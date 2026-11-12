Santi Denia ha vissuto un inizio complicato da ct della Repubblica Ceca in questa Nations League 2026/27. La sua squadra ha perso quattro partite consecutive, segnando appena due gol.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Repubblica Ceca - Spagna 1-2

Pronostico marcatore: Repubblica Ceca - Sulc; Spagna - Yamal, Merino

La Spagna campione del mondo 2026 fa visita alla Repubblica Ceca giovedì sera, con l'obiettivo di blindare il primo posto nel proprio girone di Nations League 2026/27.

All'opposto, la Repubblica Ceca ha perso tutte e quattro le partite finora disputate nella fase a gironi. Ai cechi serve un risultato positivo per avere ancora una chance di evitare gli spareggi salvezza a scapito della Croazia.

Denia ha faticato a trasmettere i propri principi alla squadra ceca. Il tecnico nativo di Albacete guida ora la propria selezione contro la nazionale del suo paese natale. Il rientro di Pavel Sulc dopo la squalifica alimenta le speranze di Denia di ottenere un risultato positivo.

Sarà comunque dura. La Roja ha vinto agevolmente per 3-1 all'andata a Oviedo lo scorso mese. La partita si era di fatto decisa entro il 35' grazie alle reti di Lamine Yamal e Rodri.

Questa volta Luis de la Fuente dovrà fare a meno del trio di infortunati formato da Rodri, Dani Olmo ed Eric Garcia. Il ct ha convocato in loro sostituzione il trio di esordienti Alvaro Valles, Marc Roca e Jacobo Ramon.

Probabili formazioni Repubblica Ceca - Spagna

Repubblica Ceca : Kinsky, Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama, Radosta, Kral, Sulc, Lingr, Hlozek, Ambros

: Kinsky, Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama, Radosta, Kral, Sulc, Lingr, Hlozek, Ambros Spagna: Raya, Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Yamal, Merino, Nico Williams, Oyarzabal

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In due delle prime quattro partite del girone della Repubblica Ceca si sono visti due gol nel primo tempo. Nel frattempo, in tre delle quattro partite di girone della Spagna si sono registrati almeno due gol nella prima frazione. Nell'altra partita, la recente vittoria per 2-1 in trasferta in Croazia, il gol nel primo tempo è stato uno solo.

Nella gara d'andata a Oviedo, la Spagna era già avanti 2-0 sulla Repubblica Ceca all'intervallo. Le partite della Spagna hanno fatto registrare una media di 4,25 gol a incontro, la più alta del girone. Delle 16 squadre del Gruppo A, solo Turchia e Croazia hanno subito più gol della Repubblica Ceca finora.

Ci aspettiamo che giovedì sera si verifichino due gol nel primo tempo, con una probabilità implicita contenuta, pari al 45 %. Questo sembra uno dei pronostici di maggior valore tra quelli su Repubblica Ceca - Spagna.

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I cechi pronti a lottare per restare in partita

La Spagna ha vinto entrambe le trasferte di questo girone con uno scarto di un solo gol, superando l'Inghilterra per 3-2 e la Croazia per 2-1 fuori casa. Il rendimento interno è stato tutt'altra storia: la Croazia è stata battuta 4-1 e la Repubblica Ceca 3-1 a Oviedo.

Anche la Repubblica Ceca ha contenuto la Croazia a un solo gol di scarto in casa, a Praga. Come già ricordato, Luis de la Fuente deve inoltre fare a meno di diversi giocatori chiave, tra cui il capitano Rodri.

Una vittoria esterna con due gol di scarto farebbe perdere questo mercato a tre vie. La Repubblica Ceca non è una squadra prolifica, con appena due gol segnati in quattro gare di questo girone. Tuttavia, i cechi hanno perso in casa con due gol di scarto una sola volta da settembre 2022. Il mercato sulla capacità dei padroni di casa di limitare lo scarto a un gol presenta una probabilità implicita del 40 %.

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I leader del girone a segno in entrambi i tempi

La Spagna dovrà guardarsi dal rischio di cali di concentrazione. Gli uomini di De la Fuente affrontano la Repubblica Ceca giovedì e i rivali del girone dell'Inghilterra domenica, in quello che si preannuncia uno scontro diretto per il primo posto. È naturale che l'attenzione possa in parte spostarsi già sulla sfida successiva.

Eppure non è così che ha operato la squadra di Luis de la Fuente finora. La Roja non ha costruito questo record mondiale di 42 partite consecutive senza sconfitte lasciandosi distrarre. La Spagna è rimasta concentrata per tutti i 90 minuti, muovendo palla e avversari prima di attendere il momento migliore per colpire.

Lo hanno dimostrato anche in questa Nations League con una fase realizzativa costante. La Roja ha segnato almeno una volta in sette degli otto tempi giocati finora nel proprio girone.

La Repubblica Ceca ha bisogno di un risultato e non si accontenterà di restare chiusa per 90 minuti. I cechi hanno inoltre subito gol in entrambi i tempi in due delle quattro partite del girone, compreso il precedente confronto con la Spagna. Ci aspettiamo che la Spagna domini l'intero arco della gara. Il mercato sulla rete di Spagna in entrambi i tempi appare interessante a questa quota.