, con 14 gol, vantano il secondo miglior attacco della Serie A in questa stagione. Un dato che arriva da un xG complessivo di 13,6, secondo solo ai campioni in carica dell'Inter.

Il Real Madrid fatica a controllare le partite e appare anche vulnerabile in fase difensiva in diverse occasioni. La squadra di Jose Mourinho ha subito 21 tiri e concesso quattro grandi occasioni nel match d'esordio europeo contro l'Inter.

Avendo perso due delle quattro trasferte disputate finora in questa stagione, il Real Madrid potrebbe trovare difficoltà anche a Roma. I Blancos fanno poco per giustificare il loro status di favoriti secondo i bookmaker, e il mercato 1X per i padroni di casa può concretizzarsi.

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Malen vuole rifarsi dopo il rosso del weekend

La prestazione della Roma nel weekend contro il Como è stata condizionata dal cartellino rosso rimediato da Malen al 53° minuto. Un'occasione rara in cui l'olandese ha deluso la sua squadra da quando si è trasferito in Italia dall'Aston Villa lo scorso gennaio.

Il 27enne si è rivelato una vera rivelazione in Serie A. In un sistema di gioco che esalta le sue qualità, Malen ha segnato 20 reti in 24 presenze in campionato con la Roma. Lo scorso anno ha inoltre segnato in media un gol ogni due partite in Europa League, incluse sei presenze con l'Aston Villa.

In questa stagione nel massimo campionato italiano, Malen sta facendo registrare una media di 3,7 tiri a partita e un gol ogni 66 minuti. Il suo xG di 5,12 è inoltre il più alto della Serie A, superando il dato di 4,9 xG di Lautaro Martinez.

Il Real Madrid ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime sei partite. I problemi difensivi dei Blancos suggeriscono che il mercato di Malen marcatore, con una probabilità implicita del 48%, possa concretizzarsi.

Scommessa 2: Donyell Malen marcatore a quota 2.10 su Stake

Dybala in forma pronto a confezionare un altro assist

Dybala è un'altra figura chiave nell'attacco della Roma. L'argentino dovrebbe partire titolare, nonostante un lieve infortunio alla mano rimediato contro il Como nel weekend.

Il 32enne ha completato 132 passaggi riusciti nell'ultimo terzo di campo in questa Serie A. Si tratta del terzo dato più alto del campionato. Dybala guida inoltre la classifica degli assist in Serie A, con quattro in sei presenze in campionato.

Con una media di 3,8 passaggi chiave a partita nel campionato nazionale, Dybala è pronto a lasciare il segno in questa partita. Può contare sui movimenti di Malen e Matias Soule, che ha già segnato due reti in questa stagione. Il mercato di Dybala 1+ assist, con una probabilità implicita di appena il 29%, appare una scommessa interessante.