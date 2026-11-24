Il nostro esperto di scommesse si aspetta che Jude Bellingham vada a segno in una prestazione casalinga dominante dei Blancos.

Migliori scommesse per Real Madrid - PSV Eindhoven

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid - PSV Eindhoven 4-1

Pronostico marcatore: Real Madrid - Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde, Vinicius Junior; PSV Eindhoven - Sven Mijnans

Il Real Madrid ha vinto tutte le otto partite disputate tra le ultime due soste per le nazionali. La striscia vincente rischiava di interrompersi sabato contro il Celta Vigo. I Blancos sono però riusciti a ribaltare lo svantaggio, grazie al gol dell'subentrato Carlos Espi all'85° minuto.

In Champions League, la squadra di Jose Mourinho è una delle sole due formazioni ancora a punteggio pieno in questa edizione. Il PSV Eindhoven, al contrario, ha raccolto appena quattro punti nelle prime quattro gare. Gli olandesi occupano il 24° posto a metà della fase campionato.

La squadra di Peter Bosz è prima in classifica in Eredivisie, avendo vinto nove delle 13 gare di campionato disputate finora. Sabato ha battuto il NEC per 4-1 in trasferta.

Probabili formazioni Real Madrid - PSV Eindhoven

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella, Silva, Camavinga, Diomande, Bellingham, Vinicius, Mbappé

PSV Eindhoven: Kovar, Dest, Geertruida, Obispo, Kostic, Sano, Fernandez, Perisic, Mijnans, van Bommel, Til

Migliori siti scommesse per Real Madrid - PSV

Real Madrid e PSV Eindhoven si affrontano in una gara di Champions League che offre molti spunti agli appassionati di pronostici. Per l'evento abbiamo selezionato tre operatori con licenza italiana e le rispettive offerte di benvenuto, ricordando che la registrazione è riservata ai maggiorenni.

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I Blancos verso il prolungamento del 100% in Europa

Dopo le sconfitte contro Real Betis e Atletico Madrid a settembre, il Real Madrid ha ritrovato la forma migliore. Jose Mourinho ha trovato soluzioni efficaci in ogni zona del campo, contribuendo a diverse vittorie convincenti. Gli spagnoli hanno creato 10,7 xG in Champions League, un dato che solo il PSG riesce a superare.

Sono anche otto vittorie su otto per i Blancos in casa in tutte le competizioni. Cinque di questi successi sono arrivati con un margine di tre o più reti.

Le partite europee del PSV quest'anno sono state piuttosto equilibrate, ma gli olandesi non hanno ancora affrontato avversari di vero alto livello. Devono comunque essere frustrati per aver raccolto solo quattro punti contro Shakhtar Donetsk, RB Lipsia, Porto e Club Bruges.

Con una sola porta inviolata in nove trasferte stagionali complessive, la difesa del PSV farà fatica a tenere botta anche qui. Puntare sul Real Madrid con un -2 Handicap sembra un'opzione solida, offerta alla pari.

Scommessa 1: Real Madrid -2 Handicap a quota 2.00 su Stake

Bellingham in forma pronto a colpire ancora

Il miglioramento del Real Madrid è in parte dovuto a un maggiore equilibrio in ogni reparto. Diversi dei suoi uomini migliori hanno ritrovato la forma, con Jude Bellingham tra i più in palla del momento.

L'inglese ha segnato o servito un assist in cinque delle sue ultime sei presenze tra club e nazionale. La sua rete al 66° minuto ha innescato la rimonta del Real Madrid nel weekend. Bellingham ha ora segnato in tre delle sue ultime quattro uscite con i Blancos.

Con un ruolo ormai consolidato nella squadra, il ventitreenne ha libertà di inserirsi in area di rigore. Rappresenta una minaccia costante e fa registrare una media di 2,5 tiri a partita in Champions League. Bellingham offre valore per quanto riguarda il pronostico marcatore contro il PSV, con una probabilità implicita del 44%.

Scommessa 2: Jude Bellingham marcatore a quota 2.25 su bet365

Il PSV a caccia del gol della bandiera

Pur essendo stato più solido in difesa nelle ultime settimane, il Real Madrid non ha ancora tenuto la porta inviolata in questa Champions League. La squadra di Mourinho ha subito sette reti e concesso 5,5 xG nelle prime quattro giornate. Nonostante ciò, è comunque riuscita a ottenere quattro vittorie consecutive.

Il PSV Eindhoven ha segnato sei reti contro il Napoli e quattro ad Anfield nella scorsa edizione della Champions League. Gli olandesi non sono comunque riusciti a qualificarsi dalla fase campionato, penalizzati da continue disattenzioni difensive. Dall'inizio della scorsa stagione, il 75% delle partite del PSV in questa competizione ha visto entrambe le squadre andare a segno.

Gli ospiti faranno affidamento su giocatori come Sven Mijnans, Guus Til e Ruben van Bommel per colpire in ripartenza. Questi tre giocatori hanno realizzato complessivamente 21 reti in Eredivisie in questa stagione.

Gli underdog sono in grado di segnare un gol della bandiera in qualche momento della partita. Puntare sulla vittoria del Real Madrid con entrambe le squadre a segno offre valore, con una probabilità implicita del 51%.

Scommessa 3: 1 + GG a quota 1.95 su Lottomatica

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