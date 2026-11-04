Pronostici RB Leipzig - Manchester City: i Reds Bulls sfruttano il fattore campo

Il nostro esperto condivide i suoi pronostici RB Leipzig - Manchester City. Il recente calo di forma del City e il buon momento del Leipzig in casa potrebbero portare i padroni di casa a evitare la sconfitta.

Migliori scommesse per RB Leipzig - Manchester City

Marcatore in qualsiasi momento - Erling Haaland a quota 1.55 su Lottomatica

a quota 1.55 su Doppia Chance - X/RB Leipzig a quota 2.17 su William Hill

a quota 2.17 su Assist giocatore - Antonio Nusa almeno un assist a quota 5.20 su Stake

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare:

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: RB Leipzig - Manchester City 1-1

Pronostico marcatore: RB Leipzig - Romulo; Manchester City - Erling Haaland

Il campionato del RB Leipzig in Bundesliga ha ricevuto una spinta nel weekend, con la vittoria per 2-0 in trasferta contro lo Schalke. Die Roten Bullen occupano ora il quarto posto in quella competizione e sono in corsa per un'altra qualificazione in Champions League. Nonostante partecipi già al torneo di questa stagione, la squadra di casa è sotto pressione per conquistare tre punti dopo aver perso due delle prime tre partite.

Martin Demichelis deve essere deluso dal ritorno della sua squadra in Champions League fin qui. Il Leipzig ha subito sconfitte in entrambe le trasferte contro Como e Real Madrid, con l'unica vittoria arrivata in casa. Un miglioramento generale della forma arriva proprio al momento giusto per la visita del Manchester City questa settimana.

I Cityzens avevano iniziato la stagione in maniera brillante, ma il loro slancio si è fermato in due weekend consecutivi. Gli uomini di Enzo Maresca hanno subito due sconfitte consecutive in Premier League contro Aston Villa e Brighton. Quest'ultimo ha battuto il City per 1-0 all'Etihad Stadium nell'ultima uscita, dopo averlo già eliminato ai rigori in Coppa di Lega inglese.

La Champions League ha offerto un po' di sollievo, con il City che ha vinto due delle sue tre partite nella fase campionato. Gli inglesi sono tre punti avanti rispetto ai loro avversari di giornata e distano solo un punto dai posti che garantiscono la qualificazione diretta. Dopo essere rimbalzato dalla sconfitta contro il PSG con un netto 5-1 sull'AEK Atene, con questo City tutto sembra possibile.

Probabili formazioni RB Leipzig - Manchester City

RB Leipzig : Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Seiwald, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Romulo

: Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Seiwald, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Romulo Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Foden, Cherki, Doku, Haaland

Migliori siti scommesse per RB Lipsia - Manchester City

Il confronto di Champions League tra RB Lipsia e Manchester City offre molti spunti a chi segue il calcio europeo e vuole analizzare le quote. Abbiamo selezionato tre bookmaker legali in Italia, con le rispettive promo di benvenuto. Ricordiamo che la registrazione è riservata ai maggiorenni.

Eurobet : Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner QuiGioco : Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€ Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

Haaland pronto a tornare al gol sul palcoscenico europeo

Dopo aver segnato in quattro partite consecutive in tutte le competizioni, Erling Haaland non è riuscito a trovare il gol contro il Brighton nel weekend. Non è stato per mancanza di impegno, visto che l'attaccante ha calciato quattro volte verso la porta, più di ogni altro giocatore in campo tra le due squadre. Ha anche fallito una grande occasione, ma può essere perdonato per una giornata storta.

La realtà, però, è che Haaland ha segnato sei gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. In Champions League, il norvegese ha segnato quattro gol in due partite. Non ha giocato nel 5-1 rifilato all'AEK Atene due settimane fa, ma dovrebbe riprendere il suo posto da titolare in questa occasione.

Quando queste due squadre si affrontarono nell'edizione 2023 della competizione, il City era sotto 2-0 all'intervallo. Fu proprio un gol di Haaland a dare il via alla rimonta verso la vittoria per 3-2. Di conseguenza, ci aspettiamo che il bomber norvegese torni al gol anche mercoledì.

Scommessa 1: Marcatore in qualsiasi momento - Erling Haaland a quota 1.55 su Lottomatica

La forma interna del Leipzig può esporre le difficoltà europee del City

L'eccellente rendimento interno del Leipzig alla Red Bull Arena potrebbe risultare decisivo in questa sfida. I Red Bulls hanno vinto tutte e cinque le gare interne disputate in tutte le competizioni in questa stagione. Gli uomini di Demichelis hanno segnato ben 19 gol in quella serie, un dato che suggerisce come i padroni di casa possano bucare la retroguardia del City.

I padroni di casa cercano la terza vittoria casalinga consecutiva in Champions League per la prima volta dalle quattro di fila ottenute tra marzo e dicembre 2020. Il Leipzig ha ogni motivo per credere nelle proprie possibilità, soprattutto considerando la recente forma del City. Gli uomini di Maresca arrivano in Germania dopo tre partite consecutive senza vittoria nei tempi regolamentari.

Sorprendentemente, il City ha vinto solo otto delle sue precedenti 20 partite in questa competizione. Ne ha perse dieci in quella serie, un dato che non è da squadra con ambizioni di arrivare fino in fondo. In aggiunta, ha vinto solo tre delle ultime dieci trasferte in Champions League e ne ha perse sei in quello stesso arco. Di conseguenza, il Leipzig può puntare a lasciare il campo con qualcosa in tasca da questa partita.

Scommessa 2: Doppia Chance - X/RB Leipzig a quota 2.17 su William Hill

La forma creativa di Nusa lo rende un uomo da seguire contro il City

Antonio Nusa è stato fondamentale per il RB Leipzig in questa stagione. In Bundesliga, il norvegese ha messo a segno quattro gol e sei assist in otto presenze in campionato. È a soli un assist di distanza dall'attuale capoclassifica della categoria, Marco Grüll.

Le ultime tre partite di Nusa in tutte le competizioni hanno prodotto quattro assist e un gol, incluso un gol e un assist contro lo Schalke nell'ultima uscita. Stranamente, non ha ancora contribuito a un gol in Champions League. Tuttavia, resta un giocatore pericoloso e non c'è dubbio che metterà in difficoltà il City.

Per dare un contesto, Nusa ha calciato quattro volte verso la porta contro lo Schalke lo scorso weekend, più di ogni altro giocatore in campo. Ha anche creato due grandi occasioni per i compagni e ha registrato un xA (expected assists) di 0,55, il valore più alto della partita. Di conseguenza, ci aspettiamo che possa contribuire ad almeno un gol anche contro il City.