Pronostici Real Betis - Barcellona: gol in arrivo da entrambe le parti

Il nostro esperto di scommesse si aspetta una partita aperta a Siviglia, con tanti gol in palio e un Yamal nuovamente brillante nel finale di campo per gli ospiti.

Migliori scommesse per Real Betis - Barcellona

Real Betis Over 1.5 gol a quota 2.40 su Goldbet

a quota 2.40 su Barcellona Over 2.5 gol a quota 1.85 su William Hill

a quota 1.85 su Lamine Yamal 1+ assist a quota 2.70 su Lottomatica

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Betis - Barcellona 2-4

Pronostico marcatore: Real Betis - Ez Abde, Cucho Hernandez; Barcellona - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Gabriel Jesus

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo gli impegni infrasettimanali di Champions League. Il Barcellona ha trionfato 4-1 a Istanbul, proseguendo il suo 100% di vittorie stagionali in tutte le competizioni. Anche il Real Betis ha conquistato sei punti in Europa, segnando in extremis per assicurarsi una vittoria per 3-2 sul Porto.

È stato complessivamente un ottimo inizio di stagione per la squadra di Manuel Pellegrini. Gli andalusi hanno vinto sei delle loro precedenti sette partite in tutte le competizioni e occupano il terzo posto in Liga.

Anche Hansi Flick sarà soddisfatto di come stanno andando le cose. Nonostante l'assenza per infortunio di Raphinha, il Barça ha comunque segnato sette gol nelle due partite disputate dalla pausa per le nazionali.

Probabili formazioni Real Betis - Barcellona

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Llorente, Gomez, Bernal, Ceballos, Antony, Fornals, Abde, C. Hernandez

Barcellona: J. Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Espart, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Jesus

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L'attacco del Betis alla prova della difesa del Barcellona

Questo si preannuncia come il test più duro della stagione per il Barcellona fino a questo momento. I catalani hanno beneficiato finora di un calendario favorevole sia in campionato che in Europa, ma la situazione sta per cambiare.

Con giocatori come Cucho Hernandez, Troy Parrott, Isco, Antony ed Ez Abde in lizza per un posto da titolare, il Betis può contare su una vera profondità offensiva. La squadra sta registrando una media esatta di due gol ogni 90 minuti in tutte le competizioni. Gli uomini di Pellegrini hanno segnato otto reti nelle ultime due partite, dopo aver anche battuto 5-2 l'Osasuna lo scorso weekend.

Il bottino di 14 gol del Betis in Liga è maturato da un xG (expected goals) di 14,1. Un dato che evidenzia la creatività di una rosa ricca di centrocampisti abili nel palleggio.

Il Barça non è stato impeccabile in fase difensiva in questa stagione. Ha già subito due gol in tre diverse occasioni in Liga, contro Rayo Vallecano, Levante e Racing. Un Betis prolifico sotto porta appare ben posizionato per segnare oltre 1,5 gol contro i blaugrana, con una probabilità implicita del 42%.

Scommessa 1: Real Betis Over 1.5 gol a quota 2.40 su Goldbet

Un Barça dominante pronto a pungere per tutta la gara

Per quanto il Real Betis stia facendo bene, qualsiasi ipotesi di una sua corsa al titolo appare improbabile. I numeri difensivi sottostanti della squadra sono in realtà piuttosto preoccupanti, con 14,9 xGA (expected goals allowed) in Liga, il secondo peggior dato del campionato alla vigilia della nona giornata.

Il risultato più prestigioso ottenuto finora dagli andalusi è stata la vittoria casalinga per 1-0 sul Real Madrid. Tuttavia, il Betis è stato fortunato a portare a casa i tre punti, avendo concesso sette grandi occasioni e 3,46 xG.

Nella forma attuale, è difficile immaginare che il Barcellona si dimostri altrettanto impreciso sotto porta quanto i Blancos in quella circostanza. La squadra di Flick ha segnato almeno tre reti in ciascuna delle sue ultime otto partite in tutte le competizioni. In campionato la media sale a 4,25 gol ogni 90 minuti.

Alla luce di questi numeri, il mercato Over 2.5 per il Barcellona può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 54%.

Scommessa 2: Barcellona Over 2.5 gol a quota 1.85 su William Hill

La creatività di Yamal, chiave per gli ospiti

Pur non essendo andato a segno nelle sue due presenze con il Barcellona dalla pausa per la Nations League, Yamal ha comunque messo a referto tre assist. Con Raphinha fuori per infortunio, il Barcellona ha riposto ancora più fiducia nel far passare il pallone attraverso i piedi del giovane talento.

Sono già nove gli assist in appena 10 presenze stagionali con il club per l'aspirante Pallone d'Oro. Il suo totale di 150 passaggi riusciti nel terzo di campo offensivo è il secondo miglior dato in Liga. Allo stesso tempo, Yamal guida la classifica della Liga con 3,8 passaggi chiave a partita.

Lo spagnolo si è storicamente trovato a suo agio contro il Betis. Ha infatti collezionato quattro assist in sette precedenti confronti con gli andalusi. Contro una retroguardia di casa talvolta fragile, l'ipotesi di un assist di Yamal si distingue come una scommessa di valore a quota alta.

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