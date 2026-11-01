Pronostici Racing Santander - Real Madrid: il Real vince un match spettacolare

Il Real di Jose Mourinho arriva carico di fiducia dopo il successo arrivato in extremis al Camp Nou. Una vittoria all'El Sardinero rilancerebbe con decisione le ambizioni di titolo dei Blancos.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Racing Santander - Real Madrid 2-3

Pronostico marcatore: Racing Santander - Zabiri, Vicente; Real Madrid - Mbappé (x2), Güler

Jose Mourinho porta il suo Real Madrid, in un momento di grande entusiasmo, sulla costa cantabrica per la sfida di domenica contro il neopromosso Racing Santander.

Il Racing è stato l'indiscusso intrattenitore di questo inizio di stagione 2026/27 in Liga. Santander ha subito 26 gol, ma ne ha anche segnati 15, il che significa che le sue partite hanno fatto registrare una media di oltre quattro reti a incontro.

Il Racing non ha ancora perso davanti al proprio pubblico all'El Sardinero in questa stagione. Tre vittorie e due pareggi hanno fornito una solida base alla corsa salvezza in Liga. I cantabrici sono riusciti persino a vincere in casa contro l'Alaves giocando in dieci uomini.

Il Real, dal canto suo, arriva da una striscia di cinque vittorie consecutive. Il successo per 2-1 sugli acerrimi rivali del Barcellona ha riacceso la lotta per il titolo di Liga 2026/27: appena tre punti separano ora i blaugrana dal Real, terzo in classifica.

Si tratta della prima trasferta di campionato del Real a Santander dal pareggio a reti bianche del 2011. Mourinho ritroverà Thibaut Courtois dopo un periodo di malattia, ma difficilmente stravolgerà la formazione che ha vinto al Camp Nou, nel tentativo di mantenere lo slancio della squadra.

Probabili formazioni Racing Santander - Real Madrid

Racing Santander: Agirrezabala, Mantilla, Ramon, Belocian, Salinas, Prati, I. Martin, A. Martin, Canales, Vicente, Zabiri

Real Madrid: Courtois, Valverde, Konaté, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Güler, Brahim, Bellingham, Diomande, Mbappé

Il Racing pronto a recitare la sua parte in una partita spettacolare

Il Racing non è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime 20 partite, e questa striscia difficilmente si interromperà nel weekend, soprattutto contro un attacco come questo.

I cantabrici hanno però continuato a segnare con regolarità: i 15 gol realizzati in dieci partite di Liga includono due reti al Barcellona e due al Valencia.

Anche il Real ha subito gol in quattro delle ultime cinque uscite. Con dieci reti incassate finora in questa stagione, la squadra di Mourinho ha una media di un gol subito a partita.

Vinicius Junior è squalificato e Rodrygo resta ai box per i madrileni. Assenti anche Ferland Mendy e Raúl Asencio. Molto continua a dipendere dai piedi di Kylian Mbappé e Jude Bellingham nel reparto offensivo del Real. Ci aspettiamo comunque una vittoria esterna senza porta inviolata, con una probabilità stimata intorno al cinquanta per cento.

Scommessa 1: 12 + GG a quota 2.00 su bet365

L'El Sardinero pronto per un'altra pioggia di gol

Le partite del Racing hanno prodotto 41 gol in 10 giornate, una media di 4,1 a incontro. Gli impegni del Real Madrid non sono molto distanti, con una media di 3,5 reti a partita. Entrambi i numeri puntano nella stessa direzione.

La sfida del Racing contro il Barcellona è un buon metro di paragone: la squadra di Hansi Flick ha vinto 7-2 in un incontro straordinario e a tratti vertiginoso, con nove gol complessivi. Sebbene il Real non sia aperto quanto il Barça, i Blancos dispongono comunque di grande potenza offensiva e potrebbero sfruttare gli spazi che il Racing lascerà concedere.

La differenza reti di -11 del Santander è attualmente la peggiore della Liga, persino peggiore di quella delle squadre nella zona retrocessione. Il Racing non cambierà certo il proprio modo di giocare: i cantabrici hanno l'xG concesso più alto del campionato, pari a 21,4.

Sebbene puntare sull'Over 4.5 gol con una probabilità implicita del 45,5% possa sembrare elevato, il profilo del Racing e la condizione degli attaccanti del Real dovrebbero favorire questo esito.

Scommessa 2: Over 4.5 a quota 2.20 su Goldbet

Mbappé pronto a banchettare contro la difesa più permeabile della Liga

Mbappé ha segnato 11 gol in 10 presenze da titolare in campionato quest'anno. FotMob gli attribuisce anche 12,23 gol attesi.

Il dato corrisponde a un xG di 1,23 ogni 90 minuti su un totale di 894 minuti giocati. Il francese registra inoltre una media di 5,24 tiri a partita, di cui 2,92 nello specchio della porta.

Mbappé ha segnato una doppietta al Camp Nou domenica scorsa. Il Racing subisce 2,6 gol a partita, il peggior rendimento della Liga dopo quasi un quarto di stagione. Con Vinicius squalificato, ancora più responsabilità ricadrà su Mbappé nel fare la differenza. Jude Bellingham è il secondo marcatore del Real, con appena tre reti all'attivo.

Considerando che il Racing concede 2,6 gol a partita, ci aspettiamo che Mbappé segni tra 1,6 e 1,9 gol contro il Santander. Questo colloca la probabilità di una sua doppietta in un intervallo tra il 47% e il 57%, superiore al 43,5% di probabilità implicita fissata dai bookmaker. È la scommessa di valore tra i pronostici Racing Santander - Real Madrid di questo weekend.

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