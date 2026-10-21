Una trasferta al Bernabéu è già abbastanza impegnativa di per sé, ma il Lipsia affronta una sfida ancora più ardua dopo aver perso cinque delle ultime sei partite fuori casa.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid - RB Leipzig 4-1

Pronostico marcatore: Real Madrid - Mbappé (x2), Güler, Bellingham; RB Leipzig - Nkunku

Il Real Madrid ospita il Lipsia al Bernabéu mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00, nella terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27.

I Blancos hanno vinto entrambe le gare d'esordio in questa edizione della competizione. Hanno superato con fatica un ostico Inter per 2-1 in casa, prima di imporsi 4-3 in rimonta a Roma in una partita thrilling.

Quella notte nella capitale italiana è stata straordinaria. Il Madrid era sotto 3-1 prima di segnare tre volte negli ultimi otto minuti, agguantando una vittoria storica.

Gli uomini di Mourinho sono poi tornati agli impegni di Liga lo scorso weekend, travolgendo il Siviglia 4-1 sabato, con una doppietta di Kylian Mbappé. Il Madrid ha vinto nove delle ultime 11 partite.

Raúl Asencio e Rodrygo sono indisponibili, così come Ferland Mendy, anch'egli assente. Antonio Rüdiger e Denzel Dumfries dovrebbero invece rientrare nell'undici titolare contro il Lipsia.

Il Lipsia è 21° nella fase campionato sotto la guida di Martin Demichelis. I tedeschi hanno battuto il PSV 1-0 in casa, ma hanno subito una sconfitta pesante e inattesa a Como, dove gli italiani si sono imposti 4-1. È seguito un 6-1 in Bundesliga sul campo del Bayern lo scorso weekend, segno di un momento difficile per il Lipsia. Marc Guiu e Assan Ouédraogo salteranno inoltre la trasferta al Bernabéu.

Probabili formazioni Real Madrid - Lipsia

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, Vinícius Jr, Bellingham, Güler, Mbappé

Lipsia: Vandevoordt, Baku, Orbán, Lukeba, Raum, Banzuzi, El Aynaoui, Nusa, Nkunku, Gruda, Rômulo

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Il Lipsia ha sofferto in trasferta

Il Lipsia è stato smontato in trasferta in questa stagione. Ha perso 4-1 a Como e poi 6-1 a Monaco di Baviera. Entrambi i risultati hanno messo a nudo gravi fragilità difensive.

Il Madrid è costruito per sfruttare proprio questo tipo di vulnerabilità, specialmente in casa. I Blancos hanno coperto un handicap di due gol in tre delle ultime cinque partite casalinghe. Quattro gol sono arrivati contro il Siviglia e altrettanti a Roma.

Kylian Mbappé ha già realizzato 11 gol in questa stagione. Nel frattempo, il Lipsia dovrà fare a meno di Guiu e Ouédraogo nella trasferta in Spagna. Ci aspettiamo una vittoria interna con un margine di tre o più gol, a fronte di una probabilità implicita moderata del 41,66%.

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Il Madrid continua a vincere ma resta vulnerabile in difesa

Il Madrid ha faticato a mantenere la porta inviolata nelle ultime uscite. Ha già subito quattro gol in due partite di Champions League. Solo la Roma gliene ha rifilati tre in una sola notte.

Anche Siviglia e Atlético hanno segnato contro i Blancos in Liga. Questo suggerisce che la difesa di José Mourinho resti funzionale ma non impenetrabile.

Il Lipsia riesce a segnare anche nelle sconfitte più pesanti. Ha trovato la rete sia a Monaco di Baviera che a Como, arrivando a quota 15 gol in cinque partite di Bundesliga. Il mercato GG con vittoria del Real Madrid può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 48,78%. Questa appare la scommessa di maggior valore tra i pronostici Real Madrid - RB Leipzig.

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Güler sottovalutato nel mercato marcatore in qualsiasi momento

Arda Güler sta attraversando un'eccellente striscia di forma in Europa. Ha messo a segno due gol e due assist nelle ultime due partite di Champions League. Le sue prestazioni recenti potrebbero non essere ancora pienamente riflesse nelle quote.

Il Madrid dovrebbe dominare il possesso palla, soprattutto contro una squadra 21ª in classifica. Questo potrebbe creare occasioni per i centrocampisti che si inseriscono in area di rigore.

Il Lipsia ha subito quattro gol a Como e sei contro il Bayern. Il turco può andare a segno, con una probabilità implicita del 30,77%, in un momento in cui sta producendo una partecipazione al gol a partita. Tuttavia, la riuscita di questa scommessa dipende interamente dalla sua presenza da titolare al posto di Diomande.

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.